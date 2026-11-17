La trama sitúa a Peter Parker cuatro años después de No Way Home, aislado de sus afectos y bajo los efectos de una transformación física.

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La nueva edición de Spider-Man: Brand New Day permitirá que el público vuelva a ver en los cines de Estados Unidos una versión diferente de la película protagonizada por Tom Holland. El relanzamiento incorporará material que quedó fuera del montaje original, incluida una participación de Rosario Dawson como Claire Temple, conocida como Night Nurse.

La decisión de Sony Pictures llega en un momento de intensa actividad para las producciones de Marvel, con nuevos estrenos de la franquicia previstos para diciembre. La compañía busca recuperar la atención del público con secuencias adicionales y contenido que todavía no fue detallado públicamente.

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El nuevo montaje tendrá una distribución especial en salas estadounidenses y contará con una campaña de promoción propia. Aunque su lanzamiento estará próximo al de Avengers: Doomsday, los estudios no anunciaron que ambas producciones compartan escenas o tengan una conexión narrativa.

Fecha de estreno del nuevo montaje en Estados Unidos

El nuevo montaje llegará a los cines estadounidenses el 4 de diciembre de 2026, durante el primer fin de semana completo posterior al Día de Acción de Gracias. La edición llevará el título Spider-Man: [Brand New] Brand New Day, una variación del nombre original que identifica el material preparado para este regreso a las pantallas.

El estreno inicial de la película tuvo lugar el 31 de julio de 2026. Para esta nueva exhibición, Sony también estableció una fecha de venta anticipada: las entradas estarán disponibles desde el 19 de noviembre.

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El estudio todavía no informó cuánto durará la versión extendida, cuántas semanas permanecerá en cartelera ni si tendrá una distribución simultánea en otros países. Por ese motivo, el lanzamiento internacional no debe darse por confirmado.

El relanzamiento también forma parte de los esfuerzos de Sony por mantener la presencia de la producción durante la temporada de premios. Según informó Deadline, el estudio prepara una campaña para impulsar su consideración en los reconocimientos de la industria cinematográfica.

Sony Pictures estrenará la versión Spider-Man: [Brand New] Brand New Day en los cines de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2026. (Marvel Studios)

La escena de Rosario Dawson que vuelve al montaje

Una de las principales novedades será la reincorporación de Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson. El personaje, también conocido como Night Nurse, es una enfermera que atiende a superhéroes heridos y aparece en distintas producciones televisivas de Marvel, según TheWrap.

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Claire apareció en Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. Su participación permitió conectar distintas historias de esas producciones, al prestar asistencia médica a personajes como Matt Murdock y Luke Cage, de acuerdo con Rolling Stone.

Dawson reveló en agosto de 2026 que había filmado una escena para Spider-Man: Brand New Day, pero que finalmente fue retirada del montaje original. La actriz hizo el comentario durante una sesión de preguntas y respuestas sobre Daredevil en el evento GalaxyCon Raleigh. También contó que había preparado publicaciones y fotografías detrás de escena para anunciar su participación, pero recibió posteriormente un correo electrónico que le comunicó que la secuencia había sido eliminada, según publicó TheWrap.

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En una entrevista con TheWrap, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers explicaron que la secuencia fue descartada por cuestiones de ritmo y duración. Sommers señaló que la escena era buena, pero que probablemente fue eliminada por falta de tiempo. McKenna, por su parte, destacó la cantidad de personajes y secuencias que tenía la película.

La escena estaba prevista después de la pelea de Spider-Man contra Scorpion, cuando Peter Parker acudía a un hospital y recibía atención de Claire Temple. El encuentro habría ocurrido antes de que el protagonista buscara ayuda de Bruce Banner, precisó TheWrap.

Su regreso también interesa a los seguidores de las producciones televisivas de Marvel. Claire Temple fue uno de los vínculos más visibles entre aquellas series y las historias de los superhéroes que llegaron a la pantalla grande, de acuerdo con Rolling Stone.

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Un antecedente de ese acercamiento fue la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, estrenada en 2021. El actor retomó su personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel después de haberlo interpretado en la serie Daredevil, según TheWrap.

Escenas adicionales y sorpresas del nuevo montaje

La cuenta oficial de Spider-Man confirmó que la nueva edición incluirá escenas adicionales y dos sorpresas para los espectadores. El anuncio promocional, difundido el 16 de noviembre, no identificó todos los contenidos que se incorporarán ni adelantó si habrá cambios en las secuencias finales.

Por ahora, la participación de Rosario Dawson es el agregado específico que se conoce. Tampoco se divulgó una descripción de la escena de Claire Temple, por lo que todavía no está claro en qué momento de la historia aparecerá ni qué personajes compartirán la secuencia.

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La falta de información también alcanza a la duración del material añadido. Algunas publicaciones especializadas mencionaron que la versión podría incorporar alrededor de diez minutos adicionales, pero Sony no confirmó esa cifra. Por ello, no corresponde presentarla como la extensión definitiva del nuevo montaje.

El estudio tampoco anunció si las sorpresas incluirán escenas poscréditos, avances de próximas producciones o participaciones de otros personajes. Aunque la promoción mantiene abiertas esas posibilidades, no existe información suficiente para presentarlas como incorporaciones confirmadas.

El anuncio oficial de la producción confirmó la incorporación de secuencias adicionales y dos sorpresas para la audiencia. (Sony Pictures)

La historia de Brand New Day y su proximidad con Avengers: Doomsday

Spider-Man: Brand New Day presenta una nueva etapa para Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La historia transcurre cuatro años después de aquella película y muestra al protagonista viviendo solo, alejado de sus seres queridos, que ya no recuerdan su identidad.

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El personaje interpretado por Tom Holland se dedica por completo a combatir el crimen en Nueva York, una ciudad que ya no lo reconoce. La presión de esa actividad y los cambios que experimenta su vida desencadenan una transformación física que amenaza su existencia.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. El guion fue escrito por Chris McKenna y Erik Sommers, quienes también participaron en anteriores entregas de Spider-Man protagonizadas por Holland.

Por otro lado, el relanzamiento llegará a las salas dos semanas antes de Avengers: Doomsday, cuyo estreno en Estados Unidos está programado para el 18 de diciembre de 2026. La proximidad entre ambos lanzamientos puede favorecer el interés por las producciones de Marvel durante diciembre, pero no confirma que exista una conexión argumental.

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Hasta el momento, Sony y Marvel Studios no anunciaron que la versión extendida incluya una participación de Tom Holland en la próxima película de los Vengadores, un adelanto exclusivo o una escena poscréditos relacionada con ella. El único vínculo confirmado entre ambos estrenos es su cercanía en el calendario cinematográfico.