El canciller de Irán, Abbas Araghchi (Europa Press)

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó el viernes que sigue vigente la propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz en 48 horas e iniciar negociaciones con Estados Unidos, aunque condicionó ese paso al cumplimiento previo de las exigencias iraníes. El funcionario confirmó que Qatar y Pakistán son los únicos mediadores que facilitan los intercambios entre Teherán y Washington.

En una entrevista concedida el viernes al periódico estatal Iran, el canciller señaló que el esquema prevé compromisos estadounidenses durante la primera jornada y la reapertura del paso marítimo al día siguiente. “El primer día, los estadounidenses cumplirían sus compromisos, y el segundo día, reabriríamos el estrecho de Ormuz y comenzarían las negociaciones entre Irán y Estados Unidos”, sostuvo sobre el papel que debería cumplir Washington.

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El jefe de la diplomacia del régimen persa explicó que la propuesta original contemplaba siete días, pero los mediadores sugirieron reducir el plazo antes de las elecciones estadounidenses. “El plan de dos días sigue sobre la mesa”, afirmó.

Araghchi indicó que Irán podría aceptar un calendario más corto si Washington satisface las condiciones planteadas por Teherán. “Si quieren cambiar el horario de dos días a uno o incluso a dos horas, no hay problema. Lo que importa es que se cumplan nuestras demandas”, insistió. El ministro sostuvo que Estados Unidos debe expresar de manera explícita su disposición a alcanzar un acuerdo y adoptar medidas que generen confianza antes de que las autoridades iraníes aborden la ejecución del plan.

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Además, rechazó que las reservas de uranio enriquecido al 60% de pureza sean transferidas fuera del país. “Tenemos varias líneas rojas claras sobre este tema. En primer lugar, estos materiales no saldrán del país”, remarcó. Araghchi agregó que todavía considera viable una salida negociada sobre el destino de esas existencias de uranio enriquecido.

El futuro de unos 400 kilos de uranio enriquecido al 60% figura entre los principales desacuerdos entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto. Ese volumen, en teoría, sobrevivió a los ataques estadounidenses de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Buques en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán, 16 de noviembre de 2026 (Razieh Poudat/ISNA/vía WANA vía REUTERS)

El nivel de enriquecimiento actual no alcanza el grado necesario para fabricar un arma nuclear, pero requeriría un proceso adicional limitado para llegar al 90% considerado apto para ese fin. Estados Unidos e Israel prometieron impedir que Teherán obtenga esa capacidad, pese a que las autoridades iraníes sostienen que no buscan un arma nuclear.

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Sobre la doctrina nuclear iraní, afirmó que el debate acerca de eventuales modificaciones resulta legítimo, aunque sostuvo que la posición oficial no se modificó. “Hasta este momento, nuestra doctrina no ha cambiado y nuestras posiciones oficiales siguen siendo las mismas que antes”, afirmó.

El ministro manifestó que Teherán busca un pacto duradero que evite una nueva guerra, en lugar de un entendimiento de alcance limitado. “¿Qué sentido tiene llegar a un acuerdo hoy si se vuelve a violar dos meses después y se reanuda la guerra?”, preguntó. El jefe de la diplomacia iraní reiteró que confía en una salida que contemple los intereses del país. “Una solución justa sobre el tema de los materiales nucleares que se base en nuestros intereses nacionales y satisfaga las necesidades del país”, afirmó.

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Trump busca impedir un <b>eventual ataque iraní</b>

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que su Gobierno impedirá un eventual ataque iraní con una “bomba sucia” contra Washington, una amenaza que, de acuerdo con publicaciones de medios estadounidenses esta semana, figura entre las preocupaciones de los servicios de inteligencia del país.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla durante una recepción en la plataforma para helicópteros del jardín sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump afirmó que las autoridades estadounidenses conocen las actividades y a las personas relacionadas con Irán. El mandatario estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

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“Sabemos mucho sobre lo que ocurre en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Nos enteraremos. No lo permitiremos”, afirmó Trump. El presidente también sostuvo que la población de la capital estadounidense no enfrenta un riesgo inmediato. “La gente aquí en Washington D. C. está a salvo en este momento”, aclaró.

Trump cuestionó además la posibilidad de que Teherán avance con una acción de ese tipo. “¿Por qué habría de ser Irán tan insensato como para atacar Washington?”, preguntó.

(Con información de Europa Press)