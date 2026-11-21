Entrevista con El Purre, Go! Vive a tu manera

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A cinco años del final abrupto de Go! Vive a tu manera, José Giménez Zapiola, conocido como El Purre, volverá a reunirse con parte del elenco de la ficción juvenil que marcó su carrera. El actor y cantante habló con Teleshow sobre el regreso del proyecto, el impacto que tuvo la pandemia en la serie, sus nuevos trabajos y el camino que recorrió desde sus primeros castings hasta sus papeles en producciones como Cromañón, Yiya, Moria y la próxima serie de Netflix, Sangre.

Con 29 años y a días de cumplir su primer aniversario de casado con la actriz Malena Ratner, El Purre contó que la vuelta de Go! le genera una emoción especial. “Los recuerdos que uno tiene son hermosos”, aseguró, al recordar que varios de sus amigos más cercanos surgieron de aquella experiencia.

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Los protagonistas de Go! Vive a tu manera, en el año 2019

—¿Cómo recibiste la noticia del regreso de Go!?

—Estamos muy contentos. El cierre de Go! fue un poco abrupto, de hecho, íbamos a empezar a grabar una tercera temporada después de la pandemia y, por distintas cuestiones, no fue posible. Siento que fue algo que se cortó en un momento.

—¿Recordás el momento de ese final abrupto?

—Sí, fueron días de mucha angustia, además en pleno encierro. Obviamente, había un problema más grande, que era una pandemia mundial, pero de la nada Go! no iba a ocurrir. Muchos compañeros, amigos y amigas se habían vuelto a sus países por la situación y después nunca hubo una despedida. Todo se termina en algún momento, pero esto fue sin previo aviso, ni una llamada para decir “Chicos, se terminó Go!”.

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—¿Habías dado vuelta la página?

—Pasó tanto tiempo que ya la había soltado un poco. Pero hoy está de moda que las cosas vuelvan. Creo que el regreso también es lindo para poder reencontrarnos.

—¿Con qué se va a encontrar el público?

—Con chicos más maduros, pero con la misma energía. Grabamos cuatro canciones nuevas y eso es lindo, porque el fuerte de Go! siempre fueron las canciones. Fue con lo que la gente conectó.

"Go! Vive a tu manera" José Giménez Zapiola adelantó que la vuelta de Go! incluirá cuatro canciones nuevas

—¿Qué edades tenían cuando comenzó el proyecto?

—Teníamos entre 18 y 20 años. Era una fiesta. Todo era nuevo para nosotros y era un delirio lo que vivíamos: hacer el Luna Park, 12 funciones en el Ópera, salir de gira. Fue todo muy rápido y medio que nos llevaba puestos.

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—¿Qué cambió?

—Hoy estamos con los pies un poco más sobre la tierra y creo que lo vamos a disfrutar un poco más. Igual, para nosotros, los shows eran lo más lindo de Go!, la parte del vivo.

—¿Qué clase de público esperan encontrar?

—Las plataformas hacen que haya gente nueva. Hay una nena de seis años que hoy está viendo Go! y cuando se estrenó todavía no había nacido. También están las chicas que tenían seis o siete años y hoy tienen 14, o adolescentes que ahora tienen más de 20 y nos siguieron desde entonces. Hay un montón de gente de Go! que vuelve, como Pili y Majo. También viene gente de afuera especialmente para esta vuelta. Va a ser lindo reencontrarnos a nivel personal y profesional.

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El casting al que llegó con una excusa sobre sus padres

El Purre habló con Teleshow sobre la vuelta de Go! Vive a tu manera y el reencuentro con sus compañeros

—¿Te acordás del casting para Go!?

—Sí, obvio. Yo estaba grabando otro proyecto y no me daban los tiempos para hacer el casting. Pero decía: “Tengo que hacerlo”. Organicé todo y avisé con tiempo en las grabaciones que mis papás se estaban divorciando y que tenía que ir a firmar a la escribanía.

