Los cielos de las playas de Rocha, en Uruguay (@cesargamarraph/Intendencia de Rocha)

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Un patrimonio intangible, como es el cielo, se convirtió en un bien protegido en Rocha, un departamento del este del país con varios balnearios sobre el océano Atlántico. Por las noches, en las playas de Valizas, Cabo Polonio, La Pedrera y La Paloma, el cielo se ve como en ningún otro lugar y eso, para los lugareños, es un activo que hay que defender.

Los vecinos de Rocha o los turistas que pasean por allí una noche suelen quedar maravillados con lo que se ve si miran hacia arriba. La resolución tomada por el gobierno departamental implica reconocer el valor del cielo y proteger las estrellas.

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El cielo oscuro natural de Rocha fue declarado patrimonio departamental (@fefobouvier)

Lo que hace esta normativa es regular las emisiones de luz artificial durante la noche. También establece una zonificación con distintos niveles de protección y criterios técnicos para la iluminación exterior, pública y privada, de forma de compatibilizar las necesidades de iluminación con la conservación del ambiente nocturno.

La primera vez que Bouvier fotografió la Vía Láctea fue en Valizas, un pequeño pueblo sobre el océano Atlántico, ubicado a 150 kilómetros al este de Punta del Este. “Fue un momento transformador y probablemente el disparador de mi carrera como astronofotógrafo”, contó en un posteo en su cuenta de Instagram.

(@fefobouvier)

Esa sorpresa lo hizo volver una y otra vez a Valizas y a otros puntos de Rocha, como Cabo Polonio, La Paloma y La Pedrera. Estar allí lo inspiraba para su trabajo.

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“Así como los cielos de Rocha me transformaron a mí, esa ventana abierta al universo ha transformado a incontables personas”, comentó en la publicación en la que compartió la histórica noticia.

Mirar el cielo y ver las estrellas —según Bouvier— es saber darle “valor a la luz natural” en un mundo que “cada vez más pierde el acceso a las estrellas” por la contaminación lumínica.

La playa de Barra de Valizas está ubicada a 270 kilómetros de Montevideo.

Los cielos de Rocha, entonces, se han convertido en un atractivo turístico para el departamento. “Este reconocimiento convierte al cielo de Rocha en un nuevo componente de su patrimonio y, al mismo tiempo, abre enormes posibilidades para el desarrollo del astroturismo y la astrofotografía”, publicó el sitio de Turismo de Rocha.

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Así, un buen plan de vacaciones puede ser ir a contemplar el cielo estrellado a un área de Uruguay en la que conviven océano, lagunas, humedales, montes, campos y áreas naturales. La observación de estrellas, experiencias astronómicas, fotografía nocturna, actividades educativas y científicas y productos especializados son partes de la propuesta que promueve la comuna.

“Una noche en Rocha puede convertirse en una experiencia que combine naturaleza, astronomía, fotografía, gastronomía, cultura y descanso”, promueve el departamento.

El periplo para proteger el cielo

Vecinos de Rocha e investigadores comenzaron en 2023 a pensar en una forma de proteger el cielo, a través de la fijación de un criterio sobre la iluminación artificial. El martes 8 de septiembre, esa idea se convirtió en una norma aprobada por el legislativo departamental.

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Los cielos de las playas de Rocha, en Uruguay (@cesargamarraph/Intendencia de Rocha)

El cielo es, según Bouvier, “un patrimonio natural de valor inestimable para los ecosistemas, la salud y la ciencia”. A partir de ahora, se deberán respetar criterios de iluminación en las nuevas construcciones y se irá adaptando la infraestructura existente a los criterios de la nueva norma.

“No se trata de no iluminar sino de iluminar mejor”, resumió Bouvier.

El Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República fue uno de los organismos que trabajó para la aprobación de esta norma.

En declaraciones al sitio institucional del CURE, Reichmann explicó que el planeta Tierra evolucionó con ciclos naturales irregulares de luz natural y oscuridad. Y, cuando se iluminan artificialmente, los humanos se alejan de una oscuridad que es “necesaria para completar un montón de procesos fisiológicos y metabólicos”.

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