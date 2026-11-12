Ciencia

Cómo la avena ayuda a controlar el azúcar en la sangre

La avena contiene beta-glucano una fibra soluble que retrasa la absorción de azúcar y modera el aumento de glucosa después de cada comida

Dibujo de un gráfico con dos curvas, terrones de azúcar, jugo, panecillos y un tazón con yogur, manzana, avena y nueces.
Este mecanismo evita que la glucosa suba de forma abrupta tras comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La avena puede ayudar a moderar el aumento de glucosa después de comer, de acuerdo con evidencia de la Clínica Mayo y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

El componente responsable es el beta-glucano, una fibra soluble que se disuelve en agua y retrasa parte de la digestión de los carbohidratos.

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La EFSA estableció que existe una relación de causa y efecto entre el consumo de beta-glucanos de avena y la reducción del pico de glucosa tras una comida.

El beta-glucano es la fibra soluble responsable del efecto de la avena sobre la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El beta-glucano es la fibra soluble responsable del efecto de la avena sobre la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo fijó que el efecto se observa con al menos 3 gramos de beta-glucanos por cada 30 gramos de carbohidratos disponibles en la comida, según el EFSA Journal.

La fibra soluble retrasa la absorción de azúcar

La Clínica Mayo explica que la fibra soluble forma una sustancia parecida a un gel dentro del estómago, lo que desacelera la digestión.

Esta característica es la que permite que, en personas con diabetes, la fibra retrase la absorción de azúcar y favorezca el manejo de la glucosa, según el sitio institucional.

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Especialistas de la UNAM explican qué sucede cuando sube el azúcar en el organismo. (YouTube/UNAM Global)

El mecanismo no reduce la glucosa de manera directa. Lo que hace es evitar que el aumento después de una comida sea tan pronunciado, un efecto conocido como respuesta glucémica postprandial.

No toda la avena se digiere igual

La Clínica Mayo distingue entre tipos de avena según su procesamiento.

La avena cortada o steel-cut es la menos procesada y se digiere con mayor lentitud, lo que se traduce en un aumento más gradual de la glucosa.

La avena tradicional en hojuelas conserva buena parte de ese beneficio con una preparación más práctica.

Tres montículos de diferentes tipos de avena sobre una tabla de madera, con un cuenco y un paño al fondo desenfocado.
La avena en hojuelas tradicionales conserva buena parte del beneficio de la fibra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena instantánea, en cambio, se digiere con mayor rapidez y suele incluir azúcares añadidos, por lo que conviene revisar la etiqueta antes de consumirla.

Una porción de media taza de avena tradicional seca aporta alrededor de 4 gramos de fibra, 27 gramos de carbohidratos y 5 gramos de proteína, de acuerdo con la institución.

Un ensayo clínico matiza el alcance del beneficio

Un estudio publicado en 2025 evaluó durante 16 semanas a 194 adultos con riesgo de diabetes tipo 2 en Alemania, Noruega y Suecia y disponible en la plataforma PubMed.

Los participantes consumieron pan enriquecido con 6 gramos de beta-glucano al día.

Ilustración en acuarela de una mujer con gafas que sostiene un glucómetro digital con el número noventa y ocho en pantalla.
Los autores concluyeron que un solo alimento no basta para cambiar el control glucémico a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado no mostró diferencias significativas en hemoglobina glucosilada ni en glucosa en ayuno frente al grupo de control, que comió pan integral sin enriquecer.

Los autores concluyeron que sustituir un solo alimento por otro no basta si no cambia el patrón general de alimentación.

El hallazgo contrasta con estudios de corto plazo centrados en la respuesta de glucosa inmediatamente después de comer, donde el beneficio del beta-glucano sí se mantiene consistente.

La avena es parte de una estrategia alimentaria, no un sustituto de tratamiento

La guía de la Clínica Mayo para personas con diabetes recomienda priorizar verduras, frutas enteras, leguminosas y granos integrales como la avena.

La fuente advierte que los carbohidratos tienen el mayor efecto sobre la glucosa y deben considerarse dentro de la planeación de cada comida, no de forma aislada.

Alimentos ricos en fibra soluble
La Clínica Mayo recomienda priorizar verduras, frutas enteras y leguminosas junto con la avena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Diabetes Association incorpora en sus estándares de atención 2025 patrones de alimentación con fibra y proteínas vegetales, sin señalar a ningún alimento individual como solución única para el manejo de la glucosa.

La UNAM, por su parte, explica que la fibra es un carbohidrato no digerible y que los granos y semillas enteras contienen almidón de digestión más lenta.

Ese tipo de almidón libera energía de manera gradual y permite un nivel de glucosa más estable en sangre, según el portal UNAM Global.

Un tazón con avena, frambuesas, arándanos, fresas y semillas se encuentra sobre una mesa de madera junto a una taza de café y una cuchara.
La fibra funciona mejor como parte de un patrón alimentario sostenido en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para aprovechar el beneficio

Preferir avena natural o cortada, sin azúcares añadidos, es la primera medida. Combinarla con proteína y grasa insaturada —yogur natural, nueces o semillas— ayuda a sostener el efecto sobre la glucosa.

Agregar fruta entera en lugar de jarabes o fruta deshidratada endulzada evita sumar azúcares innecesarios.

Ilustración de una mano que sostiene un glucómetro sobre una mesa con verduras, frutas, carne de pollo, pescado, huevos y semillas.
Ningún alimento individual reemplaza el plan alimentario supervisado por un especialista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La porción también importa: ser un cereal integral no elimina su contenido de carbohidratos.

Las personas que usan insulina o medicamentos con riesgo de hipoglucemia deben consultar cualquier cambio relevante en su alimentación con su médico o nutriólogo antes de modificar la cantidad o el tipo de avena que consumen.

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