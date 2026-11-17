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ARTÍCULO DE INFOBAE
Con el regreso del Dibu Martínez y varias caras nuevas: la posible formación de Argentina para enfrentar a Costa Rica
La Albiceleste disputará su segundo partido de esta fecha FIFA: será este martes desde las 20
Lionel Scaloni tiene en mente realizar varias modificaciones en el equipo titular de la selección argentina para enfrentar a Costa Rica con respecto a la formación que cayó el viernes pasado frente a Uruguay en la Bombonera.
11:24 hsHoy
A qué hora jugarán Argentina-Costa Rica:
El duelo se pondrá en marcha a las 20 y se podrá seguir por las pantallas de Telefé y TyC Sports.
11:23 hsHoy
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Argentina y Costa Rica a jugarse en Córdoba.