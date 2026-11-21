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Franco Colapinto realizó una dura autocrítica más allá de haber logrado una buena clasificación metiéndose en la Q3 y largando desde el noveno lugar en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1. “No estoy conforme”, inició el intercambio con ESPN en las inmediaciones del circuito callejero de Nevada.

A continuación, analizó las razones detrás de ese enojo, luego de haber terminado a más de dos décimas de los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson (largarán quinto y séptimo): “Estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos. Tuve un solo running en Q2 con rebufo, y no tenés referencias. Es muy difícil cuando no tenés práctica en eso. Después, mi segundo intento fue en la Q3 con ese quilombo que se armó”.

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De esta manera, hizo énfasis al tramo final del último filtro de la qualy, en el que se juntaron todos los autos en busca del imperioso rebufo. Con esta técnica de posicionarse por detrás de algún auto se busca aprovechar la estela que dejan a su paso para gastar menor energía o ganar velocidad. En este punto, Colapinto señaló la estrategia que tenía en mente y no pudo llevarla a cabo: “Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Racing Bulls y fue un lío”. “La goma muy fría, patinando, no entraba en temperatura y la vuelta fue un desastre. Es una pena porque estaba el potencial, pero bueno. Habrá que avanzar en la carrera”, explicó.

Por último, señaló que uno de los objetivos de este domingo será superar a los RB de Lawson y Lindblad: “Sí, hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, eso es positivo. Hay que intentar poner todo juntos, vamos a hacer una buena carrera. Vamos a hacer una buena largada, hay que avanzar en la largada e ir para adelante después”.

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*El final de la clasificación

Franco Colapinto arribó a Las Vegas en busca de volver a sumar puntos en la categoría. Arrastra seis Grandes Premios sin poder hacerlo y su última cosecha se remonta al séptimo puesto alcanzado en el circuito de Madring, ubicado en la capital española de Madrid.

El argentino se posiciona en el 12° puesto del campeonato de pilotos con 27 puntos, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly se coloca en el 10° lugar con 42 unidades. El mejor rendimiento del bonaerense en el presente calendario sucedió en mayo pasado con el sexto lugar obtenido en el GP de Canadá y el dato positivo de las últimas semanas es que dejó atrás una racha negativa de cuatro abandonos en un lapso de cinco carreras. México y Sao Paulo los finalizó en la 15.ª y 13.ª ubicación, respectivamente.

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De hecho, había concluido la cita mexicana en el octavo escalón después de realizar una gran carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero una penalización de 10 segundos por no reducir lo suficiente la velocidad en un sector bajo bandera amarilla lo quitó de la zona de puntos, al igual que Gasly (había terminado 10° y cayó al último lugar).

Los últimos antecedentes de Colapinto en Las Vegas le traen un recuerdo amargo porque el piloto de 23 años culminó en un abandono en su temporada de estreno en la Máxima con Williams en 2024 y, al año siguiente, ya en Alpine, se vio condicionado por un toque con Alexander Albon en la largada y debió conformarse con un 15° puesto.

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La carrera en el circuito callejero de Nevada, Estados Unidos, tendrá lugar en la madrugada del domingo, ya que comenzará a la 1:00 (hora argentina). A continuación, la Fórmula 1 seguirá esta seguidilla de tres eventos en fila con el GP de Qatar (del 27 al 29 de noviembre) y el GP de Abu Dhabi (del 4 al 6 de diciembre), que marcarán el cierre de 2026 en la F1.

DÍA Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Domingo 22 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV