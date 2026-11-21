El cansancio ocasional se recupera con el descanso, mientras que la fatiga persistente interfiere en la rutina diaria y exige evaluación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A medida que se acumulan compromisos, trabajo, cierres y menos horas de descanso, sentirse sin energía parece una consecuencia esperable. Sin embargo, el cansancio persistente que no mejora al dormir o que limita las actividades cotidianas puede requerir una evaluación médica, más allá de la idea de tomar vitaminas o suplementos por cuenta propia.

“El cansancio es una de las consultas más frecuentes en medicina y, en esta época del año, es habitual que se intensifique por una combinación de factores”, explicó a Infobae el médico especialista en medicina interna y medicina del estilo de vida, Ignacio Gutiérrez Magaldi (MP 32.214/ ME 15.051). Entre ellos, enumeró: acumulación de estrés, jornadas laborales extensas, falta de descanso, menor actividad física, alteraciones en los horarios de sueño y sobrecarga emocional.

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La especialista en medicina interna y nutrición, Marianela Aguirre Ackermann (MN 151.867) planteó una diferencia central: “Es habitual que a fin de año uno se sienta más cansado. Venimos acumulando meses de trabajo, responsabilidades, estrés y, muchas veces, pocas horas de sueño. Pero no es lo mismo estar cansado que vivir agotado”.

El cansancio por sobrecarga mejora al descansar, la fatiga persistente exige otra mirada

Los problemas de tiroides, la anemia y las alteraciones de la glucosa figuran entre las causas médicas detrás del agotamiento crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para distinguir ambas situaciones, los especialistas pusieron el foco en la duración, la intensidad, la evolución y el efecto del síntoma sobre la rutina.

Gutiérrez Magaldi señaló que el cansancio ocasional suele tener “una causa reconocible y mejora cuando la persona descansa”. En cambio, la fatiga persistente “no se recupera adecuadamente con el sueño y comienza a interferir con las actividades cotidianas”.

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La consulta médica busca precisar cómo comenzó el problema y qué manifestaciones lo acompañan. “No es lo mismo tener sueño durante el día que sentir debilidad muscular, falta de aire al hacer esfuerzos habituales o una sensación permanente de agotamiento”, advirtió Aguirre Ackermann, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).

También se revisan el descanso, la alimentación, los medicamentos, las exigencias diarias y los síntomas asociados. Pérdida de peso, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, palpitaciones, falta de aire, variaciones del ánimo o una menor tolerancia al ejercicio pueden orientar la evaluación.

“No debemos atribuir automáticamente todo al estrés o al ritmo de vida. A veces detrás de ese cansancio hay anemia, problemas de tiroides, alteraciones de la glucosa, déficits nutricionales u otras enfermedades que necesitan tratamiento”, remarcó Aguirre Ackermann.

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El hierro y la vitamina B12 pueden causar síntomas que se confunden con agotamiento

Los despertares nocturnos reiterados y la apnea obstructiva deterioran la calidad del descanso diario a pesar de cumplir ocho horas de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de hierro es una de las causas nutricionales que puede asociarse con menor energía. Puede provocar cansancio, palidez, cefaleas, caída del cabello, menor rendimiento físico y problemas de concentración. Además, una persona puede tener bajos los depósitos de hierro antes de desarrollar anemia.

“La ferritina permite evaluar esos depósitos y puede detectar deficiencia de hierro incluso con hemoglobina todavía normal”, indicó Gutiérrez Magaldi.

La vitamina B12 también debe evaluarse. Su carencia puede causar fatiga, debilidad y anemia, además de hormigueos, pérdida de sensibilidad en manos y pies, dificultades de concentración, alteraciones de la memoria o del equilibrio. “Puede generar compromiso neurológico aun sin anemia, por lo que no debemos descartar solamente porque el hemograma sea normal”, sostuvo Gutiérrez Magaldi.

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Aguirre Ackermann incluyó al ácido fólico, necesario para la formación de glóbulos rojos, entre los nutrientes que pueden vincularse con anemia, palidez y debilidad. También mencionó situaciones de alimentación insuficiente: cuando no se cubren las necesidades de energía y proteínas, pueden aparecer “debilidad, pérdida de masa muscular, menor fuerza y dificultad para recuperarse después de la actividad física”.

En cambio, la fatiga aislada no permite concluir que haya un déficit de vitamina D o magnesio. “No toda persona cansada se beneficiará de suplementarse”, dijo Gutiérrez Magaldi sobre la vitamina D. La deficiencia importante de este nutriente puede manifestarse con dolor óseo o debilidad muscular, mientras que la falta de magnesio puede acompañarse de calambres, náuseas y hormigueos, entre otros síntomas.

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Las dietas muy restrictivas y las menstruaciones abundantes elevan el riesgo de carencias

Las menstruaciones abundantes, las dietas veganas y las cirugías bariátricas incrementan la probabilidad de sufrir carencias nutricionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas situaciones demandan una atención particular. Las personas que siguen una alimentación vegana necesitan asegurar una fuente de vitamina B12 mediante alimentos fortificados o suplementos, ya que este nutriente se encuentra naturalmente en productos de origen animal.

