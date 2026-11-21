La cantante surcoreana conversó en exclusiva con Teleshow sobre la canción, el desafío de pronunciarla y el vínculo con quienes escuchan su música desde Latinoamérica (YouTube)

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Durante los últimos años, el K-pop dejó de sentirse lejano para convertirse en una presencia cercana en Latinoamérica, donde sus canciones, coreografías y comunidades de seguidores encontraron una recepción cada vez más fuerte. Argentina también fue parte de ese crecimiento: el fenómeno se instaló en la cultura popular, atravesó generaciones y construyó un vínculo particular entre los artistas y un público dispuesto a acompañarlos más allá de las barreras del idioma.

En ese recorrido, JeA ocupa un lugar especial: debutó en 2006 como líder y vocalista principal de Brown Eyed Girls, una de las bandas más icónicas de la segunda generación del K-pop, y ahora atraviesa una nueva etapa como artista independiente con sus dos versiones de Promises, su segundo lanzamiento solista; por eso, habló en exclusiva con Teleshow no sólo sobre su presente, sino también sobre su visión de la música y su último lanzamiento.

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La historia de JeA también permite recorrer la transformación de una escena que nació en Corea del Sur y terminó conectando con públicos de todo el mundo. Desde Brown Eyed Girls y el impacto de Abracadabra, la cantante construyó una trayectoria como intérprete, compositora y productora, con canciones propias, colaboraciones y trabajos para otros artistas. En abril de 2026, después de finalizar su contrato con su agencia, inició una etapa como independiente que comenzó con ROMANCE y continúa con Promises, una canción que recupera la nostalgia de la era Y2K y la combina con un sonido pop contemporáneo.

Y ahora, su último lanzamiento, tanto en inglés como en español, aparece como un puente entre la historia de JeA y los seguidores que acompañaron su música desde esta parte del mundo, en especial quienes encontraron en el K-pop una forma de sentirse cerca de artistas que estaban a miles de kilómetros. En este nueva tema conviven las promesas que perduran, los recuerdos que todavía conservan una emoción y la posibilidad de volver a un lugar conocido. Y ahora, le suma cercanía a una relación que, con los años, dejó de sentirse lejana y se convirtió en una historia compartida con sus seguidores de Latinoamérica.

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Tras marcar una época con Brown Eyed Girls y “Abracadabra”, JeA inició una nueva etapa con un videoclip en español (Gentileza de FLUXUS)

—Debutaste en 2006 como líder y vocalista principal de Brown Eyed Girls. Cuando mirás hacia atrás, ¿qué recuerdos tenés de aquellos primeros pasos en la industria musical surcoreana?

—La promesa que me hice al debutar, y que cumplí, que es hacer música durante mucho tiempo.

—¿En qué momento descubriste que querías dedicarte profesionalmente a la música? ¿Hubo alguien o alguna experiencia que haya sido determinante para tomar ese camino?

—Whitney Houston y Michael Jackson fueron grandes influencias para mí.

—Brown Eyed Girls fue parte de una generación que ayudó a construir las bases del K-pop que conocemos hoy. ¿Qué lugar ocupa la banda en tu identidad como artista?

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—Brown Eyed Girls es la raíz de mi música.

La voz de Brown Eyed Girls recordó “Abracadabra” y se acercó al público hispanohablante con su nuevo videoclip, “Promesas” (Instagram)

—¿Qué es lo que más te emociona de la historia que construiste junto a tus compañeras?

—Lo que más me enorgullece es que mis compañeras y yo hayamos sacado adelante canciones como Abracadabra, que todavía hoy son queridas. Sobre esa base, quiero seguir sumando la historia de JeA como solista.

—Además de cantante, sos compositora y productora. ¿Qué significa para vos crear tu propia música?

—La JeA que crea canciones también es una parte muy grande de mí. Desde que soy independiente, cantar y crear se volvieron una sola cosa, y así puedo mostrar más de mí como creadora.

