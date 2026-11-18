Estol advirtió que el calor, la falta de entrenamiento y los antiinflamatorios pueden favorecer lesiones musculares graves como la rabdomiólisis

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Durante una entrevista exclusiva en Infobae en Vivo, el neurólogo Conrado Estol describió cómo la rabdomiólisis puede afectar los riñones y el corazón tras un esfuerzo físico extremo, y advirtió sobre el calor, los antiinflamatorios y la falta de entrenamiento.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol tomó como ejemplo el caso de Rachel Apa, una corredora de 24 años que murió en la reciente edición de la Maratón de Nueva York. La joven, jugadora de hockey sobre césped, corría por primera vez los 42,195 kilómetros para recaudar fondos en memoria de su abuelo, fallecido por Parkinson.

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Cerca del kilómetro 38, luego de decirle a su padre “Papá, me siento bárbaro, como nunca en mi vida”, dejó de aparecer en la aplicación con la que su familia seguía la carrera y fue hallada inconsciente en Central Park. El médico señaló que la joven recibió maniobras de reanimación con desfibrilador antes de ser trasladada al Mount Sinai Hospital, donde murió.

Rachel Apa, la corredora de 24 años que murió en la reciente edición de la Maratón de Nueva York por rabdomiólisis. (Captura de video/Michelle Apa)

El neurólogo advirtió que el informe final no estaba disponible y que la familia había mencionado la rabdomiólisis como causa de muerte. Tras recordar que la destrucción muscular puede liberar mioglobina y comprometer los riñones, planteó una posible explicación para el paro cardíaco: “Tal vez la chica tuvo un problema de potasio asociado a la ruptura muscular y eso paró el corazón”.

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Estol aclaró una duda frecuente entre quienes entrenan: el vínculo entre el dolor posterior al ejercicio y el daño muscular. Estol separó ese cuadro habitual de una lesión de mayor gravedad: “La rabdomiólisis es la ruptura de los músculos, literalmente”.

La mioglobina liberada por el tejido muscular destruido puede obstruir los riñones y alterar el color de la orina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es un mito que el dolor en los músculos que uno siente es el famoso ácido láctico”, afirmó el médico. En ese sentido, explicó que las molestias que aparecen después de una rutina pueden obedecer a “un pequeño microtrauma en los músculos”.

Este proceso puede ocurrir tanto en una persona joven que hace dominadas como en alguien de mayor edad que realiza actividad física acorde a sus posibilidades. “Cuando estás muy entrenado y hacés tu nivel y tu ritmo usual, no tendrías que poder tener, pero es por lesión muscular”.

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Cómo la rabdomiólisis puede comprometer los riñones

Conrado Estol señaló que la rabdomiólisis puede afectar los riñones y alterar los niveles de potasio

Para explicar el mecanismo, Estol indicó que el músculo destruido libera mioglobina, una proteína que llega a la sangre y luego a los riñones. “Supuestamente, por el riñón sale del cuerpo, pero tapa los tubos del riñón, produce una insuficiencia renal”.

El neurólogo describió uno de los signos que pueden aparecer ante esa alteración. “La persona que tiene esta destrucción de músculo, si orina, el pis lo va a ver color de la bebida gaseosa famosa cola”, afirmó sobre la presencia de un tono marrón asociado a pigmentos musculares.

“Aumento excesivo del potasio” fue otra de las complicaciones que mencionó Estol. El especialista advirtió que una concentración elevada de ese electrolito puede detener el corazón: “Si te aumenta mucho el potasio en la sangre, el corazón también puede parar y la muerte puede ser por paro cardíaco”.

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A partir de la utilización de desfibriladores en el caso que relató, el neurólogo planteó una hipótesis clínica, sin presentar una conclusión definitiva. “Si fuera nada más que ruptura muscular, no tendría que haberse muerto ahí en el Central Park. Lleva horas o días para la muerte, si es solo debido a la mioglobina que tapa los riñones”.

El calor y los antiinflamatorios, entre los factores que señaló el neurólogo

El neurólogo Conrado Estol explicó que la rabdomiólisis consiste en la ruptura muscular y descartó la teoría del ácido láctico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol vinculó los episodios de rabdomiólisis con las condiciones ambientales y con ciertas conductas antes o después de una carrera. “Calor excesivo”, resumió al enumerar los factores que pueden favorecer la destrucción muscular.

El especialista recordó una edición de la Maratón de Nueva York en la que, según expuso, hubo 24 casos de ruptura muscular durante una jornada de temperaturas elevadas. “Normalmente hay dos, tres casos”, comparó.

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También alertó sobre el consumo de antiinflamatorios en competencias de larga distancia. “Me voy a correr la maratón o media maratón y me tomo un antiinflamatorio antes de correrla”, ejemplificó sobre una práctica que desaconsejó.

“‘Cuando termino me tomo un antiinflamatorio o dos para que no me duelan los músculos antes de que me empiecen a doler’. No, los antiinflamatorios pueden causar la destrucción muscular y también otros remedios”, sostuvo.

