Formación de Boca antes del partido con la ausencia del Toti Veglio. Parados: Roberto Mouzo, Rubén Suñé, Francisco Sa, Vicente Pernía, Osvaldo Santos (detalle: en el buzo ya tiene las cuatro estrellas que Boca había usado en un partido ese año y serían clásicas en 1981), Mario Zanabria y Miguel Bordón. Abajo: Ernesto Mastrángelo, Hugo Perotti y Carlos Salinas

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El desafío no era sencillo. Pero para aquel grupo de jugadores no había empresas imposibles. Visitar a Atlético Mineiro era una vara alta, como siempre configuró el hecho de tener que ir a Brasil en un momento decisivo. Hasta allí, Boca solo lo había hecho dos veces en forma oficial, ambas con derrotas: 3-2 ante el magnífico Santos de Pelé, en la recordada final de la Copa Libertadores 1963 y frente a Cruzeiro, también en la misma instancia, en el ‘77, con caída 1-0, con el memorable gol de Nelinho. Ahora estaba allí por el grupo semifinal ante Atlético Mineiro. “Cuanto más difícil, más me gusta”, parecía sentir ese equipo. Y se impuso por 2-1, en una victoria muy importante en una jornada inolvidable.

La noche de los goles de tiro libre de Bordón. A lo largo de la historia, el fútbol nos ha dejado momentos y partidos que quedan marcados por alguna circunstancia concreta. Lo que ocurrió el 24 de septiembre de 1978 en el estadio Mineirao es un ejemplo de ello. Porque los dos tantos de Boca fueron marcados por sendos tiros libres, uno mejor que el otro, de Miguel Ángel Bordón, un defensor de potente remate, sólido en la marca, que Juan Carlos Lorenzo utilizaba tanto como lateral izquierdo como en la posición de marcador central, con la garantía del rendimiento asegurado.

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Esa zona semifinal de tres equipos se completaba nada menos que con River Plate, quien había ganado su grupo, superando en un desempate a Independiente por 4-1 en la cancha de Vélez, en tiempos donde solo el primero avanzaba de ronda. El cuadro de Núñez perseguía su viejo anhelo, la siempre esquiva Copa Libertadores, pero ahora más que antes, porque el campeón defensor era Boca Juniors, que por ese motivo ingresaba directamente en esa instancia.

Del botín derecho de Miguel Bordón está saliendo la pelota que, tras un gran efecto, se clavará en el ángulo izquierdo del arquero Joao Leite

Para el equipo dirigido por el Toto Lorenzo, aquel 1978 fue un año muy particular, donde debió afrontar cinco competencias. A los dos torneos locales tradicionales (Metropolitano y Nacional), se sumaron las copas Interamericana (perdió ante América de México en tres partidos), la Intercontinental (la obtuvo frente al Borussia Mönchengladbach) y la Libertadores. A lo largo de la temporada disputó 65 partidos oficiales.

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El cruce con Atlético Mineiro se dio en medio de una maratón increíble, donde jugó ocho encuentros en 15 días del mes de septiembre. La historia comenzó el jueves 14, derrotando a Banfield 3-1 como visitante, dos días después, superó como local a Chacarita 4-3. El martes 19, en la Bombonera, fue la apertura del grupo semifinal de Copa Libertadores frente a River, que terminó 0-0. Apenas 24 horas más tarde, con equipo alternativo, venció a Central en Rosario por 1-0 con gol de Abel Alves sobre la hora. El viernes 22, aunque parezca increíble, enfrentó a San Lorenzo en cancha de Atlanta, donde perdió 3-1. Solo 48 horas después fue el cruce con Mineiro. El miércoles 27 igualó 0-0 con All Boys en el estadio de Racing y el viernes 29 concluyó este extenuante periplo, empatando 1-1 con Unión, también en Avellaneda.

