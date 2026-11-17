Las personas atraviesan entre cuatro y cinco ciclos por noche compuestos por fases no REM y REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir no es un período de inactividad para el organismo. A lo largo de la noche, el cuerpo atraviesa ciclos en los que se modifican la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la actividad muscular y el funcionamiento cerebral. Esos cambios permiten alternar entre el sueño no REM y el sueño REM, dos grandes tipos de descanso con funciones diferenciadas.

En una noche habitual, las personas pasan por entre cuatro y cinco ciclos de sueño. Cada uno incluye tres etapas no REM y una etapa REM, de acuerdo con Sleep Foundation. La secuencia se repite, aunque la distribución de las fases varía: el sueño profundo concentra mayor presencia al comienzo de la noche y el sueño REM gana espacio hacia la madrugada.

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Durante ese recorrido, el cuerpo y el cerebro activan procesos de recuperación, regulación y procesamiento de información. De acuerdo con la Heart Foundation, el descanso interviene en la actividad cardiovascular, las defensas, el metabolismo y la función cerebral, por lo que dormir de forma insuficiente puede alterar sistemas que se sostienen durante el día.

¿Cuáles son las etapas de sueño y qué ocurre en el cuerpo?

La primera etapa no REM marca la transición entre la vigilia y el descanso. En ese tramo inicial, el sueño todavía es ligero y puede interrumpirse con facilidad. Según Harvard, en la segunda fase la respiración y la frecuencia cardíaca comienzan a disminuir, mientras la percepción de lo que ocurre alrededor se reduce.

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La reducción del pulso y de la presión arterial durante el sueño profundo permite la recuperación del sistema cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera etapa corresponde al sueño profundo, una fase en la que el organismo alcanza un nivel mayor de relajación. La entidad educativa indicó que los músculos se relajan, la respiración y el pulso adoptan un ritmo lento y uniforme, y la presión arterial baja. Este conjunto de cambios ofrece un período de menor exigencia para el corazón y los vasos sanguíneos.

La frecuencia cardíaca alcanza uno de sus niveles más bajos durante el sueño profundo, según Sleep Foundation. La entidad explicó que la respiración también se vuelve más lenta en el sueño no REM y que el gasto energético general del cuerpo disminuye a medida que los músculos se relajan.

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Heart Foundation señaló que esa disminución del pulso y de la presión arterial permite un descanso del sistema cardiovascular tras la actividad diaria. La organización también sostuvo que la falta de sueño impide que el corazón y los vasos sanguíneos tengan ese período suficiente de recuperación y aumenta la tensión general sobre ese sistema.

El sueño REM produce una parálisis muscular temporal que impide la ejecución física de las imágenes oníricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño se vincula además con la respuesta inmunitaria. De acuerdo con la Universidad de Rochester, las personas que no duermen lo suficiente o no alcanzan una calidad adecuada de descanso tienen mayor probabilidad de enfermar tras la exposición a virus, como los que provocan el resfriado común. La institución agregó que la falta de sueño puede afectar la velocidad de recuperación de una enfermedad.

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En el plano metabólico, Heart Foundation explicó que la grelina y la leptina, hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad, dependen de un sueño estable para operar de forma adecuada. Cuando el descanso es insuficiente, esos mecanismos pueden desequilibrarse y favorecer una sensación de hambre más frecuente junto con antojos de alimentos de alto contenido calórico.

El sueño REM combina alta actividad cerebral y parálisis muscular

Tras las fases no REM aparece el sueño REM, llamado así por los movimientos oculares rápidos que ocurren detrás de los párpados cerrados. En esta etapa, la actividad cerebral aumenta hasta alcanzar patrones similares a los de la vigilia, según Sleep Foundation. Por esa razón, suele asociarse con los sueños más intensos y vívidos.

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Al mismo tiempo, el cuerpo adopta un mecanismo particular. Durante esta etapa, la mayoría de los músculos permanece temporalmente paralizada, de acuerdo con Johns Hopkins Medicine. Esta condición, conocida como atonía, impide que brazos y piernas reproduzcan los movimientos de los sueños, aunque los músculos responsables de respirar y mover los ojos continúan activos.

La luz ambiental modula el ritmo circadiano a través de la regulación en la producción de melatonina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respiración y el ritmo cardíaco pueden acelerarse y volverse menos regulares en esa fase, indicó Sleep Foundation. Harvard añadió que la presión arterial puede aumentar durante el sueño REM, en contraste con la reducción que se observa en el sueño profundo no REM.

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La función de estas etapas no se limita a la recuperación física. El neurólogo y especialista en sueño Mark Wu, de Johns Hopkins Medicine, afirmó que el sueño es un período en el que el cerebro desarrolla actividades esenciales vinculadas con la calidad de vida.

La institución indicó que, aunque antes se atribuía al sueño REM el papel principal en el aprendizaje y la memoria, investigaciones más recientes también destacan la relevancia del sueño no REM para esas funciones.

El cerebro ordena recuerdos y elimina desechos durante la noche

Mientras el cuerpo modifica sus ritmos fisiológicos, el cerebro procesa parte de la información incorporada durante el día. Según Sleep Foundation, el sueño REM contribuye al procesamiento y la consolidación de información nueva, mientras que las fases no REM también cumplen una función en el funcionamiento cerebral durante la vigilia y en la consolidación de la memoria.

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El cerebro consolida recuerdos y activa mecanismos para la eliminación de desechos celulares durante la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de Rochester explicó que durante el sueño el cerebro almacena y consolida recuerdos, elimina desechos y realiza otras tareas necesarias. Johns Hopkins Medicine señaló que los investigadores consideran que dormir puede favorecer la eliminación de productos de desecho de las células cerebrales, un proceso que parece menos eficiente durante la vigilia.

El reloj biológico interviene en la organización de todo el ciclo. Cleveland Clinic explicó que el ritmo circadiano es un patrón de aproximadamente 24 horas regulado por un reloj interno localizado en el hipotálamo. La luz influye en ese sistema porque las señales que ingresan por los ojos indican al cerebro cuándo reducir la producción de melatonina, hormona relacionada con el sueño.

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Harvard recomendó mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, incluso durante los fines de semana, como parte de la higiene del sueño. También indicó que los problemas persistentes para conciliar o sostener el descanso pueden requerir una consulta médica para identificar posibles causas y definir estrategias adecuadas.