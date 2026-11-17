Durante su visita al programa de Ángel de Brito, Jujuy Jiménez relató cómo preparó las sorpresas para contarles la noticia a su familia (Video: LAM. América)

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Tras una presentación que recordó el anuncio de su embarazo, Sofía Jujuy Jiménez visitó LAM y dio detalles de la etapa que atraviesa junto a su pareja, Gustavo Hormaechea Guti. La conductora, que ya había comunicado que espera a su primer hijo, contó que cursaba las primeras semanas de gestación y reveló que la fecha estimada de parto es el 25 de mayo.

El ciclo conducido por Ángel de Brito recibió a la modelo y conductora luego de exhibir imágenes vinculadas con la noticia que ella ya había compartido. Al entrar al estudio, Jujuy se emocionó por el recibimiento de los panelistas y agradeció las felicitaciones.

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“Todavía no caigo. Estaba muy nerviosa por hoy, por poder contárselos a ustedes”, expresó durante la charla. De Brito remarcó que varias personas del medio se habían enterado de la gestación antes de que la protagonista lo hiciera público, pero habían respetado sus tiempos.

Sofía Jujuy se emocionó al hablar de la llegada de su bebé y del acompañamiento de su familia

La conductora valoró esa reserva. “De verdad que es reimportante para mí que hayan respetado”, sostuvo. Según relató, recibió algunos mensajes que le hicieron advertir que la información podía trascender antes de su anuncio, incluso cuando se encontraba de viaje en París.

Durante la entrevista en LAM, Sofía Jujuy contó que ya había superado la primera etapa de gestación y que los controles médicos indicaban que la evolución era favorable. “Ya pasaron los tres meses, por suerte el bebé está bien y todo marcha bien”, afirmó.

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Consultada sobre la fecha prevista para el nacimiento, respondió que sería el 25 de mayo. “Si Dios quiere, como muy patriota”, dijo entre risas. También explicó que todavía no conocía el sexo del bebé, aunque esperaba tener esa información en las semanas siguientes.

La futura madre contó que todavía no sabe el sexo del bebé, aunque espera conocerlo próximamente

La conductora señaló que se había realizado el estudio de translucencia nucal, un control del primer trimestre que permite evaluar distintos indicadores del desarrollo fetal. En ese momento, explicó que se encontraba cerca de las doce o trece semanas de embarazo.

El anuncio inicial había quedado en manos de Jujuy y de su pareja durante un tiempo. La conductora relató que durante un mes solo ellos conocían la noticia, antes de empezar a compartirla con sus familiares y personas cercanas.

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Un año y medio de relación, desde Tilcara hasta Buenos Aires

El anuncio por redes, que sorprendió a todos

La futura madre también repasó el inicio de su vínculo con Guti. Ambos se conocieron en Tilcara, en Jujuy, una localidad que ella definió como un lugar significativo en su vida. Él es salteño y, de acuerdo con su relato, la conexión se produjo en un contexto relajado y lejos de Buenos Aires.

“¿Viste cuando te reconocés en la cara de la otra persona? Me sentí como segura y fui yo a mi cien por ciento. Pasó todo muy rápido”, recordó sobre ese encuentro. La relación lleva alrededor de un año y medio y, según contó, el embarazo no formaba parte de un plan inmediato, aunque ambos habían conversado sobre la posibilidad de tener hijos.

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“Siempre supimos los dos que íbamos a ser el papá y la mamá el uno del otro”, expresó al describir el proyecto de familia que imaginaban. Jujuy destacó el vínculo de su pareja con sus sobrinos y afirmó que eso reforzó su deseo de construir una familia con él.

La llegada del bebé, sin embargo, fue más rápida de lo esperado. Guti vivía en Salta y la pareja se instaló en Buenos Aires: “Hace tres meses que estamos viviendo en Buenos Aires juntos y hace tres meses que estoy embarazada”, contó.

Sofía Jujuy relató que había evaluado congelar óvulos antes de conocer a su actual pareja

Sofía Jujuy habló además de cómo cambió su mirada sobre la maternidad con el paso del tiempo. Cuando se mudó a Buenos Aires, imaginaba que a los 25 años tendría una familia formada. Más adelante, priorizó objetivos profesionales, personales y académicos.

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Luego de atravesar una ruptura que describió como dolorosa, pasó tres años soltera. “Me ocupé de transformar muchas cosas adentro, de limpiarme, de ordenarme, de darme ese tiempo de soltera”, relató. En ese período, llegó a pensar que quizás la maternidad no sería parte de su camino.

También evaluó congelar óvulos. Contó que consultó por ese tratamiento y se realizó estudios sobre su reserva ovárica, a partir de una recomendación de su madre. Sin embargo, poco después conoció a Guti y dejó de avanzar con esa alternativa.

“Fue un regalo de Diosito”, definió sobre el embarazo. Jujuy también reconoció que conoce las dificultades que muchas mujeres atraviesan para concebir, por lo que vivió la noticia con sorpresa y emoción.

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La conductora explicó cómo sorprendió a sus hermanas y a sus padres al contarles que está embarazada

La conductora relató que preparó distintas sorpresas para contarles a sus familiares que estaba embarazada. Primero se lo comunicó a su hermana mayor, Inés, porque necesitaba una recomendación de obstetra. Luego viajó al norte y compartió la noticia con otra de sus hermanas, Pilar, que vive en Salta.

Para ese momento, preparó una remera con una ecografía y la frase “Pasaron cosas”. También grabó las reacciones de sus seres queridos. Al día siguiente se lo contó a su padre y, durante el Día de la Madre, se lo comunicó a su mamá.

Sofía Jujuy y su pareja en pleno festejo

Tras esas conversaciones familiares, Jujuy empezó a contar la noticia a sus amigas y finalmente decidió compartirla de manera pública. En su paso por LAM, la conductora amplió los detalles de ese proceso y confirmó que espera conocer próximamente el sexo de su primer hijo.

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