Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Argentina y Costa Rica a jugarse en Córdoba.

El duelo se pondrá en marcha a las 20 y se podrá seguir por las pantallas de Telefé y TyC Sports .

Lionel Scaloni tiene en mente realizar varias modificaciones en el equipo titular de la selección argentina para enfrentar a Costa Rica con respecto a la formación que cayó el viernes pasado frente a Uruguay en la Bombonera .

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