Lorenzo era un adelantado en el tema planificación. Por eso sabía cómo repartir las cargas, dentro de un plantel numeroso, pero con algunos puestos donde era muy difícil reemplazar a los titulares. Además, con semejante programación asfixiante, no había manera de poder rendir en todos los frentes.

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Ernesto Mastrángelo corre y festeja el primer gol de Boca, apenas iniciado el partido, por un tiro libre de Bordón

El grupo semifinal se abrió el citado martes 19 de septiembre con el Superclásico en la Bombonera. Fue un aburrido 0-0, con escasas situaciones de gol. Las pocas que hubo las generó Boca, chocando con esa muralla que era el Pato Fillol, atravesando el mejor momento de su brillante carrera. Para River el calendario no era más holgado. El domingo 17 debía recibir en el Monumental a Rosario Central. Por la lluvia se aplazó y el lunes por la noche le ganó 3-0. Al día siguiente fue el cruce con Boca y 24 horas después, cumplió con la fecha entre semana igualando con San Lorenzo 1-1 en el Gasómetro. Sí. Tres partidos oficiales en tres días. Una locura.

A las pocas horas de concluido el Superclásico, mientras Lorenzo se sumaba los suplentes que estaban en Rosario, buena parte de los titulares viajaron rumbo a Belo Horizonte: Gatti, Mouzo, Suárez, Pernía, Suñé, Mastrángelo, Zanabria, Veglio, Perotti. Ellos, junto al preparador físico Jorge Castelli, comenzaron la aclimatación y a ver videos del rival, algo poco usual hace 48 años. El viernes arribaron Bordón y Squeo, post triunfo contra Central, y el sábado, junto a Lorenzo, lo hicieron Carlos Rodríguez, Santos, Alves y Cocco.

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En las horas previas, la gran duda era la presencia de Hugo Orlando Gatti, quien padecía una lumbalgia, producto de un esfuerzo realizado el jueves en una práctica informal, con un pellizco en la cuarta vértebra. El día del partido, luego del tratamiento, estaba en condiciones de actuar, pero Lorenzo prefirió no arriesgarlo, poniendo en su lugar a Osvaldo Santos, que era discutido por los hinchas, por flojos rendimientos en el torneo local.

El Heber Mástrángelo, figura clave en el ataque del Boca de Lorenzo. Esa noche no convirtió, pero siempre llevó peligro al área rival

La planificación del Toto no dejaba ningún detalle sin contemplar. En 1978 era muy complejo tener acceso a las imágenes de partidos de otros países. Entonces tomó la decisión de contratar a un camarógrafo que le filmara el encuentro de Mineiro del torneo local de la semana anterior. El encargado fue Carlos Badía, hermano de Juan Alberto, quien ya poseía una empresa dedicada a la tecnología y los medios. Con la gestión de su hija Jazmín, una gran productora, logramos su testimonio: “Me acuerdo perfectamente de la situación. Nos contrató directamente Lorenzo y la manera de ingresar al estadio fue de sotto voce, porque lo hice con una entrada común, como cualquier espectador y grabé todo el partido de Mineiro ante Vila Nova. Luego fuimos a la concentración y allí lo proyecté. El Toto me hizo parar como 50 veces, para marcarle cada cosa a sus jugadores: ‘Vos tenés que presionar, no lo tenés que dejar mover, etc’. Era muy obsesivo, pero le dio resultado. Me invitó al partido y ocurrió algo muy raro, porque soy hincha de River: grité uno de los goles de Boca”.

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Atlético Mineiro era un clásico equipo brasileño, con buen toque de pelota, algunas desatenciones defensivas y el talento de Paulo Isidoro y Toninho Cerezo en la conducción desde la mitad de la cancha. Luego de analizarlo profundamente, el Toto estaba convencido que Boca debía salir a atacar, con la misma táctica que había utilizado contra el Borussia en Alemania y que le había dado un resultado satisfactorio.

