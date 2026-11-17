Gustavo Conti y Ximena Capristo se casaron el 16 de noviembre de 2007

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Ximena Capristo y Gustavo Conti forman una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino. Se conocieron en 2001, dentro de la casa de Gran Hermano, en la segunda edición del reality que marcó un hito en la televisión del país. De aquel vínculo surgido frente a cámaras nació una relación que, con el correr de los años, se transformó en un matrimonio a la vista del público.

“Un día como hoy hace muuuuchos años atrás… después de estar 6 años de novios decidimos festejar nuestro casamiento”, escribieron Capristo y Conti en una publicación compartida. Las fotografías muestran el clima íntimo de la celebración, con los novios vestidos de gala para la ocasión, y también la presencia de cámaras de televisión, un detalle que confirma la popularidad que Capristo y Conti que mantuvieron al lo largo del tiempo.

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Gustavo Conti y Ximena Capristo vestidos para la gala

Se conocieron en la segunda edición de Gran Hermano y se convirtieron en una de las parejas más populares del reality

Entre las imágenes se destacan las invitaciones a la ceremonia religiosa, celebrada en la Iglesia Nuestra Señora de Buenos Aires: “Vivieron el instante cuando nos enamoramos... Hoy compartimos con ustedes este momento porque nos amamos”. También hay una imagen de la novia con Silvina Luna, compañera de ambos en Gran Hermano y amiga íntima desde entonces, un vínculo que solo se interrumpió en 2023con la muerte de la modelo.

La publicación recibió una ola de mensajes de parte de los seguidores de la pareja, que acompañaron el festejo con felicitaciones y buenos deseos. “Felicitaciones, por toda una vida juntos”, escribió uno de ellos, mientras otro usuario sumó: “Qué bellos son, feliz aniversario por muchos años más, Dios los bendiga”. Hubo también quienes se detuvieron en el recuerdo de Silvina Luna: “Hermosos, muchas felicidades por seguir apostando al amor, la foto con Sil me emocionó”, señaló otro comentario. Desde Uruguay, otro seguidor escribió: “La mejor pareja por lejos, por muchos años más, que viva el amor, y fue el mejor Gran Hermano”.

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Silvina Luna, presente en el casamiento de sus amigos

Las invitaciones para la ceremonia religiosa

El posteo compartido de Gustavo Conti y Ximena Capristo

Ximena Capristo y Gustavo Conti se cruzaron por primera vez el 4 de agosto de 2001, dentro de la casa de la segunda edición argentina de Gran Hermano. El formato del reality, novedoso para la televisión local, los obligó a convivir bajo cámaras encendidas las 24 horas, expuestos a la mirada del público y a la lógica de un juego que premiaba las alianzas y castigaba con la expulsión semanal. En ese contexto, ajeno a cualquier noción de privacidad, nació un vínculo que ninguno de los dos imaginaba que se sostendría más de dos décadas.

El romance no se apagó cuando terminó el programa: apenas salieron, decidieron convivir, en un intento por darle continuidad a un vínculo que había surgido en condiciones completamente artificiales. Con el correr de los años, lograron correrse de la exposición abrupta de la fama televisiva para consolidar un proyecto de pareja que sobrevivió al escrutinio público.

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Ximena Capristo y Gustavo Conti a pura complicidad durante su casamiento

Los souvenirs de la fiesta de casamiento

“Al principio nadie nos creía y algunos pensaron que era una estrategia. Nada que ver porque nos conocimos en la casa y nos enamoramos”, recordó Capristo tiempo después, en referencia a las dudas que despertó un noviazgo surgido frente a cámaras y que muchos leyeron, en su momento, como una jugada dentro del juego.

Después de seis años de noviazgo, la pareja formalizó su relación con el casamiento, un paso que marcó el final de la etapa de sospechas sobre la solidez del vínculo. Con el tiempo, Capristo y Conti ampliaron la familia con la llegada de su hijo Félix, en enero de 2017. “El parto fue algo muy emotivo. Costó, porque no quería salir, pero yo quería un parto natural. Tengo ganas de llegar a casa y descansar. Félix es un bebé muy buscado, muy deseado. Estuvimos cuatro años buscando ser padres”, contó por entonces la flamante mamá.

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Dos décadas y media después de aquel encuentro en la casa de Gran Hermano, la pareja continúa junta y hoy celebra un nuevo aniversario de su casamiento.