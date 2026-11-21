La cita prevista para el 21 y 22 de noviembre reunirá a más de 50 intérpretes, propuestas gastronómicas, danza y actividades culturales durante extensas jornadas en el Parque de la Ciudad

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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir República Folklore, un festival que reunirá a más de 50 artistas, baile, gastronomía y espacios de intercambio cultural este 21 y 22 de noviembre. La propuesta llevará al ámbito porteño una programación asociada históricamente a los grandes encuentros del interior del país y concentrará música en vivo con músicos de gran renombre durante sus dos jornadas.

El festival se desarrollará de 13 a 1 y tendrá tres escenarios con actuaciones simultáneas. La grilla reúne a intérpretes de extensa trayectoria y a nombres de generaciones más recientes, con el objetivo de abarcar distintos repertorios y vertientes de la música popular argentina. Los organizadores prevén más de 12 horas de actividades diarias, además de propuestas destinadas a las danzas, la comida regional y las artesanías.

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Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan el cartel. También se presentarán Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu y Facundo Toro junto a Los Nombradores del Alba.

La programación incluye además a Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleros, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregú, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre otros. La convivencia de artistas de diferentes provincias y recorridos constituye uno de los ejes del encuentro.

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Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Cazzu integran la grilla artística del encuentro

La elección de la capital como sede busca sumar una escala urbana al circuito de festivales folklóricos. Los eventos de mayor tradición del género suelen realizarse en distintas localidades del interior, como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María y el Festival Nacional de la Danza de Merlo. Según la organización, República Folklore aspira a trasladar parte de esa dinámica a Buenos Aires, donde el género cuenta con una audiencia sostenida y una agenda de peñas, recitales y espacios de formación.

La Argentina reúne más de 500 festivales vinculados al folklore en distintas provincias. Ese entramado incluye celebraciones dedicadas a ritmos, danzas, comidas y expresiones regionales, además de los grandes escenarios de verano. El nuevo festival porteño se incorpora a esa tradición con una escala que prevé tres puntos de actuación: dos escenarios principales y un tercero montado en torno a la montaña rusa histórica del predio.

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El festival República Folklore reunirá a más de 50 artistas en la Ciudad de Buenos Aires el 21 y 22 de noviembre

La programación no se limitará a los conciertos. Frente a los escenarios centrales funcionará La Pista de Baile, un espacio de más de 1.000 metros cuadrados destinado a las danzas folklóricas. Allí se realizarán actividades abiertas al público, con propuestas para acompañar la música en vivo y recuperar bailes que forman parte de los repertorios de distintas regiones del país.

Jorge Rojas será parte de la primera edición de República Folklore, el festival que reunirá a más de 50 artistas en Buenos Aires (Télam)

Otra de las áreas será La Pulpeña, inspirada en los antiguos almacenes rurales. El sector combinará una oferta gastronómica con guitarreadas y encuentros de conversación sobre el lugar del folklore en la cultura contemporánea. Historiadores, músicos, académicos y referentes del tradicionalismo participarán de esas instancias, de acuerdo con lo anticipado por la producción.

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El recorrido se completará con El Patio Regional, dedicado a recetas y productos de las provincias argentinas. El espacio incluirá un mercado de artesanías elaboradas mediante técnicas transmitidas entre generaciones. La propuesta apunta a integrar la experiencia musical con manifestaciones culturales que suelen acompañar a las fiestas populares en sus lugares de origen.

Soledad Pastorutti encabezará la grilla del festival, que se realizará el 21 y 22 de noviembre

El festival llega en un momento de crecimiento del consumo digital de folklore argentino. De acuerdo con datos difundidos por Spotify con motivo del Día Mundial del Folklore, el 33 % de las reproducciones del género en la Argentina durante 2026 corresponde a usuarios de la generación Z, frente al 30 % registrado en 2025. Esa cohorte abarca, de manera aproximada, a las personas nacidas entre 1997 y 2012.

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La plataforma señaló que, desde 2013, las escuchas de ritmos tradicionales argentinos y sus fusiones crecieron 31 % y ya superan los 133 millones mensuales en el país. Entre los temas que marcaron las reproducciones de 2026 figuran “La noche sin ti”, de Los Huayra; “Bajo de la piel”, de Milo J; “Luciérnagas”, de Milo J y Silvio Rodríguez; “Eterno amor”, de Los Manseros Santiagueños; y “Cuidado que te supero”, de Sharon y Los Camperos del Chamamé.

Abel Pintos será una de las figuras principales de la primera edición de República Folklore en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires encabeza el listado de ciudades con mayor consumo de este repertorio en Spotify. Le siguen Córdoba, San Miguel de Tucumán, Rosario y Salta. La Plata, Corrientes, Neuquén, Mar del Plata y San Juan completan los diez primeros puestos, un dato que refleja la presencia federal del género y su circulación tanto en los escenarios tradicionales como en las plataformas digitales.

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