Karina Milei junto a gobernadores

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“No me voy a convertir en la casta que vine a combatir”. La frase que ayer Javier Milei eligió para explicarle a Eduardo Feinmann, en A24, por qué no tomará medidas económicas expansivas rescató del archivo una palabra que el Presidente no pronunciaba desde hacía tiempo. “Casta”, aquel concepto que lo catapultó en 2023 y que usó hasta el cansancio contra la clase política que “hace lo que sea por defender sus privilegios”, había desaparecido de su boca en los últimos meses.

Si se mira la praxis política que tuvo el Gobierno durante esta semana, la frase de Milei resulta, por lo menos, irónica. Es que, apenas León XIV se fue de la Argentina, La Libertad Avanza (LLA) se enfrascó en uno de los peores vicios de la casta: el de cambiar las reglas electorales en función de su propia conveniencia.

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La dinámica de los últimos días mostró a una Casa Rosada muy urgida políticamente. El plan por la reelección derivó en actos de desesperación. El lunes, Milei le hizo promesas al empresariado para 2031 y Luis Caputo brindó una extensa entrevista radial para hablarle a los decisores económicos tras la seguidilla de encuestas que marcaron una nueva caída en la imagen del Gobierno.

Karina Milei, por su parte, hizo algo inédito: levantó ella misma el teléfono para negociar con varios gobernadores (en particular, los de la UCR). Y también telefoneó más de una vez a Mauricio Macri. Se metió en el barro para juntar los votos para suspender las PASO en 2027 y empujar la reelección de su hermano.

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“Rosquea fuerte la señora”, dijo alguien de su primer anillo a Infobae. La hermana del Presidente trabajó palmo a palmo con Diego Santilli y con su lugarteniente, Eduardo “Lule” Menem, para amasar los acuerdos. Patricia Bullrich, que hasta acá se había declarado prescindente en la materia, terminó por ponerle el cuerpo al proyecto en el Senado.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete; y Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional

La exministra sacó pecho cuando anunció que finalmente no se incluiría el engendro de las colectoras en la reforma electoral. Le ahorró la incomodidad a muchos que en el pasado habían vilipendiado el mecanismo y que ahora tenían que votarlo con la nariz tapada.

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¿Cómo fue el toma y daca? La cuestión se destrabó, sencillamente, porque la Casa Rosada aceptó adelantar el pacto electoral nacional con los gobernadores de la UCR. Alfredo Cornejo (Mendoza) allanó la firma en el dictamen del senador Rodolfo Suárez. Y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) habilitaron la rúbrica de Eduardo Vischi e, indirectamente, de Carlos “Camau” Espínola, que se hizo desear hasta el final.

En rigor, el sistema de adhesiones o colectoras (dos listas legislativas colgadas de un candidato presidencial) funcionaba únicamente como un reaseguro para los gobernadores aliados. Y se explicaba sólo por la desconfianza que en el pasado había sembrado LLA a la hora de repartir lugares en las nóminas. Algo así como “si Karina va a monopolizar la lapicera y no es generosa, quiero tener la posibilidad de colgar a mis candidatos”. En la Casa Rosada decían que era un pedido de los gobernadores. Y en las provincias aseguraban, en cambio, que la idea fue de “Lule” Menem. Nadie quiso cargar con el muerto.

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La promesa del karinismo es que, más allá de lo que ocurra en las contiendas provinciales, en las nóminas de diputados y senadores nacionales habrá casilleros para que los gobernadores cuelen a los suyos entre los violetas. “Fue la magia de la negociación, se generó la confianza”, dijo una alta fuente del oficialismo.

Transpirando, el Gobierno consiguió anoche las firmas de once senadores en la comisión de Asuntos Constitucionales para obtener dictamen. Es apenas el primer paso: falta votar el proyecto en el recinto en la Cámara alta (la semana que viene) y todo el trámite en Diputados. Aunque hay esfuerzos por disimularlo, el proyecto quedó lejos de ser una transformación superadora para el sistema democrático y se convirtió en un traje a medida de la necesidad de cada uno.

