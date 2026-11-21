Residentes y visitantes caminan y descansan junto al dique de Puerto Madero, con el Puente de la Mujer y los rascacielos de fondo en Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A lo largo del fin de semana largo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará temperaturas agradables y cielo cambiante, aunque esta noche podrían producirse tormentas aisladas. No obstante, gran parte del país no correrá la misma suerte, ya que estarán activas alertas por tormentas, nevadas y lluvias.

La previa del fin de semana ya anticipó un escenario de calor moderado, nubosidad variable y viento con presencia sostenida. Para quienes tengan planes al aire libre, la clave estará en aprovechar el sábado durante el día y seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas hacia la noche, cuando podrían aparecer chaparrones puntuales en distintos sectores del AMBA.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado comenzará con una temperatura mínima de 17 grados y llegará hasta los 27 grados. Será una jornada cálida, con el cielo mayormente nublado durante gran parte del día. Es decir, habrá pocas chances de disfrutar de un sol pleno, aunque se podrán realizar actividades afuera sin necesidad de abrigo.

No obstante, el cambio más importante está previsto para la noche. El organismo anticipó tormentas aisladas en una probabilidad del 40% para el cierre de la jornada. Un dato que conviene tener en cuenta para quienes planeen salir, asistir a un evento o volver tarde a casa.

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Una tabla meteorológica detalla las temperaturas, probabilidades de precipitación y condiciones de viento para siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El domingo mantendrá valores parecidos a los del día anterior. La mínima será de 16 grados, mientras que la máxima volverá a ubicarse en 27 grados. La diferencia estará en el estado del cielo, ya que se espera una jornada parcialmente nublada durante todo el día y sin precipitaciones previstas.

Para quienes organizan una salida, una reunión familiar o alguna actividad recreativa, el domingo aparece como el día más estable del fin de semana. Habrá nubes, pero también momentos con mayor claridad, en un contexto de temperaturas que seguirán lejos del frío.

Por la tarde, el viento podrá alcanzar los 22 kilómetros por hora. Será una presencia moderada, que puede sentirse especialmente en espacios abiertos, parques y zonas cercanas al río. Aun así, no se esperan condiciones que compliquen la circulación o los planes habituales en la ciudad y el conurbano.

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El lunes marcará una suba de temperatura en el AMBA. La mínima prevista es de 18 grados y la máxima llegará a 29 grados. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, por lo que el ascenso térmico se dará sin demasiada presencia de sol directo.

El sábado por la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, se dará un comienzo de semana caluroso, con una mañana templada y una tarde que puede sentirse pesada, sobre todo en zonas urbanas donde las superficies de cemento suelen retener el calor.

De este modo, el martes se repetirá una máxima de 29 grados, aunque la mínima bajará a 16 grados. El cielo continuará mayormente nublado y el viento ganará algo más de intensidad, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Esa circulación de aire podría aportar cierto alivio en algunos momentos del día.

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Las alertas que estarán vigentes durante el fin de semana largo

Mientras el AMBA transitará un fin de semana sin alertas meteorológicas vigentes, el panorama será distinto en varias regiones del país. Para el sábado rige una alerta amarilla por tormentas en el centro y sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos —excepto el norte—, Misiones, el noreste de Chaco y Formosa.

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina delimita las zonas bajo alerta meteorológica amarilla y verde para la jornada del sábado 21.

También estarán incluidas las regiones del centro y este de Salta, el suroeste de La Rioja, San Luis, el oeste de Mendoza, Córdoba —salvo el norte—, el norte de La Pampa y el noroeste de Santa Cruz. Por eso, en las zonas alcanzadas, conviene estar atento a los avisos oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo durante tormentas eléctricas.

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Además, el sábado habrá alerta amarilla por nevadas en el sector cordillerano de Catamarca, La Rioja y San Juan —con alcance hasta el centro de esa provincia—, además del noroeste mendocino. Las condiciones podrían complicar la circulación en rutas de montaña.

Para el domingo, la alerta por tormentas continuará en Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Corrientes. También se emitió una alerta amarilla por lluvias para el sureste de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por último, para el lunes, la atención estará puesta en el norte y centro de San Luis y en los departamentos cordobeses de Río Cuarto, La Carlota y el oeste de San Agustín, donde se esperan tormentas.

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