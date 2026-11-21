Kevin Vallejos enfrentará a Sterling en la coestelar de la velada (@UFC)

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El peleador argentino Kevin Chino Vallejos (18-1-0) afrontará hoy, sábado 21 de noviembre, el desafío más trascendental de su carrera profesional cuando se mida ante el estadounidense Aljamain Sterling (26-5-0), actual número 4 del ranking de peso pluma.

El duelo será el combate coestelar del evento UFC Fight Night 294, que se desarrollará en el ABHA Arena de Doha, Qatar: la cartelera principal comenzará alrededor de las 15, hora argentina. Para el marplatense de 24 años, una victoria ante un excampeón mundial representaría un salto histórico en su carrera dentro de las artes marciales mixtas y lo dejaría a las puertas de disputar el cinturón de las 145 libras.

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A sus 24 años, el oriundo de Batán atraviesa un presente inmejorable dentro del octágono más famoso del mundo. Desde su desembarco en la promotora estadounidense, Vallejos mantiene un invicto impecable de cuatro victorias consecutivas. Su poder de nocaut y su estilo agresivo de pie lo convirtieron rápidamente en una de las mayores promesas sudamericanas.

Esa promesa se consolidó durante su paso por la máxima compañía de MMA. En sus últimas dos presentaciones, el argentino dio golpes sobre la mesa al noquear de manera contundente a rivales de enorme trayectoria. Primero despachó al experimentado striker georgiano Giga Chikadze en diciembre de 2025 y, en marzo de 2026, finalizó en el primer asalto al estadounidense Josh Emmett en lo que fue su primera pelea estelar en la compañía. Esos triunfos lo catapultaron al Top 10 de la categoría que domina Alexander Volkanovski.

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Vallejos enfrentará a Sterling en Qatar

Con la confianza por las nubes y haciendo un guiño a la consagración de la selección argentina de fútbol en tierras qataríes, Vallejos encendió la previa en sus redes sociales antes de enfocarse de lleno en el cierre de su preparación: “Sterling lo cagó en el momento que aceptó pelear conmigo en Qatar. Acá somos campeones del mundo”.

“Ganándole a alguien como a Sterling, ganándole a alguien con un nombre tan grande, sin dudas me posiciona ahí sobre la mesa para posibles contendientes al título. No hay que sacarle mérito a Sterling por la edad, no hay que sacarle mérito por nada. Es un gran peleador, es un gran atleta y tiene eso que, de ganarle a él, paso muchos, muchos, escalones”, le dijo a Infobae sobre la chance de pelear por el título.

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En la esquina opuesta estará un veterano de mil batallas. Con 37 años y un palmarés de 26 triunfos y 5 derrotas, Aljamain Funk Master Sterling es una figura consagrada dentro de la organización. El oriundo de Nueva York reinó en la división de peso gallo, donde defendió su cinturón en tres oportunidades antes de perderlo en 2023.

Tras subir definitivamente al peso pluma, Sterling demostró que su élite competitiva sigue intacta. Desde su cambio de categoría sumó tres victorias por decisión unánime —incluyendo sus dos últimos triunfos consecutivos ante Brian Ortega y Youssef Zalal— frente a una única caída sufrida en diciembre de 2024 ante el invicto ruso Movsar Evloev. Su principal fortaleza radica en la lucha olímpica, el control a ras de lona y el jiu-jitsu, herramientas con las que buscará neutralizar la pegada del argentino.

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Vallejos intentará imponerse al número 4 de la división

“Pelear por el título es lo que todo peleador quiere. Primero hay que estar bien preparado para enfrentar los verdaderos retos que son el top diez, porque hay muchísimo nivel”, le había dicho a este medio antes de su última presentación.

El enfrentamiento en Doha marca un hito para el deporte nacional, ya que Vallejos se convertirá en el primer artista marcial argentino en enfrentar a un excampeón de la UFC. El premio deportivo es inmenso: Sterling ocupa el cuarto escalón del ranking, seis puestos por encima del marplatense.

Superar al número 4 de la división no solo metería al Chino de lleno en el Top 5 mundial, sino que lo posicionaría como uno de los principales candidatos a desafiar al actual monarca de los pesos pluma, el australiano Alexander Volkanovski. Según analizó la propia página oficial de UFC, el vencedor de este choque coestelar quedará a un paso de una oportunidad de alcanzar la gloria.

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La velada en el ABHA Arena que transmitirá Paramount + estará encabezada por el duelo de pesos semipesados entre el checo Jiri Prochazka (3) y el neozelandés Navajo Stirling (7), además de contar con el atractivo cruce entre Dan Hooker y Brian Ortega. Para el público argentino, la acción principal comenzará a las 15 (con el combate de Vallejos estimado cerca de las 16:30), en una tarde que puede quedar grabada para siempre en la historia de las MMA nacionales.

Con apenas 24 años, Vallejos se consolidó como la máxima realidad de las artes marciales mixtas de Argentina y una de las apariciones más explosivas de la UFC. El peleador dio sus primeros pasos competitivos en el boxeo y construyó un paso amateur invicto de 14 triunfos. Tras su debut profesional en septiembre de 2021, desató un dominio absoluto en el circuito sudamericano, haciendo historia en la promotora Samurai Fight House al conquistar de manera simultánea los cinturones de tres divisiones distintas —gallo, pluma y ligero—, demostrando una pegada devastadora y un ritmo de combate asfixiante.

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Su salto a las grandes ligas tuvo un camino de resiliencia y confirmación. Luego de sufrir el único revés de su carrera profesional en septiembre de 2023 ante el brasileño Jean Silva en el Dana White’s Contender Series, el marplatense regresó al mismo escenario un año después para noquear en el primer asalto a Cam Teague y asegurar su contrato oficial. Desde su desembarco en el octágono más famoso del mundo en 2025, Vallejos mantiene un paso perfecto de cuatro victorias sin derrotas.

Hoy, dueño de un récord profesional de 18 victorias —13 de ellas por la vía rápida— y apenas una derrota, ocupa el décimo puesto del ranking mundial de peso pluma y se prepara para el desafío más trascendental de su trayectoria ante el excampeón mundial en un duelo de estilos.

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