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Karina y Mauricio

El camino para el Gobierno, no obstante, empezó a allanarse cuando el PRO publicó el comunicado informando que acompañaría la suspensión de las PASO. “Al final del día, Mauricio cumplió”, comentaron Santilli y Karina Milei durante la reunión de mesa política del martes en Balcarce 50. La decisión de los amarillos se resolvió el lunes, en un Zoom que reunió virtualmente a Macri con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y los jefes de los bloques, Cristian Ritondo y Martín Goerling. Este último quedó descolocado: siempre dijo que no apoyaría un cambio en las reglas de juego electorales.

En el PRO alegaron que la decisión pasó por cuidar la estabilidad económica. “Macri entendió que en este momento sería una muy mala señal que Milei no pueda suspender las PASO”, apuntaron en el partido. Tiene sentido el argumento: en su obsesión por inclinar la cancha en 2027, el Gobierno terminó por convertir a la reforma política en un test de gobernabilidad a los ojos de los mercados.

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Mauricio Macri decidió que el PRO acompañe la suspensión de las PASO (Foto: Adrian Escandar)

Pero hay algo más importante que Karina le dio a Macri en estas horas: el reconocimiento. La hermana del Presidente volvió a validar al exmandatario como su principal interlocutor político. No es poco, teniendo en cuenta las voces que la alientan para cerrar acuerdos con Jorge Macri en la Ciudad, con los gobernadores del PRO y con Ritondo en Buenos Aires, dejando al calabrés fuera de la foto.

En sus sucesivos llamados telefónicos, Karina Milei aceptó dejar para febrero o marzo la negociación en la Ciudad. Mauricio Macri ya dejó trascender que su vínculo político con su primo es irreconciliable. No parece casual que Fernando De Andreis, lugarteniente del expresidente, haya anunciado en una entrevista radial que quiere disputar la Capital Federal.

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La decisión del PRO con la reforma electoral tiene un alcance mayor que lo puramente parlamentario. Implica ir zurciendo un gran pacto entre partidos. Y deja algo huérfano a Hernán Lacunza que, lanzado a la presidencia, había defendido a las PASO. “Hoy mi partido eligió otro camino. Lo respeto”, dijo el economista.

Javier y Patricia

Con el acercamiento al PRO, la secretaria general de la Presidencia sintonizó con un mandato que transmitió Javier Milei. El jefe de Estado delega la cuestión política en su hermana, pero de tanto en tanto baja el martillo. Así fue que pidió que incluyeran a Mauricio Macri en el encuentro con el Papa en el Palacio Libertad. La invitación se envió apenas un día antes.

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Algo parecido ocurre con Patricia Bullrich: Milei dijo ayer que la quiere conservar como su “socia política”. Ahuyentó así a aquellos que, cerca de Karina, hablaban de buscar una “solución definitiva” al affaire con la senadora. La idea era pedirle a Bullrich que se ordenara o, caso contrario, que se fuera del espacio. Pero nada de eso pasó en el reencuentro de la mesa política de este martes. Tras un mes sin verse las caras, todos hicieron lo que mejor saben hacer con sus peleas intestinas: fingir demencia.

Con su repentina colaboración en el Senado, Patricia Bullrich buscó mandar un mensaje hacia adentro. Dejó en claro que ella no planeaba, como tantos especularon, reclamarle una PASO a Milei ni hacerle un atraco electoral. La senadora se lo dijo a su equipo esta semana: “Yo no voy a hacer un contrapunto con la reforma política porque a mí lo que me importa es cómo llega la economía. Esto no es una interna por el poder”.

Esta semana, de hecho, Bullrich dijo públicamente que “el rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo”. “Para que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios para que la gente lo sienta dentro de un año”, abundó. El Presidente, en cambio, siguió machacando con que no hará corrección económica alguna.

El mensaje de Patricia Bullrich

Así las cosas, un eventual ofrecimiento a Bullrich para que integre una fórmula presidencial con Milei no saldará la cuestión de fondo con la “socia” presidencial.

