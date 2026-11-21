Los Rancheros: Meno Fernández, Julián Meza, Riqui González, Manu Pineda y Sergio Boaglio

Guardar

En Rockas Vivas, Miguel Mateos canta que “Dios está en todas partes pero atiende solo en la Capital”. Rubén “Meno” Fernández lo sabe, y hace mucho que dejó de hacer la fila. Parado al frente de Los Rancheros siempre con una guitarra en la mano, sombrero negro de ala ancha y botas texanas de cuero, tiene el porte de alguien que construyó su propio reino en otro lado: en las rutas del interior, en los fogones donde tarde o temprano aparece una canción suya, en estadios de básquet de Jujuy, en plazas de toros de Guatemala, en teatros de Paraguay y Honduras. Pero Buenos Aires casi siempre les fue esquivo, aunque en los albores de su carrera hayan teloneado a Sting y a James Taylor. Ya cuentan con treinta y cinco años de trayectoria, tienen más de 16 álbumes grabados y más de 160 canciones compuestas, muchas de ellas en esa categoría tan propicia para una noche con amigos llamada “una que sabemos todos”. Las casi 100 millones de reproducciones en Spotify de sus diez canciones más populares lo acreditan. Entonces, vaya a saber uno por qué extrañas decisiones corporativas, Los Rancheros son ese grupo que siempre se escuchó y se sabe que existe, pero no se conoce muy bien de dónde viene.

De algún lugar del Oeste del conurbano, para empezar. Meno es de San Antonio de Padua y armó la banda a principios de los noventa junto a Miguel Gabanelli, después de disolver Autobús, el grupo de barrio con el que había grabado tres álbumes en los ochenta y compartido escenarios con Sumo, Soda Stereo y Los Violadores. Por Autobús también pasó Gabriel Kerpel, el músico que después armaría De La Guarda. Cuando aquella banda se disolvió, Meno no tardó en volver a empezar: Los Rancheros nacieron con Andrés Calamaro como productor del primer disco, y lo que siguió fue una carrera que se movió casi siempre en silencio mediático pero con un volumen de público que pocas bandas argentinas pueden exhibir. Algunas de sus canciones —“El Che y los Rolling Stones”, “Casualidad”, “Mujer”, “Sin solución”— llevan décadas circulando de boca en boca, de playlist en playlist, con una vida propia que ya no depende de ninguna compañía discográfica ni de ninguna radio de rock.

PUBLICIDAD

Hoy vive junto a su familia en 20 de Junio, un pequeño pueblo cerca de Marcos Paz, con gallinas, pájaros y muchos árboles. Dice que no cambió su vida porque la anterior estuviera mal, sino porque encontró más paz. Desde allí habló con Teleshow sobre los 35 años de la banda, la independencia, el interior, Calamaro y lo que se viene: el viernes 4 de diciembre, Los Rancheros (además de Meno Fernández integran la banda Julián Meza en bajo, Riqui González en batería, Manu Pineda en teclados y coros, Sergio Boaglio en guitarras y coros y Facu Farelo en percusión) tocan en el Centro Cultural San Isidro, Av. Del Libertador 16138, desde las 21.

Videoclip de la canción «El Che y los Rolling Stones» de Los Rancheros.

— Llevan 35 años de carrera, más de 16 discos y una base de público enorme en el interior y en el exterior. Sin embargo, Buenos Aires muchas veces les fue esquiva. ¿Cómo explicás esa paradoja?

PUBLICIDAD

— Hay poca información a nivel porteño porque trabajamos mucho en el exterior y mucho en el interior del país, y poco en Buenos Aires. Por eso anunciamos este show, porque siempre nos dicen “¿cuándo en Buenos Aires?”. Era una buena excusa para hacer un poco de prensa.

— ¿Y por qué no tanto Buenos Aires?

— En la época en que las compañías discográficas ponían plata, al nosotros dejar de ser parte de una compañía dejamos de sonar en las radios, salvo en alguna que otra que realmente apoya a los artistas estén o no tan presentes. Nuestro éxito quedó marcado en el interior y en Latinoamérica. Y a nosotros, por otro lado, se nos abrió todo un camino al interior que era muy fluido. Entonces dijimos: ‘vamos por donde nos lleva la corriente, no luchemos contra la corriente para conquistar Buenos Aires’. Y a veces Buenos Aires tiene esa cosa: vos podés venir de hacer el estadio de básquet en Jujuy, una cancha en Santiago del Estero, y a lo mejor hacés un bar en Capital y tiene más repercusión que haber juntado veinte mil personas en el interior.

