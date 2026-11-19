La revista Neurology publicó un estudio que vincula las alteraciones de la personalidad en la demencia frontotemporal con la pérdida de autonomía cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nuevo estudio médico reveló que la demencia frontotemporal no solo modifica el carácter de los pacientes, sino que también afecta su capacidad para desenvolverse solos en el día a día. De todos los cambios analizados, la pérdida de organización y planificación fue la señal que más rápido anticipó los problemas para realizar tareas básicas del hogar.

La investigación, publicada en la revista Neurology, analizó a 111 personas en las primeras etapas de esta enfermedad neurodegenerativa. Si bien los científicos aclararon que un cambio de personalidad no provoca por sí mismo la falta de autonomía, sí detectaron que ambos factores avanzan a la par.

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Se trata del mismo diagnóstico que enfrenta Bruce Willis, anunciado por su familia en febrero de 2023 tras su retiro de la actuación. A diferencia del Alzheimer, donde los olvidos suelen ser el primer síntoma, la demencia frontotemporal ataca antes que nada la conducta, el humor y la forma de comunicarse, lo que suele desorientar a las familias durante los primeros meses.

Qué es la demencia frontotemporal y por qué puede cambiar la personalidad

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023, una enfermedad que puede provocar cambios tempranos en la personalidad, la conducta y el lenguaje (Grosby)

La demencia frontotemporal agrupa trastornos que dañan de forma progresiva áreas frontales y temporales del cerebro, relacionadas con la toma de decisiones, la regulación de las emociones, la conducta social y el lenguaje.

La investigación se concentró en la variante conductual, la presentación más frecuente de la DFT. En estos casos, familiares y cuidadores suelen advertir antes que nada modificaciones en la forma de vincularse, de actuar o de afrontar las rutinas. Otras variantes de la enfermedad afectan de manera predominante el habla o las capacidades motoras.

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Los cambios pueden resultar difíciles de interpretar para el entorno porque afectan aspectos que suelen considerarse parte estable de la identidad de una persona. Sin embargo, forman parte de la progresión neurológica de la enfermedad y no responden necesariamente a decisiones voluntarias del paciente.

El estudio: cómo se investigaron los cambios en los principales rasgos

El equipo de la investigadora Katherine P. Rankin analizó a 111 pacientes con una edad media de 63 años en etapas iniciales del trastorno conductual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo encabezado por Katherine P. Rankin, profesora de la Universidad de California en San Francisco, estudió a 111 personas con DFT conductual, con una edad media de 63 años. Todos se encontraban en las primeras fases de una enfermedad progresiva.

Los familiares o cuidadores respondieron cuestionarios sobre la personalidad que los participantes tenían en ese momento y sobre la que recordaban aproximadamente diez años antes del inicio de los síntomas. La evaluación abordó los llamados cinco grandes rasgos: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

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También se les preguntó por la capacidad de los pacientes para completar diez actividades cotidianas complejas durante el mes previo. La lista incluía la administración de las finanzas, las compras y la preparación de comidas, tareas que requieren planificación, iniciativa y seguimiento de varios pasos.

La DFT altera los cinco grandes rasgos de personalidad

La demencia frontotemporal suele manifestarse con cambios en la conducta y el lenguaje antes de afectar la memoria, a diferencia del Alzheimer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores hallaron cambios importantes en las cinco dimensiones analizadas después de que comenzó la enfermedad. Los participantes mostraron reducciones en la apertura, la responsabilidad, la extraversión y la amabilidad.

A la vez, registraron un aumento del neuroticismo, un rasgo que alude a una mayor propensión a experimentar emociones negativas, entre ellas ansiedad, estrés o síntomas depresivos.

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La apertura se asocia con la curiosidad y la disposición a aceptar nuevas experiencias. La extraversión comprende la sociabilidad y la energía en los intercambios con otras personas, mientras que la amabilidad se vincula con la cooperación, la empatía y la consideración hacia los demás.

Estos resultados ayudan a explicar por qué las primeras señales de la DFT pueden confundirse con transformaciones de carácter o con conflictos familiares. En el caso de Willis, personas de su entorno lo describieron como más tranquilo y sereno que durante sus años de actividad pública, cuando se lo identificaba con un perfil más extrovertido.