Toda la fuerza de Vicente Pernía, en una incursión en ataque. El Tano corporizó como pocos el espíritu de ese equipo de Boca

Y así salió Boca, a plantarse en el terreno rival, convencido del plan de juego. Y cuando apenas se habían disputado 4 minutos, llegó una falta del lateral Juan Alves sobre Hugo Perotti. El tiro libre era bastante lejos del arco y sobre el costado. Nada le importó a Bordón, que así evocaba el momento: “Cuando le hicieron el foul a Perotti, salí corriendo para allá. Desde ese ángulo tenía que ser mío, ya lo habíamos hablado con Lorenzo. La posición era difícil y entonces busqué un poco la avivada. Cuando se estaba formando la barrera corrí un poco la pelota. No creo que haya sido más de un metro y allí le di un derechazo seco, buscando la comba al segundo palo. La pelota brasileña es mucho más liviana, tiene la particularidad de que se eleva y cuando baja parece un cañón”.

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Al ver la imagen, resulta impactante el efecto que tomó el balón en el aire, sorprendiendo al arquero Joao Leite. Boca se puso en ventaja y a partir de eso, comenzó a trabajar el partido, materia que tenía ampliamente aprobada. Mineiro fue, sin muchas ideas, y chocando contra la solidez de la impecable dupla Sa - Mouzo y la seguridad de Santos. A falta de tres minutos, llegó el empate: centro de Ziza desde la izquierda y un excelente toque de Paulo Isidoro para Marcelo, que anotó con un remate bajo.

Pero a ese Boca parecía que ninguna circunstancia adversa podría afectarlo. Salió a disputar el segundo tiempo con la misma convicción y a los diez minutos, alcanzó el segundo, cuando Vantuir derribó a Mastrángelo luego de una de sus clásicas diagonales. Otra vez Bordón, para ser definitivamente el hombre de la noche: “Fuimos a la pelota junto con Marito Zanabria. Este tiro libre era más al medio y a unos treinta metros del arco. Y le dije a Mario: ‘Dejamelo que es gol’. Y le di otra vez con derecha, pero con más fuerza, buscando el palo bien arriba. Cuando la vi en el aire ya sabía que entraba y me volví loco”.

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El score ya no se modificó. Boca se trajo una victoria de suma importancia desde Brasil, no solo por el hecho de ser la primera vez en forma oficial allí (recién lo volvería a hacer 20 años más tarde, luego de 13 partidos, ante Flamengo por la Copa Mercosur), sino por el desarrollo posterior del grupo. Tanto Boca como River le ganaron sin mayores problemas a Atlético Mineiro en Buenos Aires, pero los Millonarios perdieron en su visita a Brasil por 1-0, en un marcador que debió ser más amplio, hecho que evitó Fillol en otra actuación descomunal. Baste el título de la revista El Gráfico como síntesis: “Mando 10 camisetas y un arquero”...

El cuadro de Lorenzo remató el grupo semifinal superando a su clásico rival en el Monumental por 2-0, sellando el pase a la final. Sin embargo, ese mes de octubre, le dejaría el sabor agridulce por haber perdido un Metropolitano que parecía ganado. A pocas fechas del final, aventajaba por cinco puntos a Quilmes, que, en una gran arremetida, y aprovechando que Boca puso en muchos partidos equipo alternativo, se quedó con el título con un punto de ventaja.

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Los Xeneizes llegaron a la final de la Copa Libertadores por segundo año consecutivo y repitieron el título, en este caso ante Deportivo Cali, dirigido por Carlos Salvador Bilardo. Fue empate 0-0 en Colombia y goleada 4-0 en la Bombonera. Ese gran logro marcó el fin de los éxitos del primer ciclo del Toto Lorenzo en el club, ya que, en el año siguiente, no ganó ningún torneo local y cayó en la final de la Libertadores ante Olimpia.

El fútbol siempre nos ha dejado en el recuerdo esos partidos que quedan en la memoria por una circunstancia especial. La noche de los goles de tiro libre de Bordón fue una de ellas. Y decisiva para que Boca sumara su segundo capítulo a su eterno romance con la Copa Libertadores