PUBLICIDAD

Meno Fernández, miembro fundador de Los Rancheros, voz y compositor de sus temas

— ¿En qué países tienen más presencia?

— En Paraguay, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador. Son países que visitamos y llenamos desde teatros hasta plazas de toros. Y no solo visitamos las grandes ciudades, sino que viajamos hacia el interior de esos países. Eso nos alcanzó para hacer una carrera y mantenerla viva hasta hoy. Todos los músicos de Los Rancheros vivimos solo de Los Rancheros, así que la cosa no está nada mal.

— Antes de Los Rancheros estuvo Autobús. ¿Qué recordás de esa etapa?

— En los ochenta arrancamos con esa banda de barrio, del oeste, con la que grabamos tres álbumes. El primero, Maten al último romántico, se reeditó hace poquito. El segundo, Bailando sobre los escombros, lo produjo David Lebón en El Cielito, fue un momento de gloria para nosotros. Lo hicimos conmemorando que empezaba la libertad después del proceso militar. El tercero fue El amor es un sueño americano, el último LP de Autobús. Después la banda se disolvió, y de ahí salió gente muy importante: Gabi Kerpel, que armó De La Guarda; el Alemán Schanzenbach; Ricky González.... Fue una banda de la que estoy muy orgulloso.

PUBLICIDAD

— Y fue el propio Calamaro quien produjo el primer disco de Los Rancheros.

— Sí, Andrés. Tocó, cantó, es hiperkinético: una vez que está produciendo, toca todo lo que puede. Él se encantó muchísimo con la banda. Me decía que nuestras canciones estaban emparentadas con cosas como Muchacha ojos de papel; Viento, dile a la lluvia; El oso: ese condimento que cuando nosotros aparecimos se había perdido un poco. Nos veía como un renacer de ese tipo de canciones. De hecho, fue lo último que grabó antes de irse a España. Terminó de grabar nuestro álbum, me dejó una nota muy hermosa sobre nuestro sonido y a los tres días tomó un avión y llegó a España a formar Los Rodríguez. Para mí el primero de Los Rodríguez tiene un feeling muy parecido al primero de Los Rancheros. Los dos nos llevamos cosas importantes: su tiempo, su experiencia; nosotros le dimos un poco de la frescura que tenía la banda en ese momento.

PUBLICIDAD

Videoclip de la canción "Sin solución" de la banda argentina Los Rancheros

— El estilo de Los Rancheros es difícil de encuadrar. ¿Cómo lo definirías?

— La base siempre fue agarrar una guitarra acústica y hacer una canción. Después pasarla a la banda y sonar como sonamos. Creo que tenemos un sonido propio. En muchas regiones si te preguntan qué estilo hacés, decís “estilo ranchero”, y eso significa canciones con la guitarra que las cantamos todos, fogoneras, canciones multigeneracionales. Si bien no somos folcloristas, son canciones amables, accesibles.

— Y sin embargo, algunas de las más populares nunca fueron cortes de difusión oficiales.

— Por ejemplo, “El Che y los Rolling Stones” nunca fue un corte, pero es una de las canciones más populares de Latinoamérica. Cortes realmente tuvimos dos en toda nuestra vida: Casualidad, que fue el primer hit, y Mujer, que abrió puertas a nivel internacional. Todo lo demás se hizo a remo, y las emisoras que podían poner cosas que les gustaban sin dinero extra de afuera las hicieron sonar.

PUBLICIDAD

— ¿Y qué pasa cuando esas canciones se las atribuyen a otras bandas? ¿Ya lo toman con humor a esta altura o les molesta?

— Sí, ahora nos está sucediendo con La K’onga. El año pasado grabaron cinco clásicos nuestros: Casualidad, Mujer, El che y los Rolling Stones, Sin solución, Será. Y para mucha gente que nunca salió del cuarteto, todas esas canciones son de La K’onga. Pero a mi, como autor y compositor, la verdad me da orgullo. Que alguien agarre una canción tuya y la haga propia, ¿qué puedo decir? No me puedo quejar. Lo que yo generé en la cocina de mi casa tomando mate con una guitarrita, ellos lo están cantando en el estadio de Vélez. Tenés que sacarte el sombrero y agradecer.

PUBLICIDAD

Los Rancheros se presentan en el Centro Cultural de San Isidro el 4 de diciembre

— Hace más de 15 años que son una banda independiente. ¿Fue una decisión buscada?

