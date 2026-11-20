Vélez recibirá a Belgrano en el Amalfitani

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Este viernes comenzarán los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con el choque entre Vélez y Belgrano de Córdoba, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El encuentro, que comenzará a las 20:00, tendrá como árbitro a Yael Falcón Pérez y será transmitido en vivo por TNT Sports.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto concluyó el torneo en el tercer puesto de la Zona A, con 28 puntos: siete victorias, siete empates y apenas dos derrotas. Una de las virtudes más sólidas del Fortín fue la localía, ya que en el Amalfitani, Vélez no perdió ningún partido durante la fase regular, con cinco triunfos y tres empates.

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El cierre del certamen, sin embargo, no fue el ideal para el equipo de los Mellizos, que empató 2-2 con San Lorenzo como local tras tener una ventaja de dos goles y cayó 2-0 ante Unión de Santa Fe en la última jornada, resultado que además le costó caro al plantel: Thiago Silvero fue expulsado a los 10 minutos de ese encuentro y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que no estará disponible para los playoffs.

A esa baja se suma la de Lucas Robertone, quien sufrió un “desgarro en el músculo sóleo con compromiso proximal del tendón de Aquiles” en el mismo partido, según informó el parte médico de Vélez. El volante de 29 años no tiene fecha de regreso y expresó su tristeza a través de las redes sociales: “No fueron días fáciles, mucha tristeza y mucha bronca porque no voy a poder estar dentro de la cancha para ayudar al equipo en este tramo final del campeonato”.

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Vélez buscará el pase a cuartos de final en el Clausura ante Belgrano (Fotobaires)

Las otras dos ausencias de peso para Barros Schelotto son Juan Cruz Policella y Simón Escobar, ambos convocados por Diego Placente a la Selección Argentina Sub 17 para disputar el Mundial de la categoría, que se celebra entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Qatar.

Ante el cuadro de ausencias, el entrenador deberá reorganizar su once titular. El nombre que surge con más fuerza es el de Leo Cristaldo, marcador central de 17 años surgido de La Fábrica. El juvenil paraguayo hizo su debut oficial en Primera durante la derrota ante Unión —precisamente tras la expulsión de Silvero— y dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos: superó el 80% de precisión en los pases y no perdió duelos individuales. De esta manera, el joven formaría la dupla central junto al experimentado Lisandro Magallán, mientras que Claudio Baeza ocuparía el lugar de Robertone y Diego Valdés el de Policella.

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Belgrano de Córdoba se enfrentará a Vélez en Liniers por los 8vos de final del Torneo Clausura (Fotobaires)

Por su parte, el Pirata llega a Liniers como el campeón vigente del Apertura y en estos playoffs buscará dar el primer paso hacia el bicampeonato, que se definiría en la final del 12 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Además, los cordobeses ya tienen asegurada su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año.

Sin embargo, el equipo de Ricardo Zielinski no llega en su mejor momento. Terminó sexto en la Zona B con 23 puntos: seis victorias, cinco empates y cinco derrotas, con un cierre de fase regular que el propio cuerpo técnico calificó como irregular.

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De cara al cruce, el Ruso analiza variantes en el mediocampo y en la defensa. Entre las posibilidades aparecen el ingreso de Ramiro Hernándes y el regreso de Adrián Spörle al lateral izquierdo en reemplazo de Federico Ricca. También existe una disputa entre Agustín Falcón y Leonardo Morales por un lugar en la zaga central. Como referencia ofensiva, el Pirata contará con Lucas Passerini y el desequilibrio de Lucas Zelarayán por las bandas.

El último antecedente entre ambos equipos fue un empate 1-1, el 26 de octubre de 2024, con goles de Nicolás Uvita Fernández y Thiago Fernández. El ganador de este nuevo encuentro avanzará a los cuartos de final, a la espera de su próximo rival que saldrá del cruce entre Argentinos Juniors e Independiente, en La Paternal.

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Probables formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Diego Valdés; Manuel Lanzini, Matías Pellegrini y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Agustín Falcón, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Franco Vázquez o Ramiro Hernándes; Lucas Zelarayán; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 20:00

TV: TNT Sports

Los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura

Viernes 20

20:00: Vélez (3A) vs Belgrano (6B)

Sábado 21

15:00: Defensa y Justicia (4A) vs Barracas Central (5B)

17:00: Argentinos Juniors (2B) vs Independiente (7A)

Domingo 22

16:00: Rosario Central (1B) vs Gimnasia de Mendoza (8A)

19:00: River Plate (4A) vs Lanús (5B)

22:00: Instituto (1A) vs Huracán (8B)

Lunes 23

17:00: Gimnasia y Esgrima La Plata (3B) vs Newell’s (6A)

Miércoles 25

21:00: Boca Juniors (2A) vs Independiente Rivadavia de Mendoza (7B)