El video muestra un recorrido por los ambientes de una casa construida mediante bioconstrucción con barro y elementos reciclados, situada frente al cerro Uritorco en Córdoba. A través de las tomas se observan columnas y muros de adobe con botellas de vidrio incrustadas para el paso de la luz, una estufa de barro, mobiliario de madera, una cocina rústica y vistas abiertas hacia el paisaje natural circundante.

Guardar

El colombiano Diego Alberto Vargas Garzón tenía 21 años cuando empezó a preguntarse si la vida que llevaba en la ciudad era realmente la que quería. Había vivido en Bogotá, su ciudad natal, y después se había instalado en Buenos Aires, donde pasó una temporada del partido de Tigre. Allí entró en contacto con un colectivo artístico que construía viviendas con materiales reciclados y desarrollaba distintas actividades culturales. Esa experiencia le dejó una inquietud que, tiempo después, terminaría convirtiéndose en su forma de vida.

La rutina urbana ya no lo convencía. Sin un oficio definido y con una inclinación por el arte —había estudiado en el conservatorio Manuel de Falla—, decidió guardar sus pertenencias en una mochila y salir a recorrer el país. Viajó a dedo por la Patagonia, pasó por Chile y comenzó a subir hacia el norte argentino. Su objetivo era llegar a Brasil, pero un lugar en Córdoba cambió sus planes.

PUBLICIDAD

El destino fue Capilla del Monte, en el valle de Punilla. Allí encontró montañas que le recordaban a su tierra, una comunidad vinculada con el arte y un movimiento de bioconstrucción que despertó su interés. Lo que inicialmente iba a ser una parada más en el camino terminó convirtiéndose en el lugar donde se instaló y aprendió a construir con sus propias manos.

Diego Alberto Vargas Garzón construyó su casa en Capilla del Monte, Córdoba, con materiales reciclados y naturales. La vivienda tiene 20 metros cuadrados y está distribuida en dos niveles

“Yo siempre digo que Capilla es como mi universidad en lo que hago hoy en día. Ahí me formé prácticamente por cuenta propia. Me puse a trabajar de esto y también es mi forma de subsistir”, contó Diego en diálogo con Infobae.

PUBLICIDAD

La comunidad que le ofreció un lugar para construir su casa

Su llegada a Capilla del Monte tuvo algo de casualidad. Apenas bajó de la mochila en la plaza San Martín, escuchó una gaita, un instrumento que también llevaba consigo durante sus viajes. Se acercó a conocer al músico y esa misma noche lo invitaron a participar de un festival local.

Allí conoció a Guadalupe, una mujer que estaba construyendo su casa de barro en el barrio Águila Blanca. Ella le ofreció un lugar para instalar su carpa, comer, bañarse y trabajar mientras continuaba su recorrido.

Pero Diego terminó quedándose. En el barrio conoció a diferentes constructores y comenzó a sumarse a las llamadas mingas: encuentros comunitarios en los que varias personas se reúnen para levantar la casa de alguien, compartir los materiales y preparar comida para quienes colaboran.

PUBLICIDAD

Los neumáticos que consiguió en distintas gomerías fueron utilizados para hacer los cimientos de la casa. Los rellenó con tierra, arena y piedras hasta formar una base compacta

“Ayudé a levantar paredes, aprendí a trabajar con materiales recuperados y adquirí conocimientos de otras personas que ya desarrollaban estos proyectos sustentables”, contó.

Con el tiempo, perfeccionó sus conocimientos y empezó a desarrollar un estilo propio, donde mezcla la construcción con el arte. Eso le permitió fundar, junto a su hermano y socio Sebastián, el emprendimiento Horneros Bioconstrucción, dedicado a realizar viviendas con materiales naturales y reciclados.

Neumáticos para los cimientos, y pallets para la estructura y el piso

“Constuir mi casa me llevó seis meses”, recordó Diego. En la obra participaron principalmente él y su hermano, pero también recibió la colaboración de otras personas del barrio y de conocidos que pudieron acercarse durante ese período.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos más particulares de la vivienda fue la elección de los materiales. En lugar de comprar todo nuevo, Diego recurrió a elementos que habitualmente terminan en depósitos, basurales o centros de descarte. Cada uno tuvo una función específica dentro de la construcción.

La construcción tiene una entrada que funciona como invernadero. Este espacio permite aprovechar el calor del sol durante las mañanas de invierno y evita que el frío ingrese directamente al interior

“Los neumáticos fueron utilizados para realizar los cimientos. Los conseguí principalmente en gomerías, donde suelen acumularse y representan un problema por el espacio que ocupan y las dificultades que implica su disposición final”, precisó.

“El neumático es un material que abunda, es basura. Las gomerías se lo quieren sacar de encima. De hecho, pagan para que se los lleven. Entonces, cuando uno llega y les dice: ‘¿Me da los neumáticos?’, felices te los sacan todos”, relató.

PUBLICIDAD

Una vez que los conseguía, los rellenaba con tierra, arena y piedras hasta formar una base compacta y resistente. Según explicó, esta alternativa permite aprovechar un residuo contaminante y, al mismo tiempo, “obtener una estructura capaz de absorber movimientos”.

Los pallets, por su parte, tuvieron dos usos fundamentales. Diego los incorporó en una especie de anillo estructural que ayuda a mantener firme la construcción y evita que las paredes se abran por la presión que ejerce el techo. La cubierta tiene un diseño autoportante: los distintos palos se apoyan unos sobre otros y distribuyen las fuerzas hacia el centro.

