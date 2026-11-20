Así quedó el cuadro de los octavos de final del Torneo Clausura

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Comienzan los octavos de final del Clausura que marcarán el camino hacia la definición del torneo, prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. El primer partido de la ronda enfrentará este viernes a Vélez Sarsfield, tercero de la Zona A, con Belgrano de Córdoba en el José Amalfitani de Liniers. El cruce abrirá una etapa de eliminación directa que reunirá a los equipos mejor ubicados de las dos zonas.

La programación continuará el sábado con dos partidos. Desde las 15.00, Defensa y Justicia, cuarto del Grupo A, jugará ante Barracas Central, que finalizó quinto en la Zona B. Más tarde, a las 17.00, Argentinos Juniors, segundo de la Zona B, recibirá a Independiente, que ocupó el séptimo puesto de la Zona A.

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El domingo se disputarán tres encuentros. A las 16.00, Rosario Central, que estuvo cerca de obtener el título de la Tabla Anual, se medirá con Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Luego, a las 19.00, River Plate será local frente a Lanús en el Monumental, un escenario que el Granate pretendía evitar después de no lograr una victoria ante Central Córdoba.

La jornada dominical cerrará a las 22.00 con el partido entre Instituto de Córdoba y Huracán. La Gloria tendrá la posibilidad de definir como local todas las rondas que dispute, salvo una eventual final, aunque este compromiso se jugará en el Mario Alberto Kempes. El traslado se debe a que el Estadio Monumental de Alta Córdoba albergará un espectáculo musical durante el mismo fin de semana.

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Avanzan los cruces que definirán al campeón del Torneo Clausura

El lunes, Gimnasia de La Plata, tercero de la Zona B, recibirá a Newell’s Old Boys, sexto de la Zona A. La última llave se jugará el miércoles 25 de noviembre, cuando Boca Juniors, campeón de la Tabla Anual, enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize llegará a ese cruce después de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, programada para este sábado a las 19.30. El equipo de La Ribera intentará sostener sus aspiraciones en el Clausura y seguir en carrera por otro título.

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del conjunto que terminó mejor posicionado en cada llave. Si hay empate después de los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos; si la igualdad persiste, el clasificado se definirá por penales. El mismo sistema se aplicará en cuartos de final y semifinales.

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El campeón del Torneo Clausura recibirá un premio económico de 500 mil dólares como un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol, pero principalmente sacará el boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027: se asegurará un cheque de al menos 1 millón de dólares como base por participar del máximo certamen continental.

Al mismo tiempo, afrontará la disputa del “Trofeo de Campeones” de la Liga Profesional de Fútbol contra Belgrano de Córdoba que ganó el Apertura en el primer semestre del año. En caso de adueñarse de esa copa, se abrirá el camino para lograr otras coronaciones: disputará la Supercopa Argentina contra el propietario de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional contra Boca Juniors (campeón de la Tabla Anual). Estos dos títulos abren la puerta para una nueva oportunidad: jugar el flamante triangular de la “Recopa de Campeones” que une a los ganadores de las dos Supercopas y de la Copa Argentina.

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VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

20.00: Vélez-Belgrano de Córdoba

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

15.00: Defensa y Justicia-Barracas Central

17.00: Argentinos Juniors-Independiente

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

16.00: Rosario Central-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

19.00: River Plate-Lanús

22.00: Instituto de Córdoba-Huracán

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

17.00: Gimnasia La Plata-Newell’s

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21.00: Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza

LAS TABLAS DE POSICIONES