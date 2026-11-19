La vitamina C no funciona como una solución inmediata contra los resfriados ni previene todos los cuadros infecciosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La vitamina C suele aparecer vinculada a los resfriados, pero la información disponible no permite presentarla como una solución inmediata ni como una forma de evitar todos los cuadros. La pregunta relevante es más concreta: qué efecto se observó en las investigaciones y bajo qué condiciones.

La respuesta exige diferenciar los requerimientos nutricionales cotidianos de las cantidades que se analizaron para medir cambios en la evolución de un resfriado. Esa distinción permite ubicar el posible beneficio sin extenderlo a situaciones que los estudios no evaluaron.

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El metaanálisis de 2023, una revisión que reúne resultados de varios ensayos, fue elaborado por Harri Hemilä y Elizabeth Chalker y publicado en BMC Public Health.

El trabajo encontró que la administración diaria de vitamina C se asoció con una reducción del 15 % en la gravedad de los resfriados incluidos en el análisis.

El metaanálisis de Harri Hemilä y Elizabeth Chalker asoció el consumo regular de vitamina C con una reducción del 15 % en la gravedad del resfriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación no evaluó qué ocurre cuando el consumo comienza después de la aparición de molestias. Tampoco estableció que la vitamina C prevenga todos los resfriados. Sus resultados se limitan a las condiciones estudiadas y a las formas de medir la intensidad de cada cuadro.

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El posible beneficio se concentró en los cuadros de mayor intensidad

El análisis reunió 10 ensayos clínicos aleatorizados, con doble ciego y placebo. En este tipo de investigaciones, ni los participantes ni el equipo investigador saben qué grupo recibe la intervención que se estudia y cuál recibe una sustancia sin efecto activo.

Los autores incluyeron 15 comparaciones realizadas en personas sanas que recibían vitamina C de manera regular, antes de enfermar. La cantidad mínima evaluada fue de 1 gramo por día, por lo que el resultado no describe el efecto de un consumo ocasional.

La investigación reunió diez ensayos clínicos aleatorizados con doble ciego y controlados con placebo en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El metaanálisis usó distintas formas de valorar la intensidad de los resfriados. Entre ellas figuraron escalas de síntomas, la duración de los períodos de mayor malestar, las ausencias escolares y los días de permanencia en el hogar.

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Esa variedad impide traducir el porcentaje hallado en una cantidad fija de días o en el mismo alivio para todas las personas. Según la revisión, la reducción promedio del 15 % se refiere a la gravedad general del cuadro. El dato no significa que desaparezcan las molestias ni que el efecto sea igual en cada resfriado.

En cinco comparaciones que separaron los síntomas leves de los más intensos, la duración de las manifestaciones de mayor intensidad disminuyó un 26 % entre quienes recibieron vitamina C. El estudio no detectó una diferencia significativa en la duración de los síntomas leves.

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El metaanálisis evaluó la intensidad de los resfriados a través de escalas sintomáticas, ausencias escolares y días de permanencia en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance del resultado depende de cómo se consumió la vitamina C

El beneficio observado fue acotado. La revisión no concluyó que la vitamina C acorte todos los resfriados ni que asegure una recuperación más rápida. Identificó un efecto en determinadas medidas de mayor intensidad dentro de los ensayos revisados.

También importa el momento del consumo. Los participantes recibían vitamina C de forma regular antes de enfermar, por lo que el análisis no responde si comenzar a tomarla al aparecer congestión, dolor de garganta u otras molestias produce el mismo resultado.

La diferencia entre las fases leves y las más intensas ayuda a interpretar el hallazgo. El metaanálisis detectó cambios en los indicadores asociados con mayor malestar, pero no encontró un beneficio uniforme en la totalidad de los síntomas evaluados.

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La FAO y la OMS fijan una ingesta diaria recomendada de vitamina C de 45 miligramos para adultos, 55 durante el embarazo y 70 en la lactancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad estudiada superó la ingesta diaria recomendada por FAO y OMS

La guía de requerimientos de vitaminas y minerales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud establece una ingesta recomendada de 45 miligramos diarios para adultos. La referencia es de 55 miligramos durante el embarazo y de 70 miligramos durante la lactancia.

La cantidad analizada en el metaanálisis fue de al menos 1.000 miligramos diarios, más de 20 veces por encima de la ingesta recomendada para adultos por FAO y OMS. Por eso, el posible efecto sobre los resfriados corresponde a una cantidad y a una modalidad de consumo específicas.

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