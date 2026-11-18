Una investigación de la Universidad de Loughborough comparó 47 adultos en sesiones de bosque y ciudad, y halló que el monte redujo el esfuerzo fisiológico percibido y elevó la motivación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reemplazar el asfalto por la montaña es uno de los desafíos más frecuentes para los corredores que buscan renovar su vínculo con el deporte. El trail running convoca cada vez más atletas que eligen los caminos de tierra, los desniveles y los paisajes naturales como nuevo escenario de entrenamiento, y la transición implica ajustes que van más allá del calzado.

A diferencia del running urbano, donde el terreno es relativamente predecible, correr en la montaña exige una adaptación permanente: piedras, raíces, pendientes y cambios de superficie que modifican la pisada, la zancada y el centro de gravedad en cada paso. La práctica combina resistencia física, concentración y conexión con el medio natural de una manera que el pavimento rara vez ofrece.

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Correr en la montaña mejora el rendimiento y el ánimo, según un estudio

La ciencia respalda esta tendencia. Una investigación publicada en 2026 en la revista Evolution, Medicine, and Public Health, elaborada por la Universidad de Loughborough, comparó el desempeño de 47 adultos en dos sesiones de 30 minutos: una en un bosque y otra en un entorno urbano. Los participantes cubrieron más distancia en el monte con la misma frecuencia cardíaca y el mismo nivel de esfuerzo percibido.

Un estudio publicado en 2026 en Evolution, Medicine, and Public Health encontró que los participantes cubrieron más distancia en entornos boscosos con igual frecuencia cardíaca que en zonas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los corredores también reportaron mayor disfrute, mejor estado de ánimo y una motivación significativamente más alta para volver a ejercitarse, tanto a corto como a largo plazo. Para los investigadores, el hallazgo sugiere que los ambientes naturales reducen la demanda fisiológica al tiempo que potencian la satisfacción subjetiva del ejercicio.

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Qué cambia cuando se deja el pavimento

Aunque ambas disciplinas comparten la esencia de correr, las diferencias son sustanciales. En el running urbano, el movimiento tiende a ser cíclico y el ritmo, sostenido. En el trail, las condiciones varían a cada paso: las pendientes, los obstáculos y el suelo irregular obligan al cuerpo a ajustarse de forma continua.

El objetivo, entonces, no siempre es correr más rápido. En las subidas puede ser necesario bajar el ritmo o alternar entre correr y caminar; en las bajadas, el control de la velocidad y el equilibrio se vuelven prioritarios para evitar lesiones. Aprender a guiarse por la sensación de esfuerzo, más que por la velocidad, es una de las primeras enseñanzas del trail running.

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En declaraciones difundidas, Anabel Oviedo Zelarayan, atleta argentina de trail running, profesora de educación física y entrenadora, describe su propia transición: “Una de las cosas más importantes que aprendí al empezar a correr en montaña fue dejar de mirar tanto el ritmo y prestar más atención a las sensaciones del cuerpo. A diferencia del asfalto, cada salida es distinta y el paisaje te obliga a adaptarte. Es una disciplina que te desafía de otra manera y te enseña a disfrutar del camino, más allá de los tiempos”.

Anabel Oviedo Zelarayan, integrante del Seleccionado Nacional de Trail, sugiere comenzar por rutas señalizadas con desnivel moderado, priorizar las sensaciones sobre el ritmo e incorporar ejercicios de fuerza y estabilidad (@anabeloviedoz)

5 claves para los primeros pasos en la montaña

Oviedo Zelarayan, que además integra el Seleccionado Nacional de Trail, compartió cinco recomendaciones para quienes buscan dar sus primeros pasos en la disciplina.

1. Elegir rutas acordes al nivel. No es necesario comenzar en terrenos de gran exigencia. Lo ideal es optar por caminos señalizados con desniveles moderados, en zonas accesibles donde sea posible recibir asistencia ante cualquier imprevisto. La complejidad debe aumentar de manera progresiva.

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2. Adaptar el ritmo al terreno. La velocidad puede variar considerablemente dentro de una misma salida. Más que enfocarse en los kilómetros, resulta útil prestar atención al tiempo de actividad, la intensidad y las sensaciones del cuerpo.

3. Incorporar fuerza y estabilidad. Correr sobre suelos cambiantes exige ajustes constantes de postura y equilibrio. Fortalecer las piernas y trabajar la estabilidad de tobillos y caderas prepara el cuerpo para las exigencias de la montaña. Complementar el running con ejercicios de movilidad es una manera eficaz de desarrollar esas capacidades.

4. Planificar cada salida. Algunos trayectos pueden presentar problemas de orientación, cambios de clima o acceso limitado a servicios. Antes de partir, conviene revisar el pronóstico, conocer la extensión y el nivel del recorrido, llevar hidratación suficiente y avisar a alguien del itinerario. Un teléfono con batería y un pequeño botiquín son elementos básicos en zonas alejadas.

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5. Elegir el calzado adecuado. Las zapatillas de trail running difieren de las urbanas en aspectos clave: el agarre de la suela, la protección del pie, la estabilidad y la amortiguación están pensados para pisar sobre superficies no uniformes. Elegir un modelo cómodo, que no genere presión en la parte delantera y que ofrezca tracción suficiente en las bajadas, es fundamental para moverse con seguridad fuera del asfalto.

Según un estudio con 47 adultos de la Universidad de Loughborough, quienes corrieron en un bosque reportaron más disfrute y una disposición significativamente mayor a repetir la actividad que los que lo hicieron en ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma diferente de entender el running

Más allá de las particularidades técnicas, el trail running implica un cambio de perspectiva: el tiempo y la distancia dejan de ser las únicas métricas, y el trayecto en sí se convierte en parte del atractivo. No hace falta ser un corredor experimentado para comenzar.

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Con una preparación adecuada, avances graduales y el equipamiento necesario, los senderos naturales pueden abrirle la puerta a quienes buscan una relación distinta con el deporte.