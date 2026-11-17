El incidente ocurrió durante una clase virtual de consultas a la que no se conectó ningún estudiante

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La ausencia de estudiantes en una clase virtual de la Licenciatura en Tecnología de la Información derivó en una conversación que quedó registrada y expuso comentarios sobre entregas, exámenes y situaciones personales de alumnos. Tras la difusión del video, la Universidad Tecnológica de Uruguay (UTEC) suspendió preventivamente a dos docentes y abrió sumarios administrativos para determinar responsabilidades.

La grabación corresponde a una instancia prevista para evacuar consultas, a la que no se conectó ningún estudiante. A partir de ese momento, los dos profesores hablaron sobre el desempeño del grupo, las correcciones realizadas y los trabajos que debían evaluar, sin advertir al comienzo que la plataforma estaba registrando la sesión.

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La docente había preparado material para presentar durante el encuentro, pero la clase transcurrió sin alumnos. Frente a esa ausencia, anticipó el criterio que adoptaría ante las evaluaciones pendientes: “No van a venir. Los voy a mandar a todos de examen”.

El segundo profesor acompañó los cuestionamientos al rendimiento del grupo. La conversación giró sobre entregas que, según entendían, no podían ser defendidas por quienes las presentaron y sobre la falta de participación en esa instancia virtual.

También se refirieron al volumen de devoluciones que ya habían realizado. “Les hice un libro a cada uno”, dijo la docente, al describir el nivel de detalle de las correcciones que había enviado a los estudiantes.

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La profesora sostuvo que no encontraba razones para aprobar o defender trabajos con errores, mientras que su colega vinculó la situación con las dificultades que habían encontrado al revisar las entregas. Ambos retomaron, además, la falta de asistencia a la reunión.

La charla incluyó referencias individuales a estudiantes

En ese intercambio, la docente empleó insultos para referirse a una parte del alumnado y mencionó a un estudiante de Durazno, al que identificó con un apodo. Según relató, el alumno ya repetía cursos cuando ella llegó a la universidad, en 2022.

La profesora contó que ese estudiante no había podido pasar a una defensa y que, después de aquella situación, había enviado cartas al consejo. El otro docente respondió que había trabajado con él; luego, la conversación se desplazó hacia otros alumnos y sus trabajos.

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La Universidad Tecnológica de Uruguay suspendió de forma preventiva a dos profesores y abrió sumarios administrativos (Captura de video)

Las observaciones continuaron mientras revisaban el estado de las entregas. “Seguiré corrigiendo las porquerías estas de entrega”, afirmó la docente antes de que ambos volvieran a hablar de tareas pendientes y de personas que, según ella, cuestionaban que estuviera al frente de un salón.

El profesor señaló que intentaría avanzar con algunas correcciones durante ese día. La charla mantuvo el foco en las evaluaciones, aunque incluyó referencias a trayectorias académicas y a conflictos ocurridos en clases anteriores.

La sesión había quedado grabada de manera automática. Cuando los docentes repararon en esa función, ya habían conversado sobre alumnos y trabajos. “¿Estamos grabando esto?”, preguntó el profesor al advertir el registro.

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La docente respondió que quitaría el archivo porque no había material para exhibir en esa clase. “Ah, no, pero esto yo lo elimino”, dijo, y agregó que lo retiraría desde el calendario de la plataforma.

Aunque reconocieron que la grabación seguía activa, la conversación continuó. La profesora indicó que publicaría un mensaje en el foro para quienes no se habían conectado a la instancia de consultas, mientras el registro conservaba los intercambios previos.

UTEC abrió sumarios y dispuso la suspensión preventiva

Después de conocer el video, UTEC emitió un comunicado en el que identificó a los dos involucrados como docentes de la Licenciatura en Tecnología de la Información. El Consejo Directivo Central señaló que las expresiones dirigidas a estudiantes resultaban incompatibles con los principios de respeto y buen trato que la institución debe garantizar.

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La universidad expresó su rechazo a los dichos y recordó que la convivencia universitaria debe desarrollarse en un entorno donde las personas sean tratadas con respeto. La comunicación institucional ubicó ese criterio como parte de los valores que rigen los vínculos dentro de la comunidad educativa.

Por último, la institución informó que ordenó la instrucción de sumarios administrativos para ambos docentes y que la medida incluye su suspensión preventiva durante el desarrollo de los procedimientos correspondientes.

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