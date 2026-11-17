Sotheby’s decidió qué sucederá con la subasta del van Gogh de la Colección Blaquier-Arrieta (REUTERS/Joyce Zhou)

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La subasta en Nueva York de un cuadro de Vincent Van Gogh de la Colección Blaquier-Arrieta, impugnada por los herederos de un antiguo propietario, sigue prevista para el miércoles. La obra, “Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor), tiene una estimación de USD 180 millones, un monto que marcaría un récord para el artista neerlandés y la convertiría en la pieza más cara vendida esta temporada.

Los herederos del editor alemán Samuel Fischer, que compró la pintura en París en 1909, sostienen que la venta inicial de la obra pudo estar vinculada a las pérdidas económicas sufridas durante el régimen nazi. Su abogado, Gunnar Schnabel, exigió que Sotheby’s demuestre que la operación se realizó a precio de mercado y que la familia habría vendido el cuadro independientemente del contexto político, según The New York Times.

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Por su parte, Sotheby’s respondió que investigó de forma exhaustiva la historia de propiedad del cuadro y que, hasta ahora, no encontró pruebas de que hubiera sido vendido bajo coacción o por debajo de su valor de mercado. La casa señaló que la obra fue consignada a un galerista de Ámsterdam entre 1932 y 1933 y vendida por 68.000 francos suizos en junio de 1936.

La casa de subastas también aseguró que mantiene el diálogo con los herederos de Fischer y que trabaja “en pos de una solución mutuamente satisfactoria”. Schnabel, por su parte, no respondió a una solicitud de comentarios de AFP.

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Así, la pintura de 1890, que encabeza las grandes ventas de otoño de la casa de subastas, saldrá a la venta mañana con una estimación que supera el récord de USD 117,2 millones fijado en 2022 por una obra de Van Gogh durante la venta de la colección de Paul Allen en Christie’s, una cifra equivalente hoy a unos USD 133 millones.

“Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor), tiene una estimación de USD 180 millones

El conflicto detrás del pedido de impugnación

Samuel Fischer compró el cuadro en 1909 en una galería de París. Fundador de la editorial alemana S. Fischer Verlag, publicó a autores como Thomas Mann, Hermann Hesse y Alfred Döblin.

Tras la muerte de Fischer en 1934, su yerno Gottfried Bermann Fischer asumió el control de la empresa. La llegada de los nazis al poder derivó en prohibiciones para varios escritores de la editorial, que se dividió en dos mientras Bermann Fischer dejaba Berlín para instalarse en Viena e intentar continuar con la publicación de sus obras.

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La familia había depositado Castaños en flor y dos obras de Cézanne en la galería Paul Cassirer de Ámsterdam, dirigida por el marchante Walter Feilchenfeldt, en 1932 o 1933. El Van Gogh fue prestado al Museo Boymans, hoy Museo Boijmans, de Róterdam para una exposición en 1933, y al año siguiente viajó a la Kunsthalle de Berna, en Suiza.

Feilchenfeldt vendió la obra a un coleccionista parisino en 1936. Los actuales propietarios argentinos la adquirieron en 1975, después de varios cambios de manos.

La reclamación se concentra en aquella operación, concretada tres meses después de que la familia abandonara Berlín rumbo a Viena. Los nazis restringían los bienes que podían llevar los judíos que emigraban y, de acuerdo con la investigación del abogado Gunnar Schnabel, los Fischer debieron pagar el impuesto de fuga del Reich.

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Samuel Fischer, el escritor Thomas Mann, Annette Kolb, Hans Reisiger y Brigitte Fischer, en Alemania en 1915 (New York Times )

Schnabel, abogado de los herederos en Berlín, exigió a Sotheby’s que pruebe sin dudas que el precio de 1936 se correspondió con el valor de mercado y que la familia habría concretado la venta incluso sin el régimen nazi. Los herederos viven en Estados Unidos.

En un correo electrónico enviado el 12 de noviembre a Marco Toracca, jefe del departamento de restitución de Sotheby’s, el abogado fue tajante: “De lo contrario, no podrá celebrarse ninguna subasta”. También afirmó que sus clientes están dispuestos a buscar “una solución justa y equitativa en el espíritu de los Principios de Washington de 1998”.

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Esas directrices internacionales fueron concebidas para asistir a gobiernos e instituciones en la gestión de obras confiscadas o saqueadas por el nazismo. Sotheby’s sostuvo que investigó de forma exhaustiva el historial de propiedad de la pintura.

