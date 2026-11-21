Zoe Bogach explicó por qué dejó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad

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Lejos de sus polémicas habituales y después de celebrar la compra de su departamento, Zoe Bogach sorprendió al revelar el motivo por el que dejó la universidad. La joven había iniciado la carrera de Ciencias de la Comunicación con entusiasmo, pero decidió no retomarla tras las vacaciones de invierno por una situación familiar.

La influencer contó que recibió la noticia de que un familiar estaba enfermo mientras se encontraba en período de exámenes finales. “No lo contaba por hacerme la misteriosa, sino porque no quería hablar del tema”, explicó en sus redes sociales.

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Según relató, la información la desbordó y la llevó a contactar a sus seres queridos entre lágrimas. Al día siguiente intentó recuperar la rutina y seguir con las evaluaciones, aunque reconoció que ya no podía concentrarse en los apuntes.

“El último examen lo rendí llorando. Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo. No podía. Decidí no rendir el último final”, detalló Bogach.

Zoe Bogach interrumpió la carrera de Ciencias de la Comunicación tras enterarse de la enfermedad de un familiar

La decisión no estaba entre sus planes. También respondió a quienes la cuestionaron en redes sociales y la calificaron de “burra” por haber interrumpido la carrera. “No tienen idea por todo lo que pasé”, sostuvo.

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La joven afirmó que admira a quienes lograron continuar sus estudios pese a atravesar dificultades personales, pero aclaró que su experiencia fue distinta. “Yo no pude y no significa que no vuelva”, señaló. Por último, remarcó que no tiene la presión de completar la carrera en un plazo determinado y que volverá a cursar si decide hacerlo porque le gusta.

Meses antes de contar la razón que la llevó a interrumpir la cursada, Zoe Bogach había compartido con sus seguidores otro cambio relevante en su vida: la compra de su primer departamento. La exparticipante de Gran Hermano mostró parte del día en que firmó los documentos de la propiedad y celebró la posibilidad de dejar de alquilar.

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Antes de la firma, publicó un video en el que bromeó sobre las obligaciones económicas que implica tener una vivienda. “Estamos yendo a firmar una nueva adquisición de su hogar”, dijo, antes de reconocer que todavía intenta familiarizarse con algunos gastos. “Tengo que pagar un montón de cuentas que no tengo idea qué es esto... ¿el ABL?”.

La influencer relató que rindió un examen entre lágrimas y que luego decidió cancelar su última evaluación final

Tras completar la operación, difundió una imagen del living del inmueble. Aclaró que aún debía equiparlo, pintar las paredes y hacer algunos arreglos, pero puso el foco en la propiedad. “Sin heladera, sin sillón, sin mesa, sin TV, con las paredes sin pintar, pero feliz”, escribió. Luego explicó: “Porque una cosa sí tengo: casa propia. Ya no tengo que pagar alquiler”. También preparó una botella de vino para brindar y adelantó que su madre conocería el departamento.

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La noticia de la compra se conoció un mes después de otra situación que la ubicó en el centro de las críticas en redes sociales. Durante una transmisión en vivo de TikTok, Bogach respondió a comentarios sobre su cuerpo y su delgadez. En ese intercambio, afirmó que prefería esas observaciones antes que otros calificativos y contestó a una usuaria que la había llamado “esqueleto” con una frase que generó cuestionamientos: “Hay una chica, hoy, que me comentó que era un esqueleto y es una gorda”.

La creadora de contenido sostuvo que podía dar consejos de alimentación a quienes cuestionaban su aspecto y aseguró que determinadas situaciones relacionadas con el peso tampoco le parecían saludables. Sus declaraciones circularon en distintas cuentas y recibieron críticas por el tono empleado.

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En la misma transmisión, Bogach defendió su imagen y rechazó promover trastornos de la conducta alimentaria. “Yo tengo un peso saludable y la verdad es que me gusta mi cuerpo”, expresó. También negó tener anorexia y cuestionó los insultos que recibe en las plataformas digitales. Hacia el cierre del vivo, pidió que dejaran de opinar sobre su físico: “No me rompan las pelotas, posta, ya me hartaron con el tema de mi cuerpo. Déjenme ser flaca tranquila”.

El episodio se sumó a la exposición que mantiene desde hace meses, en especial después de mostrar los resultados de una cirugía de aumento mamario. Desde entonces, varias de sus publicaciones en Instagram concentraron comentarios sobre su imagen y la forma en que se muestra en redes sociales, televisión y transmisiones en vivo.

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