Sergio Saturno con los colores de Huracán. Sus buenas actuaciones en el "Globo" lo llevaron a Boca Juniors

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Sergio Saturno recuerda especialmente la final de la Copa de Oro de 1993, cuando Boca Juniors se consagró campeón ante Atlético Mineiro, ganándole 1 a 0 en la Bombonera con gol de cabeza de Carlos Mac Allister. En su memoria permanece una decisión llamativa del entrenador de ese momento, Jorge Habegger: lo ubicó como número 10 y dejó a Alberto Márcico en el banco de suplentes: “Me sentí muy cómodo. El Beto me miraba desde el banco y se reía”, cuenta el exdelantero boquense sobre aquella noche gloriosa.

En su recorrido como futbolista, Saturno encontró en Huracán el mejor momento de su carrera, aunque reconoce la trascendencia que le dio Boca, club del cual es hincha desde chico. En el Xeneize compartió plantel con referentes como Carlos Fernando Navarro Montoya, Juan Simón, Mac Allister, Blas Giunta, Márcico, y otros como Rodolfo Arruabarrena, con quién volvió a encontrarse en otra función: el Vasco como entrenador de Primera en su primer ciclo y Saturno al frente de la Reserva. “En realidad me preguntaba por los pibes, pero las decisiones las tomaba él, digamos”, remarca Bicicleta Saturno, su apodo más conocido, en diálogo con Infobae.

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Tras colgar los botines con 35 años, siguió ligado a la pelota como formador. Trabajó en las divisiones inferiores y la Reserva de distintos clubes como Lanús y Racing, y antes de pasar por Boca, desde donde lo desvincularon mediante una llamada telefónica luego de 14 temporadas. “Me dolió la forma de echarme, por teléfono”, reconoce. Más tarde, Saturno trabajó en Huracán, pero asegura que también lo echaron cuando se jubiló, pese a que quería seguir trabajando. “En Huracán me rajaron por ser jubilado”, revela dolido por la situación que le tocó atravesar.

Diego Soñora, el Betito Carranza, Esteban Pogany, Carlos Mac Allister, Sergio Saturno y Juan Simón durante un entrenamiento de Boca

Hoy, ya jubilado, Saturno (66) atraviesa un presente económico difícil. Cuenta que cobra apenas un poco más de la jubilación mínima, tiene dos departamentos en alquiler y con eso llega con lo justo a fin de mes. Recalca que desea volver a trabajar para mejorar su situación, pero su vínculo con el fútbol continúa, por ahora, desde el lugar de espectador.

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- ¿Qué es de tu vida hoy en día?

- No estoy haciendo nada, estoy jubilado. Me echaron de Huracán porque me jubilé. El Presidente (Abel Poza) tomó la decisión de echarme porque me jubilé, aunque podía seguir trabajando. Fue injusto, muy injusto. Pero bueno, ya está.

- ¿Necesitas trabajar ahora? ¿Estás buscando trabajo o estás tranquilo?

- Ahora estoy casi mirando fútbol, nada más. Es difícil la situación. Con la jubilación mínima no me alcanza. Tengo dos departamentos en alquiler y con eso llego a fin de mes. Después tengo mi propio departamento. Me gustaría seguir trabajando también desde lo anímico.

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- ¿Qué enseñanza te dejó el paso por Huracán y anteriormente en Boca?

- Una enseñanza muy grande, porque uno también convive con los pibes, viste. Es como que te enseñan bastante. En definitiva, estás en una historia de educar, pero también aprender todos los días algo.

- ¿Qué aprendiste de los chicos? Porque generalmente los chicos aprenden de los grandes…

- Yo aprendí a tratarlos, a tratar bien a los pibes, viste, porque se merecen un buen trato los pibes.

- En Boca también tuviste una larga etapa como entrenador. ¿Te dolió la manera de irte?

- La verdad que no quedé dolido porque, en realidad, me llamó Huracán y es como que di vuelta la página. Pero sí, un poquito me dolió la forma de irme. Son cosas que pasan. Me llamaron por teléfono. La verdad que fue un trato que no merecíamos tampoco ninguno de los entrenadores que estábamos trabajando.

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- ¿Tú relación con Riquelme cómo era?

- Era muy buena cuando era jugador, muy buena conmigo. Después cambió todo.

Saturno trabajó durante varios años en las inferiores boquenses

- De los chicos que están en Primera hoy en Boca, ¿a quién tuviste durante esos 14 años?

- No tuve ninguno, pero sí tuve a los que se fueron antes. A Alan Varela, Mateo Retegui, Leonardo Balerdi, Ramos Mingo, y a varios más. A Andrés Cubas también. En fin, Javier García también lo tuve.

- ¿Y cuál fue el que más te llamó la atención?

- El que más me llamaba la atención era Retegui, pero no tuvo continuidad. Porque en Boca, viste cómo es, no se le dio oportunidad tampoco. En Boca los pibes tienen que andar muy bien de entrada. Sino, como que no les dan mucha bola después.

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- Después tuviste a Varela, que fue una de las mejores ventas de Boca en los últimos tiempos.

- Sí, yo no lo ponía de 5 a Varela, yo lo ponía de enganche. Pero en realidad el que estuvo muy bien fue Miguel Ángel Russo, el técnico de Primera, que lo ubicó de volante central.

- ¿Cómo era tu relación con los entrenadores de turno de Primera?