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La cantante contó cómo fue el proceso de grabar “Promesas” y aprender la pronunciación en español (Gentileza de FLUXUS)

—Fuiste testigo de las diferentes etapas de la industria musical coreana. ¿Cómo cambió el K-pop desde tus comienzos hasta convertirse en un fenómeno global?

—El cambio más grande es hasta dónde llega el K-pop. Ahora podemos hablar directamente con los fans, pero todo va más rápido, así que creo que mantener tu propio ritmo se volvió más importante.

—Hoy el K-pop tiene una comunidad enorme de seguidores en países que están muy lejos de Corea del Sur, como Argentina y otros lugares de Latinoamérica. ¿Qué pensás cuando ves que su música y su cultura llegaron a públicos tan diversos?

—Siempre agradezco que, tan lejos de Corea, haya gente que escucha mi música desde hace tanto tiempo. Por eso espero que esta canción me acerque más a esos fans.

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La cantante recordó su trayectoria junto a Brown Eyed Girls y habló sobre el impacto de “Abracadabra”, una de las canciones más reconocidas del grupo (YouTube)

—El 18 de noviembre llegó “Promises”, tu segundo lanzamiento como artista independiente. ¿Cómo nació esta canción y qué fue lo primero que te llamó la atención de ella?

—Es una canción sobre las promesas que no cambian, los recuerdos que uno guarda con cariño y la esperanza de poder volver a encontrarlos. Llevé esa sensación de la era Y2K al sonido pop de hoy porque quería que la gente sintiera un poco de romanticismo. Con ese sonido tan amplio, quería que sintieran una liberación desde el primer momento, como si se les abriera el pecho. Mientras la escribía, pensé en una vieja promesa que me hice a mí misma. Supongo que también se le puede llamar un sueño.

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—El lanzamiento tiene dos versiones: una en inglés y otra, “Promesas”, que incorpora un estribillo en español. ¿Cómo surgió la idea de incluir nuestro idioma en este proyecto?

—Quería hablarles a mis fans de habla hispana, que escucharon mi música durante tanto tiempo, en su propio idioma. Además, sentía que esta canción y el español iban a quedar muy bien juntos. Hace un tiempo hice versiones en español de Despacito y Adiós Amor, y creo que fue ahí cuando me enamoré un poco del encanto del español.

La artista surcoreana convirtió una vieja promesa en una canción pensada para sus seguidores latinoamericanos (Gentileza de FLUXUS)

—¿Qué significó para vos animarte a cantar en español? ¿Fue un desafío desde lo vocal o también desde la interpretación y la conexión emocional con la letra?

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—No fue fácil. Practiqué la pronunciación una y otra vez y traté de cantar entendiendo lo que dice la letra. Cuando canto en español, de alguna manera se siente más apasionado, como si la emoción subiera.

—¿Por qué te pareció importante que esta canción tuviera una versión pensada especialmente para acercarse al público hispanohablante?

—También fue un reto musical. Quería comprobar si la emoción de esta canción llegaba de la misma manera en español. La reacción a mi alrededor fue tan cálida que estoy muy feliz.

De la segunda generación del K-pop al público latinoamericano, JeA presentó “Promesas” y recordó el legado de Brown Eyed Girls (Gentilieza de FLUXUS)

—Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a tus seguidores de Latinoamérica?

—A mis fans de Latinoamérica, gracias por escuchar mi música desde tan lejos y durante tanto tiempo. “Promesas” es mi respuesta a ese cariño. Les prometo que algún día nos vamos a ver en persona y vamos a cantar juntos.

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Entre la historia que supo construir con Brown Eyed Girls y la etapa que ahora transita como solista, JeA encontró en la música una forma de conservar lo vivido y, al mismo tiempo, animarse a empezar de nuevo. Y en medio de esa transformación, su etapa como solista nace de una emoción íntima, pero también lleva consigo los años de canciones, escenarios y vínculos que la acercaron a sus seguidores de Latinoamérica. Al cantarla en español, la artista convierte esa distancia en una voz compartida y deja abierta la posibilidad de que, algún día, aquella promesa también tenga un encuentro cara a cara.