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Emma Heming Willis, esposa del actor, describió el impacto que tuvo en su familia el diagnóstico. Lo hizo durante un foro del Movimiento de Alzheimer para Mujeres (WAM). Relató que salió del consultorio con un folleto y sin orientación, mientras intentaba cuidar a sus dos hijas pequeñas y acompañar a su marido.

La familia confirmó después que la enfermedad había avanzado y que el actor tenía un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal. “Lamentablemente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener un diagnóstico claro por fin”, señaló en un comunicado.

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La patología deteriora de forma progresiva las regiones frontales y temporales del cerebro encargadas de la toma de decisiones y la regulación emocional. (extrayendo crédito…)

Willis dejó la actuación en 2022, después de ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje. La estrella de Die Hard recibió poco después el diagnóstico de demencia frontotemporal, conocida como FTD.

La responsabilidad, el rasgo más vinculado con la autonomía cotidiana

Los rasgos de personalidad observados después del inicio de la enfermedad explicaron cerca del 40% de la variación en el funcionamiento diario de los participantes. En cambio, la personalidad que tenían antes de desarrollar DFT no mostró asociación con sus puntuaciones en las tareas cotidianas.

Al revisar cada dimensión por separado, la responsabilidad fue la única relacionada de forma independiente con la capacidad para desenvolverse día a día. Las personas con puntuaciones más bajas en este rasgo tenían mayores probabilidades de presentar dificultades funcionales.

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La responsabilidad reúne capacidades como organizar, planificar, cumplir compromisos, perseverar y ejecutar acciones en secuencia. Su deterioro puede traducirse en obstáculos para empezar una tarea, recordar los pasos necesarios o sostener una rutina sin apoyo.

“Los cambios de personalidad pueden ser uno de los síntomas más difíciles de afrontar” para pacientes y familias, afirmó Rankin en un comunicado de la Academia Estadounidense de Neurología. La investigadora señaló que los resultados podrían ayudar a anticipar qué personas necesitarán mayor respaldo en su vida cotidiana.

Qué pueden hacer las familias y los cuidadores ante estas señales

Los pacientes estudiados presentaron un aumento en los niveles de neuroticismo y caídas en apertura, responsabilidad, extraversión y amabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio plantea que las observaciones de familiares y cuidadores, junto con evaluaciones breves de personalidad, podrían utilizarse para detectar dificultades funcionales antes de que se agraven.

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A partir de esa información, equipos de salud y familias pueden adaptar las rutinas a las capacidades de cada paciente. Entre las estrategias mencionadas por los autores figuran simplificar las actividades, dividirlas en pasos, incorporar horarios previsibles y ofrecer ayuda para iniciar las tareas.

El objetivo no es exigir que la persona recupere habilidades afectadas por la enfermedad, sino conservar el mayor grado posible de independencia y reducir situaciones de frustración o desorganización en el hogar.

En casos avanzados, la necesidad de apoyo puede extenderse a la supervisión permanente. El entorno de Bruce Willis informó que el actor recibe cuidados especializados, mientras su esposa coordina la atención y sus hijas mantienen contacto frecuente con él.

Los límites de la investigación: asociación, no causalidad

La patología deteriora de forma progresiva las regiones frontales y temporales del cerebro encargadas de la toma de decisiones y la regulación emocional.

Los autores subrayaron que sus resultados no demuestran que los cambios de personalidad provoquen por sí solos una menor autonomía. La investigación establece una asociación entre ambas variables dentro de un grupo específico de pacientes con DFT conductual.

Además, los cuidadores aportaron tanto las respuestas sobre los rasgos de personalidad como las evaluaciones del funcionamiento cotidiano. Esa circunstancia podría haber reforzado la relación observada entre ambas mediciones.

Aun con esa limitación, el trabajo aporta una herramienta para comprender un aspecto central de la DFT: las variaciones en la personalidad no solo pueden alterar los vínculos y la conducta, sino que también pueden anticipar necesidades concretas de acompañamiento en actividades esenciales de la vida diaria.