- Muy bien, muy buena. En realidad no los veía mucho porque yo entrenaba en Casa Amarilla y ellos en Ezeiza. No había tanto trato, pero la comunicación era buena siempre.

- ¿Y cómo ves a Boca hoy? Va a jugar una nueva final de Copa Sudamericana.

- La verdad que lo veo muy bien a Boca. Está jugando muy bien, muy sólido atrás. El Vasco le dio una impronta impresionante. Lo conozco al Vasco porque jugó conmigo. Aparte lo conozco de la etapa anterior, cuando yo dirigía la Reserva. Todos los días hablábamos. En realidad, me preguntaba por los pibes, pero las decisiones las tomaba él, digamos.

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- ¿En su primera etapa, le recomendaste algún juvenil para que lo llevara a Primera?

- Sí, a Cubas, me parece que recomendé a Cubas.

- ¿Qué tiene el Vasco para que Boca haya mejorado en este último tiempo?

- El trato con los jugadores es muy bueno. Es fundamental el trato con los chicos, porque si vos los tratás bien y estás con ellos siempre, se acercan los jugadores. Vas con el pibe, con cada uno.

- Recuerdo que en tu etapa en Boca estuviste en la final de la Copa de Oro. ¿Qué recordás de aquel encuentro contra Atlético Mineiro?

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-La verdad que ganamos por el gol de Mac Allister. La verdad que llegamos muy bien porque era un partido muy difícil allá. Estuvimos muy atentos en la cancha. Habíamos empatado en la ida (0 a 0 en Brasil) y ganamos en la vuelta.

Por estos días Saturno está desocupado

- ¿Es cierto que jugaste de enganche y Márcico fue al banco de suplentes?

- Sí. Arriba estaba el Manteca Martínez y el Beto Carranza. Sé que yo jugué de 10 y el Beto estuvo en el banco, y se reía.

- ¿Y cómo te sentiste en esa ubicación de la cancha?

- Muy bien. Me sentí muy cómodo. Habegger me dio mucha confianza. Representó un título internacional para Boca que fue muy bueno.

- ¿Cómo era Habbeger como entrenador? No es uno de los más reconocidos de la historia de Boca, pero le dio esta Copa de Oro frente a Atlético Mineiro.

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- Era un entrenador muy capacitado, muy estudioso, muy trabajador. La verdad que trabajamos mucho nosotros en Boca. Tenía buenas condiciones para entrenar.

- ¿El mejor momento de tu carrera fue en Boca o Huracán?

- En Huracán, pero Boca me dio mucho de lo que tengo, la verdad que sí. En Boca tuve mucha trascendencia. Todo lo que hacés en Boca es muy valorado, más que en cualquier otro club. Pero yo anduve muy bien en Huracán, por eso fui a Boca.

- En Boca entraste a un vestuario con compañeros importantes y mucho ego. ¿Cómo te manejaste?

- Siempre me manejé igual en todos los clubes, con mucha humildad, tratando de copiar a la gente que te dejaba cosas importantes. Siempre fui un tipo de fijarme en lo que hacían los demás, los que triunfaron.

- ¿En qué compañero de Boca te fijaste más?

- En varios, en Juan Simón y en Márcico. Me gustaba mirarlos a ellos.

-¿Notaste el cambio de Huracán, que también es grande, a un gigante como Boca?

- Sí, lógico, el cambio es importante. Muy grande, principalmente en la cancha. En la cancha de Boca uno no escucha nada cuando está jugando: escuchás a la gente nada más, no escuchás a tu compañero que pide la pelota. Tenés que decidir antes de agarrar la pelota lo que vas a hacer. En las demás canchas escuchas todo, pero ahí no. En la cancha de Boca no se escucha nada.

- ¿Era tu sueño jugar en Boca de chiquito?

- La verdad que sí, porque siempre fui hincha de Boca.

- Debutaste en Talleres de Remedios de Escalada y después fuiste a Atlético Bucaramanga de Colombia. ¿Cómo fue jugar en Colombia en esa época?

- Muy difícil, porque era un lugar donde, viste, por teléfono se te complicaba llamar para acá. Porque antes la comunicación internacional vos la pedías y te venía cuando te venía, entonces quedabas esperando 10 horas a que te habiliten para llamar pegado al teléfono. No había celular ni nada, entonces me cansé un tiempo y volví al fútbol argentino. Jugué en El Porvenir, Los Andes, Colón de Santa Fe, en Rosario Central con el Negro Marchetta, que estaba en la B. Salimos campeones nosotros. Luego, en Lanús, Gimnasia La Plata, Huracán y Boca.

- ¿Por qué colgaste los botines?

- Porque no podía más. La verdad que no daba más desde lo físico y mental. Es como que ya no quería. Estaba saturado. Soy un tipo muy positivo y nunca tuve problemas, pero estaba saturado de todo.

- ¿Inmediatamente te pusiste a trabajar?

- Trabajé seis años, casi entre novena y después fui subiendo hasta dirigir la Reserva. Después fui a Racing también, en 2001, estuve casi seis años. Dirigí la Reserva, la Cuarta y la Quinta en Racing. Después fui a Boca 14 años y después siete años en Huracán.

- La pelota es todo en tu vida. ¿Tenés una jubilación mínima?

- Un poquito más de la mínima. Llego con lo justo a fin de mes, con eso vivo. Si trabajara, estaría mucho mejor. Pero bueno, está bien.