Pintó el encuentro de León XIV y Marta en Don Orione y ahora todos quieren comprar la obra

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El pintor Gastón Gabe Bejarano inmortalizó el encuentro del papa León XIV con Marta en el Cotolengo Don Orione con una obra que, apenas publicada en redes, se viralizó y desató una catarata de mensajes de personas conmovidas de toda la Argentina.

El artista contó en diálogo con Infobae En Vivo que la escena lo impactó desde el primer momento: se levantó, buscó un papel tamaño A4 que ya tenía preparado en su taller, y en menos de dos horas terminó la pintura. “Me levanté a la mañana, prendí la tele como todos y empecé a ver la misa que estaba dando el papa. Y ahí estaba Marta hablando, y ahí fue, fue un disparo al corazón”, relató.

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Bejarano describió que sus obras nacen siempre de la emoción, no del cálculo. En este caso, ni siquiera hubo un boceto previo ni una planificación de la composición. “Yo lo plasmé, en lo que sentí en ese momento, lo necesitaba plasmar en la pintura, que es el medio que tengo para expresar mis emociones”, explicó el pintor. “Es una pintura chiquita, sin muchos detalles, pero con mi corazón ahí puesto. Y eso lo vio la gente, por eso se habrá viralizado tanto.”

La escena elegida muestra el instante en que el pontífice tomó la mano de Marta tras su testimonio.

La escena que eligió inmortalizar fue el instante en que el pontífice se acercó a Marta tras su testimonio durante la misa en el Cotolengo Don Orione, le tomó la mano y mantuvo con ella un breve intercambio en privado. Según el artista, fue precisamente ese momento —íntimo, por fuera del ritual público— el que lo detuvo y lo hizo levantarse a pintar. “Yo como que estaba conteniendo ahí mientras miraba y cuando fue ese momento que se levantó, ahí fue y llegó esto”, dijo en diálogo con Infobae Al Amanecer.

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El testimonio que conmovió al papa y al país

Fue la propia Marta Griselda Torres quien, ante el papa León XIV, se presentó con una historia de vida que paralizó a todos los presentes. “Santo Padre, me llamo Marta Griselda Torres. Hace muchos años vivo en el pequeño Cotolengo Don Orione. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver. Mejor dicho, una parálisis cerebral”, comenzó. Luego reveló que su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños: “Se fue y no volvió más. Mi padre y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, desde internaciones, operaciones y hasta numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar donde vivir, pero esos lugares eran transitorios y no eran adecuados para mí.”

Bejarano decidió donar la pieza de arte al Cotolengo Don Orione en homenaje a los residentes.

La institución fue, según sus propias palabras, una tabla de salvación: “El Cotolengo para mí fue un faro de luz para mi vida. No solo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida”, aseguró Marta ante el pontífice.

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Una avalancha de mensajes

Bejarano contó que no está acostumbrado a la viralización y que la respuesta de la gente lo dejó genuinamente sorprendido. “La cantidad de mensajes que me han llegado y que me siguen llegando es impresionante”, afirmó. Los mensajes, según describió, estaban cargados de afecto: “Fue muy lindo, la verdad. Me encantaría poder contestar a todos, pero son muchos, muchos mensajes.”

El pintor subrayó que los verdaderos protagonistas de la historia no son ni el cuadro ni él, sino Marta y el papa León XIV. “Yo fui como un escalón más, como un puente para transmitir lo que yo sentí a través de lo que vi”, resumió. Y fue precisamente la frase que Marta le dijo al pontífice —“Muchas gracias, santo papa”— la que terminó de detonar la emoción que lo llevó al lienzo.

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Quiere donar la pintura al Cotolengo

Más allá de la repercusión en redes, Bejarano ya tiene un destino pensado para la obra: donarla al Cotolengo Don Orione para que quede como parte del patrimonio de la institución. “La idea mía era donar la obra, pero que quede ahí en el Cotolengo, en representación de todos los residentes que están ahí, que quede como ese día histórico de fe y de resiliencia”, expresó. Y agregó: “Me gustaría agarrarle la mano a Marta y decirle gracias.”

El equipo de Infobae En Vivo ofreció su intermediación para facilitar la entrega de la obra a Marta.

El contacto con la institución está en proceso. Bejarano intentó comunicarse a través de Instagram y recibió una respuesta en la que le informaron que se pondrían en contacto con él en los próximos días. El equipo de Infobae En Vivo ofreció actuar como puente para que el cuadro llegue a Marta y al Cotolengo.

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Esta entrevista fue emitida en Infobae al Amanecer, el programa de Infobae En Vivo que se transmite de 7 a 9 por el canal de YouTube @infobae.

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