PUBLICIDAD

Las botellas de vidrio que recolectó en bares y basurales quedaron incorporadas en las paredes de barro. Además de aportar un detalle decorativo, permiten el ingreso de luz natural

Además, utilizó la madera recuperada de los pallets para fabricar el piso. “Desarmé todo el pallet, pinté la madera y la barnicé. Quedó hermoso. Es mucho laburo, es verdad, pero en cuestión de dinero es súper barato”, explicó.

Para conseguirlos contó con la ayuda de un vecino de Capilla del Monte que trabaja con economía solidaria y tiene contactos para recibir este tipo de materiales. “Cuando le contó que iba a construir mi casa, acordamos un intercambio: yo le daba artesanías a cambio de los pallets que necesitaba”, señaló.

Las botellas de vidrio que se transformaron en vitrales

Uno de los rasgos más llamativos de la casa son las botellas de vidrio incorporadas en las paredes. No se trata solamente de un recurso decorativo: “Buscaba que la vivienda tuviera luz natural y evitar la oscuridad que había observado en otras construcciones de barro”.

PUBLICIDAD

Para conseguirlas no necesitó realizar grandes búsquedas: “Las recolectaba en bares y basurales, donde encontraba grandes cantidades de envases descartados”.

Una pared de barro con botellas de vidrio incrustadas conforma una habitación en una vivienda construida con materiales reciclados frente al Cerro Uritorco.

Las incorporó enteras dentro de las paredes de barro, distribuyéndolas de manera que la luz pudiera atravesarlas y generar efectos similares a los de un vitral. “Cortaba los pallets en los sectores donde quería dejar las botellas a la vista y luego las integraba al relleno de la estructura”, precisó.

La tierra que utilizó también provenía del propio terreno. “Como la vivienda tiene sectores construidos hacia abajo, fui aprovechando el suelo que retiraba durante las excavaciones y lo trasladaba a las paredes. Después de prepararlo y mezclarlo, lo utilizaba para rellenar los pallets”, detalló.

PUBLICIDAD

Las botellas también tuvieron otras aplicaciones menos visibles. Diego las usó en los contrapisos para generar aislamiento y como parte de los rellenos de las paredes, con el objetivo de crear cámaras de aire y reducir la cantidad de barro necesaria.

La casa de Diego está parcialmente construida bajo tierra. El diseño aprovecha el desnivel del terreno para distribuir los ambientes en dos niveles sin que desde afuera parezca una vivienda de dos plantas

Una casa de dos niveles, parcialmente bajo tierra

La vivienda tiene 20 metros cuadrados y, aunque desde afuera parece tener una sola planta, en realidad está distribuida en dos niveles. Diego diseñó los ambientes aprovechando el desnivel del terreno y excavando parte de la construcción.

“La entrada funciona como un pequeño invernadero. Es una especie de antecámara que permite evitar que el frío del exterior ingrese directamente al interior. La idea la tomé de algunas viviendas que había conocido durante sus viajes por el sur argentino, donde las casas suelen tener un espacio previo para dejar los abrigos y las botas antes de entrar”, explicó.

En ese sector también hay plantas y funciona como un regulador de temperatura. “Cuando sale el sol, el primer lugar que ilumina es el invernadero. En las mañanas de invierno abro la puerta de mi casa y todo ese calor entra y la calienta un poco más”, describió.

Después de atravesar ese espacio se ingresa a la cocina. A un costado está la habitación de invitados, de aproximadamente 9 metros cuadrados, que también se encuentra bajo tierra. Más adelante aparece el living comedor, ubicado en otro ambiente parcialmente enterrado.

A partir de los conocimientos que adquirió al construir su casa, fundó junto a su hermano la empresa Horneros Bioconstrucción. IG: @bioconstruccion_horneros_369

En el nivel superior está el dormitorio principal, destinado al descanso.

El diseño permite aprovechar el terreno y sumar espacios sin que la construcción parezca tener dos pisos desde el exterior. Diego la describe como una especie de “casa madriguera”, por su particular distribución y la manera en que se integra al suelo.

En cuanto a los servicios, actualmente cuenta con conexión de agua y electricidad. Para cocinar utiliza garrafas, ya que no dispone de conexión a la red de gas natural.

Diego contó que en total invirtió unos USD 3.000. Sin embargo, aclaró que esa cifra corresponde al dinero que destinó a comprar materiales cuando comenzó la construcción, hace aproximadamente ocho o nueve años.

“No es un presupuesto actualizado ni incluye el valor de la mano de obra”, admitió, quien consiguió la mayor parte de los materiales mediante intercambios, recolección y colaboración comunitaria.

Así luce la casa que construyó Diego con sus propias manos: tardó 6 meses y gastó USD 3.000 (Foto: gentileza IG: @historiashumanass)

Su vida en el monte

La vida de Diego en Capilla del Monte no se limita a la bioconstrucción. También participa de proyectos comunitarios vinculados con la producción de alimentos orgánicos, actividades artísticas y percusión afro. Además, integra una brigada vecinal que interviene ante incendios forestales.

Desde su vivienda tiene una vista privilegiada del Cerro Uritorco, las Gemelas y el Overo, además de otros cordones montañosos que se extienden hacia Cruz del Eje. “Es una vista totalmente privilegiada, muy linda e inspiradora”, aseguró.

Su rutina está marcada por la luz natural y el paisaje. “Mi vida es al ritmo del sol”, resumió. Vive solo pero asegura que la soledad no representa para él un problema. “Disfruto de mi soledad. Estoy conmigo mismo y con el monte”, concluyó a modo de reflexión.

.