“Una alimentación vegetariana o vegana bien planificada puede ser perfectamente saludable, pero hay nutrientes que requieren especial atención, como la vitamina B12, el hierro, el calcio y, en algunos casos, la vitamina D”, afirmó Aguirre Ackermann.

Las menstruaciones abundantes también elevan el riesgo de deficiencia de hierro. “No siempre el problema es que comen poco hierro, sino que las pérdidas pueden ser mayores que lo que el organismo logra recuperar”, explicó.

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Otros grupos que requieren evaluación son quienes realizan dietas muy bajas en calorías, bajaron de peso rápidamente, pasaron por una cirugía bariátrica o tienen enfermedades que afectan la absorción, como la celiaquía y la enfermedad inflamatoria intestinal. Los adultos mayores y las personas que consumen ciertos medicamentos también pueden tener más riesgo.

Los análisis deben responder a una sospecha clínica y no a un pedido indiscriminado

Los problemas de tiroides, la anemia y las alteraciones de la glucosa figuran entre las causas médicas detrás del agotamiento crónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indicación de estudios parte de la historia clínica y el examen físico. Entre los análisis que pueden solicitarse ante una fatiga persistente sin explicación evidente figuran el hemograma, la ferritina, la glucemia o hemoglobina glicosilada, la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y, según el contexto, la función renal y hepática.

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“No todos necesitan los mismos análisis”, señaló Aguirre Ackermann. En casos seleccionados se evalúan vitamina B12, ácido fólico, vitamina D u otros parámetros: por ejemplo, ante veganismo, cirugía bariátrica, síntomas neurológicos, menstruaciones abundantes o dietas restrictivas.

Gutiérrez Magaldi advirtió que “la clave es solicitar estudios dirigidos y no hacer análisis de todo indiscriminadamente”. Según explicó, pedir determinaciones sin una sospecha clínica puede llevar a resultados alterados que generen preocupación y tratamientos innecesarios.

Los suplementos no son energizantes y pueden postergar el diagnóstico

El consumo de suplementos vitamínicos sin diagnóstico previo no incrementa la energía y puede generar complicaciones de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos especialistas desaconsejaron tomar hierro, magnesio, vitamina D o complejos vitamínicos solo por sentirse agotado. “Las vitaminas no funcionan como un energizante: si no tenemos un déficit, tomar más no significa que vamos a sentirnos mejor”, explicó Aguirre Ackermann.

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El exceso de hierro puede resultar perjudicial y las dosis elevadas de vitamina D pueden provocar hipercalcemia. Además, los suplementos pueden interactuar con medicamentos o interferir con estudios de laboratorio.

“La suplementación no debería ser una respuesta automática al cansancio ni una práctica preventiva indiscriminada”, sostuvo Gutiérrez Magaldi. Hay excepciones con indicación definida, como la B12 en personas veganas, el ácido fólico antes y durante las primeras semanas de embarazo, o los esquemas posteriores a una cirugía bariátrica.

Cuando existe una deficiencia confirmada, anemia, síntomas clínicos o problemas de absorción, mejorar la dieta puede no ser suficiente. “Si una persona ya tiene anemia, no alcanza con recomendarle que coma más carne, lentejas o verduras”, ejemplificó Aguirre Ackermann. En ese escenario puede requerirse tratamiento y, a la vez, identificar el origen de la pérdida de hierro o de la mala absorción.

El sueño, la salud mental y el sedentarismo también influyen sobre la energía

Los especialistas desaconsejan solicitar análisis de laboratorio de forma indiscriminada sin una sospecha clínica previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se identifica una carencia nutricional, el abordaje incluye la calidad del sueño, el estrés crónico, la salud mental, la actividad física, el alcohol, la cafeína y los medicamentos. Dormir ocho horas no siempre equivale a descansar bien: los despertares frecuentes y la apnea obstructiva del sueño pueden causar somnolencia y fatiga diurna.

“Muchas veces buscamos una vitamina que nos dé energía cuando, en realidad, estamos durmiendo poco, comiendo de manera desordenada, haciendo poca actividad física y viviendo con niveles de estrés muy elevados”, observó Aguirre Ackermann.

Conviene consultar si el agotamiento dura varias semanas, aumenta o impide sostener tareas habituales. También ante palidez, palpitaciones, mareos, falta de aire, pérdida de peso involuntaria, fiebre persistente, mucha sed, aumento de la frecuencia urinaria, debilidad marcada, hormigueos o alteraciones de equilibrio.

Gutiérrez Magaldi sintetizó: “El cansancio es un mensaje del organismo y debemos interpretarlo. Antes de suplementarse, es importante identificar la causa”.

“Tenemos que entender que estar saludables no significa solamente no tener una enfermedad, sino también tener la energía y el bienestar necesarios para desarrollar nuestra vida cotidiana”, sostuvo Aguirre Ackermann. Y concluyó: “Sentirnos cansados después de un día intenso es normal. Vivir permanentemente sin energía no debería serlo. Antes de buscar qué vitamina tomar para tener más energía, tratemos de entender por qué nos está faltando”.