Resquemores en Diputados

Con tanto empeño para juntar las firmas para la reforma política en el Senado, el Gobierno descuidó su agenda en Diputados. Ayer se iban a votar dos proyectos que se presentaron como cruciales para la agenda libertaria: la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye la cuestión Malvinas.

Los pases de factura no tardaron en llegar. Se habló de heridos por el reparto de sillas en el Consejo de la Magistratura. Pero la explicación de Martín Menem a la mesa política fue que los diputados de Provincias Unidas (PU), que responden a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), no se sentaron en sus bancas porque reclamaban incorporar la ley de biocombustibles en la sesión. El proyecto beneficia a las grandes cerealeras de esas provincias, pero Cristian Ritondo no lo acompaña porque va en detrimento de industrias bonaerenses.

Maximiliano Pullaro, Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo

El repaso de presentes y ausentes en el recinto avivó las suspicacias internas. Todo el sistema tuitero que responde a Santiago Caputo acusó a Menem de un boicot contra el “proyecto Malvinas”, que tiene el sello del asesor presidencial porque incluye su soñado Consejo de Seguridad Nacional. “Es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes”, saltó enseguida Daniel Parisini. La cuenta del streaming Carajo hizo un tuit apuntando a un diputado del PJ bajo el curioso título “el Cipayo de La Rioja”. Marcela Pagano metió el dedo en la llaga al hablar de dos diputadas del “staff de Menem” que no se sentaron en sus bancas. La lupa está en Rocío Bonacci (LLA), Lourdes Arrieta (PU) y los diputados del MID, todos con buena terminal en el oficialismo.

Contorsiones discursivas

Si la intención de Caputo el lunes fue programar las expectativas en el mercado asegurando que el kirchnerismo está muerto y que Milei ganará “en primera vuelta”, lo que siguió en los días posteriores mostró un agravamiento de la desconfianza. El riesgo país escaló otros 20 puntos y el dólar subió en todas sus cotizaciones.

El economista Fernando Marull —que habitualmente celebra los fundamentos del programa libertario— lo dijo claramente esta semana en Infobae en Vivo: “De acá a las elecciones no va a cambiar la economía, el mejor escenario para Milei es evitar una crisis”.

Milei, por su parte, volvió a hacer cherry picking de los datos económicos. En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central dijo que el PBI creció 10 puntos desde diciembre de 2023. Aseguró que creó “500 mil puestos de trabajo” y agregó que los salarios privados formales “subieron 10%” y los informales “un 55%”. El Presidente admitió, como en un paréntesis, que su evaluación es “al margen de lo que pueda estar pasando en un par de trimestres, y si se marca o no una recesión técnica”. Aludió así al dato en el que coinciden las consultoras privadas de que el país ya estaría en recesión técnica y que este año el país crecerá menos de 1%, mientras que el empleo privado registrado lleva 15 meses de caída. Fundar contabilizó que cerraron al menos 32.000 empresas en lo que va del gobierno actual.

Después de hacer varias contorsiones para explicar la caída del consumo y el aumento de la informalidad como una voluntaria reconversión laboral, Caputo terminó por reconocer, como al pasar, el problema de la actividad y el empleo. Cuando explicó que no puede subir las jubilaciones por prudencia fiscal, soltó: “Necesitamos dos cosas para recaudar más: que la economía crezca y que el trabajo se formalice”.

En la Casa Rosada aseguran que Milei está hoy entre los 35 y los 38 puntos. “Lo bueno es que no tiene contra quién perder”, apuntan. ¿Qué ocurre si, a partir de la eventual suspensión de las PASO, la oferta electoral adquiere una fisonomía distinta a la de la polarización que quiere diseñar el Gobierno, con más de una alternativa por derecha y por izquierda?

Mientras el ala política se trenza en una rosca a años luz de los problemas de la ciudadanía, el Presidente y su ministro de Economía intentan enmarcar la contienda de 2027 como una pelea de modelos. Pero no ofrecen una perspectiva de corto o mediano plazo. Un colaborador que orbita en el oficialismo explicó cuál será el concepto que atravesará la campaña por la reelección: “Milei no puede dar ahora prosperidad económica. Solo puede salvar al país de los ‘orcos’”.