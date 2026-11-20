El equipo científico detectó el impacto de rayos cósmicos y preparó procedimientos para eliminarlos de las observaciones definitivas (NASA/CXC/ASU/J. HESTER ET AL.)

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Después de ocho años de viaje, el telescopio de rayos X MIXS tomó sus primeras imágenes desde el espacio. El aparato viaja en la misión BepiColombo, que está a punto de llegar a Mercurio. Para probarlo, sus responsables lo dirigieron hacia una gran nube de gas y polvo llamada Nebulosa del Cangrejo.

La prueba sirvió para comprobar que el telescopio está en buenas condiciones antes de empezar su trabajo principal: estudiar las rocas de Mercurio. MIXS buscará saber de qué materiales está hecha la superficie del planeta más cercano al Sol.

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La Universidad de Leicester, que coordina el equipo responsable del aparato, informó que las imágenes fueron claras. De hecho, el telescopio mostró un resultado algo mejor que el registrado durante las pruebas realizadas en la Tierra antes del lanzamiento.

Nebulosa del Cangrejo: la prueba del telescopio de rayos X MIXS antes de llegar a Mercurio

La Nebulosa del Cangrejo es una enorme nube de gas y polvo que quedó después de la explosión de una estrella. Está a unos 6.500 años luz de la Tierra. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Por eso, se trata de un objeto muy lejano.

La Universidad de Leicester confirmó que el instrumento espacial superó los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio en la Tierra (NASA)

Esta nube emite muchos rayos X, una forma de luz invisible para los ojos humanos. Los científicos conocen bien esa señal y la usan como referencia para revisar si el telescopio funciona de manera correcta.

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Es parecido a comprobar una cámara al tomar una foto de un objeto conocido. Si la imagen coincide con lo esperado, se puede saber que el aparato está listo. En este caso, la prueba confirmó que MIXS podrá distinguir detalles cuando observe la superficie de Mercurio.

Entre el 11 y el 12 de septiembre, la nave hizo 55 movimientos para observar la nube. El telescopio reunió datos durante 39 horas. Con esa información, el equipo revisó la claridad de las imágenes.

Las pruebas confirmaron que MIXS funciona bien después de ocho años en el espacio. La revisión era importante porque los instrumentos espaciales deben soportar cambios de temperatura, energía del Sol y partículas que viajan a gran velocidad.

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El espectrómetro de rayos X de la misión espacial BepiColombo permanece ensamblado sobre una plataforma de pruebas en un laboratorio. (El instrumento MIXS antes del lanzamiento de la misión BepiColombo (Universidad de Leicester)

El viaje de ocho años y 10.000 millones de kilómetros hasta Mercurio

BepiColombo partió de la Tierra en 2018. Desde entonces, recorrió cerca de 10.000 millones de kilómetros. En su camino pasó cerca de la Tierra, Venus y Mercurio. Estos acercamientos ayudaron a la nave a modificar su velocidad y avanzar hacia su destino.

Durante casi todo ese viaje, MIXS no pudo mirar al espacio. La nave estaba unida a una estructura que le dio el impulso necesario para recorrer el sistema solar. Esa pieza se separó en septiembre.

Después de esa separación, los equipos científicos pudieron preparar los instrumentos. Así, MIXS tuvo por primera vez la oportunidad de observar el espacio y registrar la señal de la Nebulosa del Cangrejo.

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La separación de la estructura de propulsión en septiembre habilitó la apertura del campo de visión del telescopio hacia el espacio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Emma Bunce, responsable de MIXS y directora del Instituto Espacial de la Universidad de Leicester, dijo que el resultado confirma el trabajo de los equipos que construyeron el telescopio. “Hemos esperado mucho tiempo para hacer mediciones con MIXS y es fantástico verlo funcionar tan bien en el espacio”, afirmó en un comunicado.

Los especialistas también buscaron posibles problemas en los datos. No encontraron luz común que entrara donde no debía y alterara las mediciones. Sí detectaron rayos cósmicos, que son partículas de alta energía que llegan desde el espacio. El equipo explicó que puede reconocer esas señales y quitarlas de los resultados finales.

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Telescopio MIXS: cómo estudiará las rocas y la superficie de Mercurio

El objetivo de MIXS es crear un mapa de los materiales presentes en las rocas de Mercurio. Ese mapa ayudará a los científicos a conocer mejor cómo se formó el planeta hace miles de millones de años.

La misión BepiColombo completó una trayectoria de 10.000 millones de kilómetros con sobrevuelos en la Tierra, Venus y Mercurio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el Sol ilumina el suelo de Mercurio, sus rayos X llegan a las rocas. Las rocas devuelven pequeñas señales. Cada material deja una señal distinta, como una huella. Así, el telescopio puede identificar elementos como hierro o magnesio.

Al comparar esas señales, los científicos podrán saber qué materiales hay en cada parte del planeta. El objetivo es obtener el mapa más detallado hasta ahora de la composición de Mercurio.

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MIXS trabajará junto a otro instrumento que medirá los rayos X emitidos por el Sol. Esto ayudará a diferenciar las señales que vienen del Sol de las que proceden de las rocas.

El telescopio también observará la parte de Mercurio que queda a oscuras. Allí buscará señales de partículas que pasan cerca del planeta. Con esos datos, la misión podrá estudiar mejor el espacio que rodea a Mercurio.

La misión llegará a Mercurio en noviembre para separar sus dos naves en diciembre e iniciar la fase científica en abril de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de BepiColombo a Mercurio está prevista para el 21 de noviembre. Luego, las dos naves científicas de la misión se separarán entre el 9 y el 10 de diciembre. Una estudiará la superficie y el interior del planeta. La otra analizará su campo magnético, una fuerza invisible que rodea a Mercurio, y las partículas cercanas.

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Adrian Martindale, científico responsable de MIXS, participa en el proyecto desde 2003. Recordó que el equipo usó el telescopio por última vez en un laboratorio de Leicester, antes del lanzamiento. “Después de un lanzamiento de cohete, ocho años en el espacio y 10.000 millones de kilómetros recorridos, se ve exactamente igual”, señaló.

La fase científica de la misión comenzará en abril de 2027. Hasta entonces, el equipo hará ajustes finales para que MIXS pueda iniciar el estudio de las rocas de Mercurio.