“Aunque nuestra investigación hasta la fecha no ha establecido que la obra fuera vendida bajo coacción, reconocemos la importancia de tratar el asunto de manera atenta y constructiva con la familia, y estamos comprometidos a trabajar para alcanzar una resolución mutuamente satisfactoria”, había anunciado la casa de subastas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Gottfried Bermann Fischer recuperó el control de la editorial berlinesa y pidió compensaciones por bienes confiscados. No reclamó, sin embargo, las pinturas vendidas en Ámsterdam porque entonces no existía una base legal para indemnizar ventas de arte realizadas en territorios que no estaban bajo control nazi, como los Países Bajos en 1936.

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Un retrato en blanco y negro del editor Samuel Fischer acompaña al logotipo histórico de la editorial alemana S. Fischer Verlag. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los reclamos por obras vendidas en condiciones desfavorables fuera de los territorios dominados por Alemania han terminado cada vez más en acuerdos. El Museo de Bellas Artes de Berna devolvió el año pasado una pintura de Alfred Sisley a los herederos de Carl Sachs, quien huyó a Suiza en 1939 y vendió allí la obra un año más tarde.

El museo detectó “irregularidades en la venta en Suiza” y explicó que prefiere hablar de “pérdida vinculada a la persecución nazi”. El concepto busca abarcar desde confiscaciones directas hasta operaciones legales realizadas en condiciones desfavorables, incluso cuando la transferencia de propiedad ocurrió en países fuera de la esfera de influencia nacionalsocialista.

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Gisela Bermann Fischer, hija de Gottfried, administró las reclamaciones artísticas familiares hasta su muerte en 2014. En 2007, Christie’s intentó subastar un retrato de su esposa pintado por Cézanne, otra obra depositada con Feilchenfeldt en Ámsterdam y vendida en 1936.

La pintura no encontró comprador, pero antes de la venta Christie’s contactó a Gisela Bermann Fischer. Ella no se opuso a esa operación, aunque dejó asentada una reserva sobre futuras reclamaciones.

En una carta del 2 de febrero de 2007 a la casa de subastas, a la que tuvo acceso The Times, escribió: “Me reservo todos los derechos para hacerlo en el futuro respecto de cualquier otra pintura que mi padre hubiera vendido bajo coacción debido a la persecución de la Alemania nazi”. También aclaró que su renuncia a reclamar el Cézanne “no sentará en modo alguno un precedente en el futuro para otras pinturas que fueron propiedad de Samuel Fischer”.

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Un hombre vestido con traje formal permanece ante un escritorio con documentos, en la Gottfried Bermann Fischer, yerno de Samuel Fischer, en 1962 (New York Times )

Tras el pedido de impugnación, la familia Blaquier sostuvo a Infobae Cultura “que es propietaria legítima de Châtaigniers en fleurs desde hace más de 50 años” y que si bien “sus títulos de propiedad son sólidos y no existen elementos que acrediten una venta bajo coacción”, manifestó su “disposición a dialogar con los herederos de Fischer para buscar una solución justa”.

“La pintura fue adquirida de buena fe en una galería internacional” y, según la familia, “los herederos de Fischer nunca presentaron reclamos formales ni informales durante las décadas en que la obra integró su patrimonio” ni cuando la pieza fue exhibida públicamente en distintas ocasiones.

Sobre la Colección

La colección Blaquier-Arrieta, integrada por 12 obras de maestros impresionistas y modernos, será subastada mañana en Nueva York, con una estimación base de USD 450 millones. El conjunto permaneció durante más de cinco décadas fuera de la exhibición pública y reúne piezas que la familia conservó en Argentina y, desde 2019, en Luxemburgo.

Las dos obras de mayor valuación acumulan una estimación de USD 300 millones: Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), de Van Gogh, está calculada en cerca de USD 180 millones, mientras que Arlequin (Arlequín), de Cézanne, podría alcanzar USD 120 millones. Ninguna de las dos había llegado antes a subasta.

La colección fue formada por Carlos Blaquier y Nelly Arrieta de Blaquier, quienes viajaban regularmente a Londres desde la década de 1970 para adquirir obras. Siete de las 12 piezas, entre ellas trabajos de Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Edgar Degas y Paul Gauguin, fueron compradas en la galería Lefevre de Bruton Street.

Nelly Arrieta de Blaquier

Nelly Arrieta de Blaquier fue presidenta de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires entre 1977 y 2011. Durante su gestión se realizaron obras de ampliación y remodelación en el museo; también integró el Consejo Internacional del Museum of Modern Art de Nueva York y el Comité Internacional de Amigos del Musée d’Orsay de París. Murió en 2022.