El calor excesivo y el consumo previo de antiinflamatorios multiplican las probabilidades de padecer una destrucción muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado por los factores de riesgo, Estol señaló que puede haber predisposiciones genéticas, aunque puso el foco en el entrenamiento específico. “Tenés que estar preparado más que nada. Después hay predisposición genética, condiciones de temperatura, algunas características que pueden precipitar, predisponer a esto”.

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El neurólogo remarcó que correr medias maratones o practicar otra disciplina no convierte automáticamente a una persona en apta para completar una prueba de 42,195 kilómetros. “Eso no quiere decir que si hice media maratón entonces me anoto en una maratón completa el mes que viene porque he corrido cuatro medias maratones”.

“Triatlón, lo mismo”, agregó Estol, quien extendió la advertencia a travesías de montaña y otros desafíos de resistencia. “El señor de 70 años que nunca había corrido en su vida empezó a correr y ahora corre maratón. ¿Sabés qué? Le desaconsejo que lo haga”.

Ante la consulta sobre posibles señales durante la carrera, el médico reconoció una dificultad: “Dolor muscular, pero ¿te imaginás la incidencia de dolor muscular en quien está corriendo una maratón?”. Por eso, volvió a priorizar la preparación previa: “Insisto, tenés que estar entrenado”.

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La hidratación y los electrolitos en las carreras de larga distancia

Los corredores de Kenia y Etiopía dominan las pruebas de fondo por una tradición deportiva que comienza desde la infancia, explicó el neurólogo Conrado Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol también mencionó otros riesgos médicos asociados a las pruebas de resistencia. “Hemos hablado de la ruptura muscular, pero no de otras causas de muerte de maratón”, sostuvo.

Como ejemplo, recordó el caso de una mujer que murió durante la Maratón de Boston de 2002 después de hidratarse. “Corrés una maratón, no tomes agua pura”, advirtió al referirse al riesgo de una baja excesiva de sodio en sangre.

El neurólogo explicó que el sudor elimina sales y que la reposición exclusiva de agua puede alterar ese equilibrio.

Estol contó el origen de una bebida formulada para jugadores de fútbol americano de los Gators de Florida. “Pongámosle azúcar, pongámosle sodio, potasio, magnesio, un poquito de cada cosa”, relató al reconstruir la fórmula que buscaba favorecer la recuperación de los deportistas.

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La distancia estándar de 42,195 kilómetros quedó fijada durante los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico insistió en que una hidratación excesiva solo con agua puede tener consecuencias graves. “Diluís el sodio de tu cuerpo, el cerebro se inflama, edema y hay muchas muertes reportadas por este problema”.

La recomendación que dejó para quienes realizan esfuerzos prolongados fue directa: “El corredor se tiene que reponer con bebida isotónica”.

Estol repasó luego el origen histórico de la maratón, ligado a la batalla de Maratón en el año 490 antes de Cristo, y recordó las diferentes versiones sobre Filípides, el corredor griego que habría llevado una noticia entre el campo de batalla y Atenas.

También mencionó que la distancia actual se estableció durante los Juegos Olímpicos de Londres de 1908. “¿Cuánta distancia había del castillo de Windsor al palco oficial? 42 kilómetros y 195 metros”, explicó.

En carreras de larga distancia, Conrado Estol recomendó reponer líquidos con bebidas isotónicas para evitar alteraciones de sodio y otros electrolitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo recordó las victorias olímpicas de los argentinos Delfo Cabrera y Juan Carlos Zabala, y se refirió al predominio de atletas de Kenia y Etiopía en las pruebas de fondo.

Estol explicó que puede haber cierta predisposición genética entre los atletas de esos países. “De hecho, tienen piernas muy largas y pantorrillas muy chiquitas. Entonces, la pierna larga te ayuda al paso y, al mismo tiempo, son livianos”.

De todos modos, descartó que el rendimiento de los corredores de Kenia y Etiopía se explique solo por la herencia. “La verdad es que no hay algo genético: es cultural. Desde chiquitos les inculcan [el atletismo], van al colegio descalzos, corriendo, y tienen como un modelo”.

El especialista mencionó a Abebe Bikila, el atleta etíope que ganó descalzo la maratón olímpica de Roma 1960. “A la maratón siguiente, en Tokio, también la ganó, esta vez con zapatillas”, recordó.

Para quienes no pueden correr, Estol propuso la caminata rápida como alternativa de actividad física. “Caminar rápido, de 110 a 120 pasos por minuto, una caminata rápida en la cinta, en el parque, donde sea, es un ejercicio espectacular”.

“Literalmente, aumenta el volumen cerebral”, afirmó el neurólogo.

La entrevista completa al doctor Conrado Estol

En una transmisión de Infobae en vivo, el neurólogo Conrado Estol aborda el concepto de rabdomiólisis en relación con pruebas físicas de alta exigencia, como las maratones. Durante el segmento, acompañado por registros visuales de competidores en carrera, el especialista analiza los riesgos asociados al esfuerzo muscular extremo y las razones por las cuales el entrenamiento previo no siempre previene este cuadro.

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