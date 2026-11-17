Kara Frederick, experta en seguridad, fue nominada por Donald Trump al senado como futura embajadora en Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente Donald Trump envió este lunes al Senado la nominación de Kara Frederick como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos en Bolivia, una decisión que, de ser ratificada, la convertiría en la primera embajadora en La Paz después de casi dos décadas sin relaciones diplomáticas plenas.

Frederick es una experta en inteligencia, contraterrorismo, seguridad nacional y políticas tecnológicas. Durante seis años trabajó como analista antiterrorista en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde realizó tres despliegues en Afganistán en apoyo a fuerzas de operaciones especiales y fue enlace con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

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Posteriormente, participó en la creación y dirección del programa de análisis de seguridad antiterrorista de Facebook y fue investigadora del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS). Entre 2021 y enero de 2025, dirigió el Centro de Política Tecnológica de la Heritage Foundation, un influyente centro de pensamiento conservador, donde investigó sobre seguridad digital, privacidad, vigilancia tecnológica y competencia con China. También fue asesora durante la transición presidencial de Donald Trump y J.D. Vance y desde enero de 2025 ocupa un cargo de asesora sénior de políticas en la Casa Blanca, según información recogida por medios bolivianos.

Kara Frederick, experta en seguridad, fue nominada por Donald Trump al senado como futura embajadora en Bolivia.

La nominación de Kara Frederick como embajadora de Estados Unidos en Bolivia se produce en un contexto de acercamiento entre ambos países con una agenda enfocada en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Su trayectoria profesional en inteligencia, contraterrorismo y seguridad nacional apuntaría a desarrollar un perfil especializado en áreas que tienen protagonismo en la agenda bilateral: combatir el narcotráfico, la expansión de redes criminales y las amenazas transnacionales.

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Después del rompimiento de relaciones diplomáticas en 2008, con la expulsión del embajador Philip Goldberg durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y la posterior salida de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la nueva etapa de relación entre La Paz y Washington inició con la llegada de Rodrigo Paz al poder, en noviembre del año pasado, cuando ambos países decidieron retomar el vínculo diplomático pleno.

El acercamiento también se tradujo en la incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Trump para coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. En octubre, los países que integran la iniciativa respaldaron públicamente las acciones de la administración de Paz en materia de seguridad.

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El presidente boliviano Rodrigo Paz saluda Donald Trump en la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

“Es para salvar a la patria con la colaboración del orden internacional”, justificó el presidente Paz durante un acto con la Policía Boliviana y medio de cuestionamientos sobre la alineamiento con Estados Unidos. “Hay algunos mediocres que piensan que eso es un tema de orden político e ideológico”, agregó el mandatario boliviano.

Mientras Washington está próximo a concretar la designación de la nueva embajadora, en Bolivia aún no se conoce quién sería nominado para encabezar la misión diplomática en Estados Unidos, en medio de reclamos para institucionalizar el servicio exterior.

En más de un año de gobierno, Paz solo ha designado a un embajador —el exgobernador Luis Fernando Camacho en Paraguay— y ha demorado la designación de representantes diplomáticos en otras legaciones estratégicas. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de profesionalizar el servicio exterior y garantizar que los nombramientos se realicen de manera oportuna y con base en criterios de carrera diplomática.

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