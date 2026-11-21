Mario Pergolini se levantó de su silla al enterarse que Nicki Nicole no terminó el secundario

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A casi siete años del lanzamiento de su primer hit, Nicki Nicole atraviesa un presente de proyección internacional, con giras fuera del país y una convocatoria multitudinaria en el Monumento a la Bandera de Rosario. En ese contexto, la cantante visitó Otro día perdido y protagonizó un llamativo ida y vuelta con Mario Pergolini al contar por qué todavía debe materias del secundario.

La cantante recordó que estudió en la Escuela Gurruchaga de Rosario, una institución pública orientada al arte y la técnica a la que ingresó después de pasar una semana en otra escuela técnica. “Fui a un colegio en Rosario, que nosotros le decimos escuela, que se llama Escuela Gurruchaga. Estaba buenísima porque era una de las escuelas públicas de arte y técnica; no hay muchas de esas y era muy difícil entrar”, relató.

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Antes de conseguir una vacante, había asistido a otro establecimiento al que no iban sus amigas de la primaria. “Fui una semana a esa escuela técnica, donde no conocía a nadie, y me quería morir porque no era muy sociable. No tenía nada de arte y tampoco estaban mis amigos”, contó.

La noticia de su ingreso a la Gurruchaga cambió su experiencia. “Llegué un día a mi casa y mi mamá me dijo: ‘Entraste a la Gurruchaga’. Le respondí: ‘Me estás jodiendo’. Entré y fue lo mejor, porque iba con mis amigas y aprendí muchísimo sobre comunicación y expresión”, aseguró Nicki Nicole.

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Nicki Nicole reveló en el programa Otro día perdido que todavía adeuda materias de la escuela secundaria

La artista señaló que esa formación le dio herramientas que conserva en su carrera. “Creo que hoy puedo hablar mucho más en público gracias a eso. Hicimos teatro, periodismo y música. Aprendí un poco de todo”, afirmó.

El clima de la entrevista cambió cuando Botto le preguntó si había terminado el colegio. Tras unos segundos de silencio y la insistencia de Mario Pergolini, Nicki respondió: “Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó”.

Luego de que el conductor se levantara de su asiento y dijera que se había enojado con ella por su edad, la cantante le preguntó a la periodista: “¿Se enojó con vos o conmigo?”. Más tarde, ante el reclamo de Pergolini, agregó: “¿O sea, me perdonaste?”.

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La intérprete explicó que su salida de la escuela estuvo vinculada al comienzo de su carrera musical. “Sí, pero ¿les puedo contar lo que me pasó? Yo estaba en la escuela y había sacado mi primera canción. Los primeros días, mis amigos de Rosario la empezaron a compartir hasta que el algoritmo comenzó a recomendarla a artistas”, relató.

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Según contó, el tema llegó a distintos referentes de la escena urbana. “De la nada la empiezan a ver en simultáneo Duki, Cazzu y todos los chicos, y la empiezan a compartir. Yo tenía un celular un poco lento. Cuando la gente empezó a mencionarme y Duko me subió a una historia, se me apagó”, recordó.

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Nicki relató que sus compañeros le avisaron lo que ocurría mientras ella estaba en clases. “Me decían: ‘Te acaban de subir los chicos’. Yo pensaba: ‘¿De verdad me están hablando?’. No se me prendía el celular. Cuando volvió a funcionar, vi todo eso, hablé con Duko y le agradecí mucho”.

La cantante aseguró que, al volver a su casa, compartió la noticia con su familia. “Llegué y les dije: ‘No saben, Duki me subió a su historia’. Mi mamá preguntó: ‘¿Quién?’. Ella escucha otra música, Dread Mar I, y no entendía los nombres”, relató entre risas.

“Le dije: ‘No entendés lo que es esto, es una locura’. Cuando le expliqué, se puso contenta y dijo: ‘Qué bueno ese chico, le quiero hacer ñoquis’”, continuó. Con el tiempo, esa promesa se concretó: “Mauro terminó comiendo ñoquis. Lo invitó con la hermana y fue genial”.

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Finalmente, la artista explicó que los viajes a Buenos Aires a raíz de ese crecimiento profesional afectaron su asistencia. “Empecé a viajar y en un momento falté mucho y me quedé libre”, contó sobre el motivo por el que todavía tiene pendientes algunas materias del secundario.