—¿Era verdad?

—No, en ese momento estaban juntos. Era una excusa para que me dejaran ir.

—¿Qué proyecto estabas grabando?

—Kally’s Mashup. Ya había firmado para una segunda temporada, pero mi personaje era secundario. Cuando planteamos que había quedado para el protagónico de Go!, se portaron muy bien y me dijeron: “Vaya tranquilo”. Me permitieron volar.

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De la fantasía infantojuvenil a las historias reales y densas

El Purre en la serie Moria, uno de los papeles con los que pegó un salto en su carrera

—A veces es difícil salir de los personajes o los lugares en los que el público instala a un actor. ¿Cómo viviste ese proceso?

—Siempre es difícil salir de lo infantojuvenil. También hay algo propio de la edad: siento que estoy al límite de la mentira de esta juventud eterna.

—Tenés 29 años.

—Claro, los veintis se están terminando. Pero yo amo trabajar y el trabajo es tan inconstante que agradezco el esfuerzo, una cuota de suerte y un montón de cosas que hicieron que estos últimos años tuviera muchos proyectos. Formé parte de trabajos buenísimos como Cromañón, Yiya y la biopic de Moria.

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El Purre en Cromañón, la serie ambientada en la tragedia del boliche de Once

—¿Qué buscás hoy en una propuesta?

—Ojalá que lleguen buenas historias. Al fin y al cabo, creo que lo que nos resguarda como actores son las historias. Eso es lo que termina atrapando a la gente.

—¿Qué serie estás filmando?

—Una serie para Netflix que se llama Sangre, con Pablo Echarri, Julieta Cardinali y Macarena Achaga. Estamos muy contentos.

—¿Cuándo empezó tu vínculo con la actuación?

—Empecé a estudiar teatro a los 17 años. No era una vocación que tuviera desde muy chico. De chico miraba Casi Ángeles y Patito Feo con mi hermana, había algo que me atraía, pero jugaba al rugby y tenía una familia súper tradicional. No sabía ni dónde se estudiaba teatro ni qué se hacía para ser actor. De hecho, me había anotado en UBA21 para estudiar Arquitectura o Ingeniería Civil, pero pasaron cosas...(se ríe)

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El Purre y Griselda Siciliani en la serie de Moria

—¿Cómo llegaste a estudiar en la escuela de Julio Chávez?

—A través de una novia del secundario que estudiaba teatro desde siempre. En una crisis de mis padres, antes de separarse, tuve un ataque de angustia. Ella me dijo que me anotara a teatro como una descarga emocional, casi como una terapia.

—¿Qué encontraste allí?

—Ese año hicimos una muestra y, cuando salí, pensé: “Qué loco lo que sentí cuando arrancó esa exposición con el público”. Lo relaciono con lo que me sigue pasando hoy. Hay algo del vivo, del teatro o de subirme a cantar a un escenario, que es lo que más disfruto. Esa adrenalina no me la da una cámara.

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El Purre, en Yiya Murano, la serie

—¿Cuál fue tu primer trabajo?

—Primero hice dos o tres publicidades. Ahí conocí lo que era un set y una cámara. Después tuve un personaje con continuidad durante dos temporadas en O11CE. Más tarde me fui a Kally’s Mashup y de ahí a Go!.

—¿Qué lugar ocupa Go! en tu historia personal?

—Mis recuerdos son hermosos. Mi grupo de amigos tiene muchos chicos que conocí en Go!, como Pili Pascual, Manu Ramos y Simón Hempe. A Simón lo conocí ahí y el año pasado me casó.

Malena Ratner y El Purre en su fiesta de boda

—¿Cómo va el matrimonio?

—Muy bien, muy bien. Estamos a pocos días de cumplir un año de casados.

—¿Te definís hoy...de qué forma?

—Como un pibe curioso al que le gustan los desafíos. Soy muy manija del trabajo y ojalá se mantenga esa chispa.