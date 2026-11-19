Cámara legislativa de Finlandia (Europa Press)

Guardar

El Parlamento de Finlandia prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2028 la ley que autoriza devoluciones en caliente de solicitantes de asilo en la frontera con Rusia, con el argumento de impedir que Moscú utilice la migración como instrumento de presión en medio de su invasión a Ucrania.

El Eduskunta aprobó la extensión de la llamada Ley de Seguridad Fronteriza por 170 votos a favor y 19 en contra. El trámite se realizó por vía de urgencia porque la norma temporal vencía a fines de este año. El Gobierno de Finlandia propuso en septiembre prolongar la vigencia de la legislación por otros dos años, luego de sostener que persiste el riesgo de que el Kremlin facilite la llegada de ciudadanos de terceros países a la frontera común.

PUBLICIDAD

“El panorama de la seguridad fronteriza no indica en absoluto que la situación haya mejorado en modo alguno. Por ello, la renovación y continuidad de la Ley de Seguridad Fronteriza es absolutamente imprescindible”, afirmó el primer ministro Petteri Orpo tras la votación.

La norma permite a la Guardia de Fronteras suspender temporalmente la recepción de solicitudes de asilo, impedir el cruce de refugiados y migrantes, y devolverlos a Rusia cuando el Gobierno considere que existe un caso de “migración instrumental”.

La aplicación de la ley exige una decisión específica del Ejecutivo. Además, solo puede activarse si las autoridades concluyen que no existen otras herramientas eficaces para proteger la soberanía o la seguridad nacional finlandesa.

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania recibió al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, antes de su reunión, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 22 de octubre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La Ley de Seguridad Fronteriza entró en vigor el 22 de julio de 2024, después de un aumento inusual de solicitantes de asilo procedentes de terceros países a través de Rusia. Helsinki calificó entonces ese flujo como un “ataque híbrido” de Moscú, en respuesta al ingreso finlandés en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La vigencia original era de un año, pero en 2025 el Gobierno ya la había prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026. Las autoridades afirmaron que la medida redujo casi por completo la llegada de solicitantes de asilo por esa frontera.

PUBLICIDAD

Finlandia también cerró todos los pasos fronterizos con Rusia al tránsito de personas e inició la construcción de una valla metálica con sistemas de videovigilancia en los sectores considerados más vulnerables de los 1.340 kilómetros de frontera compartida. La ley recibió cuestionamientos de sectores de la oposición, funcionarios y juristas finlandeses, quienes advierten que sus disposiciones contradicen normas internacionales sobre migración y derecho de asilo.

El Gobierno de Finlandia rechazó cualquier negociación sobre su pertenencia a la OTAN, ante versiones de que Rusia planteó la salida del país de la alianza durante las conversaciones con Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos la semana pasada. El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, calificó de “absolutamente indignante” que Moscú supuestamente incluyera esa exigencia en sus propuestas.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen (Europa Press)

“Estos asuntos no son en absoluto negociables. Rusia lo sabe. Es absolutamente indignante siquiera sugerir tal cosa”, afirmó Häkkänen, citado por el tabloide alemán Bild.

Según ese medio, las demandas rusas no se limitarían a los territorios ucranianos bajo control de Moscú. También contemplarían un rediseño de la seguridad europea, con Ucrania fuera de toda alianza militar y sin bases de la OTAN en Estonia, Letonia y Lituania.

El ministro sostuvo que esas posiciones “no son nada nuevo” y cuestionó lo que considera una disposición a permitir que Rusia mida hasta dónde pueden ceder Europa y Estados Unidos frente a sus exigencias, según recogió la cadena finlandesa Yle.

PUBLICIDAD

Häkkänen expresó además dudas sobre la nueva ronda de negociaciones que retomaron Rusia y Ucrania esta semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos. “Rusia no se toma en serio las negociaciones, sino que busca ampliar sus exigencias para incluir cambios en los acuerdos de seguridad europeos”, señaló el titular de Defensa.

(Con información de EFE)