Única heredera de Ledesma, uno de los mayores productores de azúcar de Argentina, se casó con Carlos Blaquier en 1951. Él presidió la empresa entre 1970 y 2013 y falleció en 2023.

El marchante David Nash definió el acervo como “una colección realmente magnífica”. En 1995, The New York Times describió a Nelly Arrieta de Blaquier como propietaria de “la mayor colección privada de arte de Argentina”.

La salida de las obras del país

Los hijos del matrimonio tramitaron en 2019 la exportación temporal de las pinturas a Luxemburgo. Un integrante de la familia Blaquier-Arrieta explicó a Infobae Cultura que solicitaron “licencias para exportaciones temporales con opción a venta”.

“Cuando se evalúa una licencia temporal con opción a venta, se la hace partiendo de la base de que pueden no volver y se les aplica el rigor más serio”, afirmaron. Según su explicación, los pedidos fueron evaluados por un Consejo Consultivo y la exportación cumplió con el protocolo de Cultura y Aduana.

La familia resolvió conservar las piezas en Luxemburgo por razones de seguridad y preservación en un free port, un depósito especializado con condiciones de temperatura, humedad, luz y protección antisísmica (thefreeport.com)

La familia resolvió conservar las piezas en Luxemburgo por razones de seguridad y preservación en un free port, un depósito especializado con condiciones de temperatura, humedad, luz y protección antisísmica.

Luego, informó, solicitaron licencias definitivas a título no oneroso ante la Secretaría de Cultura, entonces dirigida por Pablo Avelluto. Esas autorizaciones fueron concedidas, por lo que las obras pudieron permanecer de forma permanente fuera del país.

La familia sostuvo que declaró los valores de las piezas con base en el promedio de tasaciones de las dos grandes casas de subastas del mundo y que pagó USD 24 millones en impuestos. También cuestionó una sanción administrativa de $ 7.350 millones que Aduana impuso en 2020 a la firma exportadora Art Logistic S.A.

“La multa era improcedente”, señaló el familiar, quien dijo que Aduana no respondió a los argumentos presentados. Añadió que, tras adherir al régimen establecido por la ley 277473, Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes de 2024, el expediente quedó sin efecto y nunca se determinó que hubiera existido un incumplimiento administrativo.

Las obras que salen a subasta

Châtaigniers en fleurs fue pintada por Van Gogh alrededor del 24 de mayo de 1890, pocos días después de que el artista llegara a Auvers-sur-Oise tras pasar un año internado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. El óleo, de 70 × 58 centímetros, pertenece a los dos últimos meses de la vida del pintor, el período más intenso de su producción.

Châtaigniers en fleurs fue pintada por Van Gogh alrededor del 24 de mayo de 1890 (REUTERS/Abdul Saboor)

Solo ocho paisajes ejecutados por Van Gogh en Auvers permanecen en colecciones privadas, informó Sotheby’s. La casa de subastas añadió que, durante los últimos 40 años, apenas 10 pinturas de ese período llegaron al mercado y solo la mitad de ellas eran paisajes.

La trayectoria de propiedad de la obra incluye a Theo van Gogh, hermano del artista, y a su viuda, Johanna van Gogh-Bonger. También perteneció al editor alemán Samuel Fischer, fundador de S. Fischer Verlag, que publicó por primera vez a Thomas Mann, Hermann Hesse y Arthur Schnitzler, y al compositor y productor George “Buddy” de Sylva, cofundador de Capitol Records.

En 1953, la pintura pasó a manos de la coleccionista Harriet Harris-Jonas, cuya colección era visitada por benefactores del Metropolitan Museum of Art en su departamento de la Quinta Avenida. Los Blaquier la compraron en 1975 a los Wildenstein, una dinastía francesa de marchantes, anticuarios e historiadores de arte, y desde entonces no volvió a mostrarse en público.

"Arlequín", de Paul Cézanne, con un valor cercano a USD 120 millones (REUTERS/Hannah McKay)

Arlequin, de Paul Cézanne, forma parte de una serie de cuatro pinturas realizadas entre 1888 y 1890 con Paul Cézanne hijo, de 17 años, como modelo. Es la única obra de ese conjunto que continúa en manos privadas, ya que las otras tres pertenecen a museos. Su estimación es cercana a USD 120 millones.

