La FDA autorizó la comercialización en Estados Unidos de PearlBone Putty 1600 como sustituto de injerto óseo elaborado con nácar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó autorización 510(k) a PearlBone Putty 1600, un sustituto de injerto óseo elaborado a partir de nácar, la capa mineralizada presente en el interior de las conchas de ostras perleras. El producto podrá comercializarse en Estados Unidos para contribuir a la reparación de fracturas.

El material fue desarrollado por Marine Biomedical Ltd, una empresa surgida de investigaciones de la Universidad de Australia Occidental, y utiliza conchas procedentes de la industria de cultivo de perlas en la región de Kimberley, en el noroeste de Australia. La autorización regula su uso como relleno de defectos óseos, aunque no como un componente que aporte por sí solo la estabilidad estructural del hueso.

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El nácar se convierte en un compuesto similar al mineral óseo

El punto de partida de PearlBone es el nácar de Pinctada maxima, una especie de ostra perlera que habita frente a las costas de Australia Occidental. Este material natural está compuesto principalmente por carbonato de calcio, mientras que la fase mineral de los huesos humanos se basa en fosfatos de calcio.

El equipo investigador diseñó un proceso químico para transformar la concha pulverizada en un compuesto de fosfatos de calcio. Según explicó Minghao Zheng, profesor de la Universidad de Australia Occidental, la técnica acelera una transformación de biomineralización que en la naturaleza demandó millones de años y la lleva a un plazo de aproximadamente 24 horas.

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El material utiliza conchas residuales de la ostra Pinctada maxima provenientes de la industria perlera de la región australiana de Kimberley (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado se denomina compuesto de ortofosfatos de calcio basado en nácar, o NCOC por sus siglas en inglés. Para fabricarlo, las conchas se muelen hasta formar un polvo, que luego se mezcla con una sal de fosfato de calcio y agua. La reacción permite obtener una pasta que puede moldearse y que fragua en el lugar donde se aplica.

La autorización 510(k) de la FDA indica que el dispositivo cumple los requisitos para su comercialización tras demostrar una equivalencia sustancial con productos ya admitidos en el mercado. No equivale a una aprobación clínica ilimitada para cualquier uso: PearlBone está indicado para rellenos de defectos óseos que no sean esenciales para sostener la estructura del hueso.

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Los ensayos registraron adhesión celular y formación de tejido óseo

La investigación sobre el NCOC fue publicada en la revista Materials & Design. En ensayos de laboratorio, el compuesto alcanzó una resistencia a la compresión de 10 megapascales, una cifra superior a la atribuida por los investigadores al hueso trabecular humano, el tejido poroso que se encuentra en el interior de muchos huesos.

El estudio también describió que, al entrar en contacto con fluidos similares a los del organismo, la superficie del material formó cristales de apatita con una estructura nanoporosa. La apatita es un mineral presente en el tejido óseo y dental, por lo que esta capa podría facilitar la interacción con las células encargadas de formar hueso.

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El método químico diseñado por los científicos transforma el carbonato de calcio de las conchas en fosfatos de calcio en un lapso de 24 horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores evaluaron la respuesta de osteoblastos, células especializadas en la producción de tejido óseo. Los resultados mostraron adhesión y proliferación celular, además de un incremento de marcadores vinculados con la diferenciación osteogénica, entre ellos RUNX2 y osteopontina.

En pruebas realizadas en animales, el material mostró resultados de reparación y compatibilidad biológica superiores a los de un sustituto convencional de apatita en modelos de defectos óseos críticos, de acuerdo con el artículo científico. El trabajo señaló además que la degradación del carbonato de calcio presente no afectó la integridad de la estructura del compuesto durante el proceso observado.

El implante está pensado para rellenar defectos durante la recuperación

En la práctica clínica, los injertos óseos se emplean para ocupar espacios generados por fracturas, traumatismos, tumores o intervenciones quirúrgicas. En esos casos, el material puede favorecer que el organismo reconstruya gradualmente el tejido faltante.

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Este desarrollo se plantea como una opción que acompaña ese proceso. Puede utilizarse junto con elementos de fijación, como placas o tornillos, cuando el paciente necesita soporte mecánico adicional. A medida que las células óseas colonizan el área tratada, el compuesto está diseñado para degradarse y dejar lugar al nuevo tejido.

El producto actúa como relleno de defectos óseos y requiere el uso de placas o tornillos cuando la zona necesita soporte mecánico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alternativa habitual con mejores condiciones de compatibilidad consiste en extraer hueso de otra zona del cuerpo del propio paciente. Sin embargo, ese procedimiento suma una segunda intervención, puede prolongar el tiempo quirúrgico y genera dolor o riesgos en el sitio de extracción. También existen sustitutos sintéticos, aunque su comportamiento varía en factores como la absorción, la resistencia y la integración con el tejido.

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Las conchas descartadas de la industria perlera tendrán uso biomédico

El proyecto incorpora un componente industrial y ambiental: las conchas utilizadas son subproductos del cultivo de perlas que, de otro modo, podrían ser descartados. La empresa instaló una planta de fabricación en Broome, localidad vinculada históricamente a la actividad perlera de la región de Kimberley.

La patente de la tecnología fue presentada en 2018 y Marine Biomedical se constituyó en 2021. Zheng, quien también ocupa el cargo de director científico y ejecutivo de la compañía, lideró las tareas de fabricación, evaluación y control de calidad informadas por la universidad.

La directora ejecutiva de Marine Biomedical, Rolee Kumar, señaló que la autorización estadounidense constituye un paso para la entrada comercial en el mayor mercado ortopédico del mundo. El mercado estadounidense de injertos y sustitutos óseos está estimado en USD 1.100 millones para 2026, con una proyección de crecimiento anual del 6,2 % hasta 2033, según datos difundidos por la Universidad de Australia Occidental.

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Antes de que el producto llegue a hospitales y clínicas de Estados Unidos, la empresa deberá concretar acuerdos de fabricación, distribución y venta con socios locales.