— Sí, y creo que fue bien tomada. Estando en una compañía multinacional, si no tenés apoyo televisivo o determinada modernidad, es difícil sostenerte, porque siempre estás como cajoneado. A veces es mejor ser independiente y manejar tu futuro: que los fracasos sean sólo tuyos, pero los triunfos también.

— Editaron también un álbum de reversiones con muchos invitados, Canción sin tiempo. ¿Cómo surgió?

— Estábamos en el estudio charlando con el Chino Asensio, que es productor de muchos artistas, y me dijo: “Estaría bueno que hagan un refresh de esas canciones con algunos invitados”. Nos sentamos a ver qué canciones hacíamos y a quién podíamos llamar. Se sumó un montón de gente: Moris, Otero, David Lebón, el Mono de Kapanga, Los Pericos, Barilari, Mario Antonio, Álvarez Quiroga. Algunos no pudieron por viajes o porque no estaban en el país. Fue un gran momento, lo hicieron con mucho cariño.

PUBLICIDAD

— Tuviste también una carrera solista. ¿Por qué volviste a Los Rancheros?

— Eso se dio porque grabé en el estudio de Palito Ortega en la quinta de Luján unos demos. Apareció Palito —como en un sueño que te aparezca Palito Ortega en el estudio—, escuchó las canciones y me pidió algunas para su hijo Emanuel, que estaba haciendo una producción con Roberto Livi en Miami. Livi —productor argentino radicado en Estados Unidos que había trabajado con Julio Iglesias, Roberto Carlos y Chayanne, entre otros— nunca le pasó las canciones a Emanuel: me llamó directamente para que yo grabara un álbum. Lo hicimos con Lee Levine, que en ese momento estaba trabajando con Michael Jackson. Fue un álbum espectacular, que se llama Sin pedir nada. El álbum lo sacamos por Pelo Aprile, y el tema llegó al puesto número tres del FM Hit. Pero ahí se rompió algo entre Livi y Aprile y el tema pasó del puesto tres al treinta y nueve en dos días. Ahí terminó mi carrera solista. Hice una gira presentando el disco por los principales teatros del país, y cuando terminó, automáticamente me volví a poner la remera de Los Rancheros y seguimos para siempre.

"Hacemos lo que amamos", cuenta Meno Fernández luego de 35 años con Los Rancheros

— ¿No te dio vértigo cortarte solo?

— No. Lo que pasa es que para sostener esa situación de músico solista, el compromiso era alto: sí o sí me tenía que ir a vivir a Miami, y a mí nunca me gustó mucho esa idea. Me gusta mi país, me gusta estar acá. Y además, soy solista también dentro de Los Rancheros en algún punto.

— ¿Cómo lograron 35 años sin que la banda implosione?

— Aprendimos a entender que, más allá de todo, hacemos lo que amamos, y también entendimos que es un negocio y que la manera de sostenerlo era con un respeto mutuo. Yo termino un show, voy y abrazo al baterista y le digo “tremendo cómo tocaste”. El bajista me dice “Meno, increíble”. Nos autorrespetamos y demostramos la admiración que tenemos por el que está al lado. Tratamos de no generar líderes: somos todos un equipo. Nunca tuvimos un solo inconveniente en más de treinta años de carrera. Cuando vos tocás todo el tiempo con alguien y nunca le decís que tocó bien, tarde o temprano se pudre.

Meno Fernández es la cara visible de Los Rancheros, pero asegura: "Somos un equipo"

— ¿Y cómo se arma un show de aniversario después de 16 álbumes?

— La idea es hacer un recorrido por todos los discos. Agarrar y decir: de este álbum tenemos estos tres que no tocamos hace mucho y están geniales. Hacer un treinta por ciento de cada disco de los que tenemos grabados, tal vez alguna canción nueva que todavía no está grabada ni editada. Y sumar algunos invitados especiales, no para generar un show a través de ellos, sino para algunos detalles: un violero, un bandoneonista. No me gusta cuando voy a un show y está cargado de invitados, porque cuando entra otro, el show pasa a ser del otro. Para eso ensayamos, para eso trabajamos como banda.

— ¿Hay material nuevo en camino además del show?

— Sí. Acabamos de producir con Peteco Carvajal una canción basada en el poema de Rubén Darío “Juventud, divino tesoro”. Lo hicimos juntos, Los Rancheros con él, y quedó espectacular. Estamos próximos a sacarlo. Él lo hizo un poco a su estilo y nosotros lo llevamos un poco más para el lado nuestro. Terminó siendo algo entre el folclore... y Crosby, Stills and Nash.