República Folklore celebrará su primera edición los días 21 y 22 de noviembre en el predio de Avenida Coronel Roca

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República Folklore tendrá su primera edición en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre, con una programación que combinará música en vivo, danza, gastronomía y actividades vinculadas a las tradiciones argentinas. El festival se realizará en el predio ubicado en Avenida Coronel Roca 4113, donde habrá tres escenarios y más de 50 artistas durante dos jornadas.

La propuesta está orientada a los seguidores de la música popular y reunirá a referentes históricos y exponentes de nuevas generaciones del género. Las puertas abrirán a las 12 y la agenda se extenderá por más de 12 horas cada día, desde las 13 hasta la 1.

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El predio dispondrá de sectores adaptados, elementos de regulación sensorial y puestos de recarga para sillas de ruedas

Cómo será República Folklore, el festival que reunirá tradición y nuevas generaciones

La grilla estará encabezada por Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros. También participarán Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregú, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea, entre otros.

La grilla artística reúne a figuras de la música popular como Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Cazzu

República Folklore prepara música, baile y gastronomía durante dos días

El festival dispondrá de sectores accesibles frente a todos los escenarios, baños adaptados y prioridad en los puestos gastronómicos y las cajas. También ofrecerá préstamo de elementos de regulación sensorial, puntos de recarga de baterías para sillas de ruedas y otros dispositivos de apoyo. Quienes compren estacionamiento podrán acceder a espacios prioritarios destinados a personas con movilidad reducida.

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El estacionamiento se adquiere de forma anticipada por día a través de seekerparking.com o del enlace publicado en el perfil del festival. La validación se hará al llegar al predio. Las personas que asistan las dos fechas deberán reservar un lugar para cada jornada.

Siete líneas de colectivos y el tren Belgrano Sur conectarán con el ingreso al festival situado sobre Avenida Coronel Roca

Las entradas se administrarán desde Quentro, la aplicación elegida para alojar los accesos. Luego de descargarla, los compradores deberán iniciar sesión en AllAccess con el usuario utilizado al momento de la compra, ingresar a la sección “Mis entradas”, seleccionar cada operación y seguir las indicaciones. Allí deberán elegir Quentro como método de entrega e ingresar un correo electrónico, que recibirá un código de validación. El registro en la aplicación deberá realizarse con esa misma dirección de correo.

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La aplicación Quentro funcionará como la plataforma para alojar los accesos digitales al evento

Dentro del festival, la tarjeta recargable será el único medio de pago para comida, bebida y recuerdos. Se retirará en los puntos de caja instalados en el parque y podrá cargarse con tarjeta de crédito, débito, efectivo o código QR. Quienes conserven saldo podrán pedir la devolución desde el enlace de la cuenta oficial del encuentro, entre el lunes 23 a las 9 y el viernes 27 a las 23.59.

Una tarjeta recargable será el único medio de pago para adquirir comida, bebidas y recuerdos dentro del parque

El acceso al predio será por Avenida Coronel Roca, frente al 4105. Llegan hasta la zona las líneas de colectivo 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150. Otra alternativa es el tren Belgrano Sur, con descenso en la estación Presidente Illia.

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El público podrá ingresar con protector solar y repelente en crema, medicamentos con receta, carteras o bolsos de hasta 40 por 30 centímetros, cargadores de celular y baterías portátiles, además de botellas vacías de hasta 500 mililitros. También estarán permitidos el mate y el termo, la única bebida que se podrá llevar desde afuera; el predio contará con agua caliente para recargarlos. Será posible llevar silla o reposera siempre que no supere los 70 por 10 por 60 centímetros cuando esté plegada.

El público podrá ingresar con mate, termo con agua caliente y reposeras que respeten las medidas permitidas

El espacio La Puebla albergará un torneo de truco por parejas y clases de danza a cargo del Instituto de Arte Folklórico

En cambio, estarán prohibidos cuchillos y otros objetos cortantes, bebidas —con excepción del mate—, alimentos, armas, sustancias ilegales, pirotecnia, bengalas, explosivos y líquidos o gases inflamables. Tampoco se permitirá el ingreso con paraguas, sombrillas, carpas, conservadoras, mochilas o bolsos grandes, palos para selfies, cámaras profesionales, drones, computadoras, tabletas, carteles o banderas de gran tamaño, bocinas de aire, pelotas, peluches, bicicletas, monopatines, otros vehículos, animales o mascotas.

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Además de los conciertos, el espacio La Puebla tendrá la misma programación el sábado y el domingo. Entre las 15 y las 17 se disputará un torneo de truco, con primera ronda, dieciseisavos y octavos de final. A las 17.15, el Instituto de Arte Folklórico (IDAF) dará una clase de baile abierta a los asistentes.

El line up de cada jornada del festival República Folklore

El torneo se desarrollará en La Pulpeña y requerirá inscripción previa por pareja. El registro estará habilitado en línea, a través del enlace disponible en el perfil oficial del festival, desde el lunes 16 de noviembre hasta el viernes 20 a las 12. Los interesados deberán explicar por qué eligieron a su compañero o compañera de juego. El jurado, integrado por Barba Roja, seleccionará a las parejas participantes.

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Para competir será necesario ser mayor de 18 años y contar con una entrada para la jornada en la que se juegue. Cada día habrá una pareja campeona y una subcampeona. Cada integrante de la dupla ganadora recibirá un monopatín eléctrico, un kit Stanley, un pase al backstage para conocer a un artista de la grilla y jugar una partida de truco, además de una orden de compra de $ 100.000 para la tienda oficial de República Folklore.