Más de 11 millones de personas en América Latina tienen diabetes y no lo saben

La Federación Internacional de Diabetes estima que los casos en la región podrían pasar de 35,4 millones a 51,5 millones en 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En América Central y América del Sur, más de 11 millones de adultos con diabetes no saben que tienen la enfermedad, una brecha de diagnóstico que preocupa a especialistas de la región ante una proyección de aumento del 46% en los casos hacia 2050.

Según la última edición del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), unos 35,4 millones de adultos viven con diabetes en ambos subcontinentes. La estimación indica que la cifra podría llegar a 51,5 millones en 2050.

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El dato cobró relevancia a días del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemorará el 14 de noviembre. Médicos de Argentina, Colombia y México plantearon la necesidad de ampliar los controles, detectar la enfermedad antes de que surjan complicaciones y asegurar el acceso a tratamientos adecuados.

Especialistas de Argentina, Colombia y México pidieron ampliar los controles para detectar la diabetes antes de que aparezcan complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes tipo 2 concentra la mayoría de los diagnósticos

La diabetes tipo 2 representa la mayor parte de los casos. Aparece cuando el organismo no utiliza la insulina de forma adecuada o no produce la cantidad necesaria para mantener la glucemia dentro de los valores recomendados.

El exceso de peso, la falta de actividad física, la edad y los antecedentes familiares figuran entre los factores que pueden elevar el riesgo. Sin embargo, esta forma de la enfermedad puede avanzar durante años sin manifestaciones visibles, lo que dificulta que muchas personas lleguen a la consulta a tiempo.

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Una alimentación saludable, la actividad física y el control del peso pueden contribuir a prevenir o demorar su aparición. Para quienes tienen factores de riesgo, los controles de glucemia resultan una vía para identificar el problema antes de que cause daños.

La diabetes tipo 2 concentra la mayoría de los diagnósticos y puede avanzar durante años sin manifestaciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un encuentro virtual regional organizado por Sanofi para periodistas, los especialistas coincidieron en que la consulta médica periódica permite solicitar estudios de rutina capaces de identificar alteraciones de la glucemia y otras enfermedades cuyo abordaje temprano puede mejorar el pronóstico.

“La diabetes representa uno de los grandes desafíos sanitarios de América Latina, especialmente porque muchas personas conviven con la enfermedad sin saberlo”, afirmó el doctor Alejandro Marín, médico endocrinólogo y líder de opinión en Colombia.

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Marín advirtió que un diagnóstico tardío eleva la posibilidad de complicaciones en el corazón, los riñones y la vista. “Por eso, es fundamental promover hábitos saludables, reconocer los factores de riesgo y facilitar el acceso a controles médicos que permitan actuar a tiempo”, señaló.

En Argentina, uno de cada diez adultos presenta diabetes

En Argentina, la diabetes también constituye un problema de salud pública. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo indicó que uno de cada diez adultos de 18 años vive con diabetes.

El indicador comprende a personas con glucemia elevada, tanto aquellas que ya recibieron el diagnóstico como quienes todavía no lo tienen. Para los especialistas, esa cifra muestra la dimensión del desafío de fortalecer la detección temprana y el seguimiento de las personas con condiciones asociadas a la aparición de la enfermedad.

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Más de 11 millones de adultos con diabetes en América Central y América del Sur no saben que tienen la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación, según los participantes del encuentro regional, es mantener consultas regulares con profesionales de la salud. Es el médico quien puede definir los análisis de rutina necesarios y establecer el seguimiento correspondiente.

Los autoanticuerpos permiten reconocer etapas previas de la diabetes tipo 1

El escenario es distinto en la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario destruye de manera progresiva las células del páncreas que producen insulina. Puede presentarse a cualquier edad y no guarda relación con la alimentación ni con el nivel de actividad física.

La IDF calcula que alrededor de 797.000 personas viven con diabetes tipo 1 en América Central y del Sur. De ese total, cerca de 163.000 son niños y adolescentes menores de 20 años.