Las 15 pinturas de gran formato que Cézanne realizó en ese período incluyen las series de arlequines, Los jugadores de cartas y El muchacho del chaleco rojo. La única otra versión de Arlequin que llegó a subasta, una pieza más pequeña de 1890 que hoy integra el Museo de Arte Pola de Kanagawa, Japón, alcanzó USD 8.146.639 en una venta de Sotheby’s en Londres en 1988.

La pieza de la colección Blaquier-Arrieta no se exhibe desde 1975. Antes había sido mostrada en el Museum of Modern Art de Nueva York en 1929, la Tate de Londres en 1954 y el Art Institute of Chicago en 1952.

Como referencia para su valuación, Los jugadores de cartas, otra pintura del mismo grupo de figuras de Cézanne, fue adquirida por Qatar en 2011 por unos USD 250 millones. En ese momento, el monto constituyó el registro más alto del mercado para una obra de arte.

La obra “Jeune fille à la barque”, de Pierre-Auguste Renoir, oscila entre USD 25 y 35 millones (Ben Bauer/PA via AP)

En Canot (Jeune fille à la barque) (En bote [Una joven en barca]), de Renoir, fue pintada en 1877, el año en que los impresionistas adoptaron esa denominación durante su Tercera Exposición. Su estimación oscila entre USD 25 y 35 millones.

Con casi un metro de ancho, es la pintura más grande de Renoir de la década de 1870 que llegó al mercado en más de 20 años. La modelo habría sido Marguerite Legrand, identificada también en obras del artista conservadas en el Musée d’Orsay y el Louvre Abu Dhabi.

La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opera, soleil d’après-midi en hiver (La plaza del Théâtre-Français y la avenida de la Ópera, sol de tarde en invierno), de Camille Pissarro, fue fechada en 1898 y tiene una estimación de entre USD 30 y 40 millones. La obra no se exhibe desde 1958 y nunca había sido subastada.

"La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opéra", de Pissarro, tiene una estimación de entre USD 30 y 40 millones

La pintura pertenece a la serie de vistas parisinas que Pissarro realizó desde la ventana de su habitación en el Grand Hôtel du Louvre. Con 73 × 92 centímetros, tiene el mayor formato que el artista empleó para sus escenas de calles de París.

Avant la course (Antes de la carrera), un pastel de Degas realizado hacia 1893, se estima entre USD 20 y 30 millones. La casa de subastas lo define como “el pastel de carreras de mayor tamaño y más acabado del artista que permanece en manos privadas” y “el más importante de ese género que llega al mercado en al menos cuarenta años”.

La pieza tampoco había aparecido en una subasta y fue adquirida en 1895 por Harris Whittemore, uno de los primeros coleccionistas estadounidenses de arte impresionista. Le Jardin des Tuileries (El jardín de las Tullerías), de Claude Monet, fue pintado en 1876 desde un departamento de la Rue de Rivoli y se estima entre USD 15 y 20 millones.

"Avant la course" (Antes de la carrera), un pastel de Degas realizado hacia 1893, se estima entre USD 20 y 30 millones

El Monet integra una serie de cuatro vistas del mismo punto. Las otras dos obras de la serie pertenecen al Musée d’Orsay y al Musée Marmottan Monet de París; los Blaquier compraron esta pintura a los Wildenstein en 1979.

Paul Gauguin está representado por Fleurs dans une coupe (Flores en una copa), fechada entre 1899 y 1901 y valuada entre USD 10 y 15 millones. La naturaleza muerta forma parte de un grupo reducido de pinturas que realizó en Tahití durante sus últimos años.

Obras de ese período se conservan en el Museo de Israel, el Nasjonalmuseet de Oslo, la Ny Carlsberg Glyptotek, la Fundación Bührle de Zúrich y el Museo del Hermitage.

El conjunto incluye además Bateaux au port de Collioure (Barcos en el puerto de Collioure), de André Derain, pintada en 1905 junto a Henri Matisse en la costa mediterránea francesa y estimada entre USD 8 y 12 millones. La obra saldrá a subasta por primera vez en casi 30 años.

También se venderán Nature morte à la cruche bleue (Naturaleza muerta con jarra azul), de Maurice de Vlaminck, realizada entre 1906 y 1907 y sin estimación especificada; La Seine à Port-Marly (El Sena en Port-Marly), de Alfred Sisley, de 1873; Maison de Piette à Montfoucault (Casa de Piette en Montfoucault), de Camille Pissarro, de 1875; y Femme assise de profil vers la gauche (Mujer sentada de perfil hacia la izquierda), de Henri de Toulouse-Lautrec, de 1890.