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Hasta hace poco, el reconocimiento de la enfermedad solía llegar tras la aparición de señales como sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, pérdida de peso sin explicación y cansancio. En algunos pacientes, el diagnóstico se produce cuando ya atravesaron una cetoacidosis diabética, una complicación aguda que puede ser grave.

Ahora, estudios específicos de autoanticuerpos permiten identificar a determinadas personas durante etapas presintomáticas, antes de las manifestaciones clínicas. La herramienta tiene especial relevancia para familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, aunque la mayoría de quienes desarrollan la enfermedad no cuenta con antecedentes familiares conocidos.

El exceso de peso, la falta de actividad física, la edad y los antecedentes familiares elevan el riesgo de diabetes tipo 2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante mucho tiempo, el diagnóstico de diabetes tipo 1 estuvo asociado a la aparición de los primeros síntomas, y en ocasiones llegaba cuando el paciente ya atravesaba una situación de urgencia”, explicó la la doctora María Laura Pomares, médica del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Juan Pablo II y coordinadora médica de la Unidad Diabetológica de CEGYM, en Corrientes.

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“Hoy sabemos que la enfermedad puede comenzar mucho antes y que existen herramientas para identificarla en etapas presintomáticas”, añadió Pomares. Para la especialista, esa posibilidad permite anticipar el seguimiento, acompañar a las familias y reducir la probabilidad de que la enfermedad se detecte recién ante una complicación.

El estudio presintomático requiere una indicación profesional

La detección de autoanticuerpos no supone que toda la población deba hacerse estas pruebas sin una evaluación previa. La indicación, el análisis del riesgo y el seguimiento posterior deben quedar en manos de profesionales capacitados.

Pomares sostuvo que el factor tiempo incide en ambos tipos de diabetes, aunque las estrategias son diferentes. “En la tipo 2, debemos identificar los factores de riesgo y promover controles oportunos. En la tipo 1, la evaluación de autoanticuerpos en personas seleccionadas permite reconocer etapas anteriores a los síntomas”, dijo.

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“Lo importante es que el diagnóstico deje de ser necesariamente una respuesta tardía y se convierta, siempre que sea posible, en una oportunidad de actuar antes”, agregó la médica.

La diabetes tipo 1 afecta a unas 797.000 personas en América Central y del Sur, entre ellas 163.000 menores de 20 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la confirmación del diagnóstico, comienza una etapa que requiere atención sostenida. El abordaje contempla educación, monitoreo de glucosa, hábitos saludables y tratamientos ajustados a las necesidades de cada paciente.

La insulina sigue siendo indispensable para el tratamiento

La insulina es imprescindible para la supervivencia de las personas con diabetes tipo 1. También puede ser necesaria en ciertos momentos de la evolución de la diabetes tipo 2.

“Desde su descubrimiento hace más de un siglo, la insulina ha permitido salvar millones de vidas y continúa siendo una herramienta esencial para el tratamiento de la diabetes”, afirmó Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes.

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Ayala señaló que existen distintas opciones terapéuticas, entre ellas los análogos de insulina, además de herramientas de seguimiento que permiten adaptar los tratamientos a cada persona. “El desafío es que estos avances lleguen oportunamente a quienes los necesitan”, indicó.

La directora ejecutiva remarcó que el tratamiento debe considerar las características clínicas de cada paciente, sus necesidades y la posibilidad de sostener las indicaciones en el tiempo. El objetivo, planteó, es mantener un control adecuado de la glucemia, prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida.

En una región donde millones de personas aún ignoran que viven con diabetes, los especialistas señalaron la necesidad de ampliar el acceso a controles, fortalecer el diagnóstico oportuno y garantizar tratamientos adecuados. La detección temprana y el acompañamiento médico sostenido aparecen como pasos centrales para reducir el riesgo de complicaciones.