Economía

Escándalo de Nvidia: se derrumba la acción de la fabricante de chips mientras el directorio analiza el despido de su CEO

Las acciones retrocedieron en el premarket y los mercados siguieron de cerca la deliberación del directorio, en medio de reportes sobre una posible salida del de Jensen Huang tras conocerse dos relaciones extramaritales, una con una posible espía china

Las acciones de Nvidia cayeron más de 8% en las operaciones fuera de rueda y afectaron a los futuros del Nasdaq 100. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Las acciones de Nvidia cayeron más de 8% en las operaciones fuera de rueda y afectaron a los futuros del Nasdaq 100. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
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Las acciones de Nvidia retrocedieron con fuerza en las operaciones previas a la apertura de Wall Street después de que trascendiera que el directorio evaluaba el futuro de Jensen Huang como director ejecutivo, una situación que llevó la volatilidad desde la compañía hacia otros valores vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial.

Según informó Reuters, el directorio se reunió el miércoles por la noche para analizar si aparta a Huang del cargo. La compañía no respondió de inmediato a una consulta de la agencia sobre ese encuentro ni sobre una decisión. La incertidumbre se produjo a pocos días de la presentación de resultados trimestrales prevista para el 17 de noviembre.

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La reacción inicial del mercado fue marcada. Los papeles de la empresa llegaron a caer más de 8% fuera de rueda, mientras los futuros del Nasdaq 100 descendían cerca de 1% en Asia. El movimiento reflejó la sensibilidad de los inversores a cualquier eventual cambio en la conducción de una compañía cuya tecnología ocupa un lugar central en la expansión de los centros de datos y de las aplicaciones de IA.

La falta de una sucesión clara amplifica la respuesta del mercado

Jensen Huang, cofundador de Nvidia en 1993, dirigió a la empresa durante más de tres décadas. Reuters señaló que no existe un sucesor evidente y que el ejecutivo posee cerca del 3,6% de las acciones. Esa combinación de liderazgo prolongado y ausencia de un reemplazo público definido quedó en el centro de la evaluación de los inversores.

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La reunión del directorio ocurrió después de publicaciones de otros medios sobre cuestiones de conducta personal atribuidas al CEO. Reuters indicó que no pudo verificar de inmediato uno de esos informes. Nvidia tampoco efectuó comentarios públicos sobre las versiones al momento de la publicación de la agencia.

El punto inmediato para el mercado no fue solo la posibilidad de una salida, sino la continuidad operativa. La firma se convirtió en el principal proveedor de procesadores utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Sus productos son demandados por operadores de centros de datos, empresas de computación en la nube y desarrolladores de software que dependen de grandes capacidades de cálculo.

Un eventual cambio en la dirección abriría preguntas sobre quién supervisaría la estrategia tecnológica, las relaciones con grandes clientes y el ritmo de lanzamiento de nuevas arquitecturas. Reuters mencionó a la directora financiera Colette Kress y al ejecutivo Ian Buck entre los nombres considerados por analistas, sin que Nvidia confirmara candidatos ni un proceso formal de sucesión.

El directorio de Nvidia analizó la continuidad de Jensen Huang como director ejecutivo tras publicaciones sobre su conducta personal. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
El directorio de Nvidia analizó la continuidad de Jensen Huang como director ejecutivo tras publicaciones sobre su conducta personal. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La presión se trasladó a los futuros y a las empresas del ecosistema de IA

La caída de Nvidia arrastró a los contratos futuros de las bolsas estadounidenses. En las operaciones asiáticas, los mercados mostraron una respuesta cautelosa y las acciones vinculadas a semiconductores y a la IA registraron movimientos dispares. AMD y Broadcom, dos competidores de Nvidia, avanzaron en las operaciones extendidas, según Reuters.

En cambio, algunos grupos relacionados con la construcción y operación de centros de datos acusaron descensos. Entre ellos estuvo CoreWeave, cuya cotización cayó más de 6 % fuera de rueda, de acuerdo con la agencia. La divergencia mostró que el mercado distingue entre las firmas que podrían captar parte de la demanda de chips y aquellas cuya expansión está más ligada a la inversión y al suministro de Nvidia.

La empresa vale cerca de USD 4 billones, según los datos citados por Reuters. Por su tamaño, una variación pronunciada de su precio tiene capacidad para influir en índices tecnológicos y en carteras con alta exposición a las compañías de mayor capitalización de Estados Unidos.

La baja acumulada implicaría una pérdida de alrededor de USD 600.000 millones de valor de mercado desde que comenzaron a conocerse las versiones que derivaron en una investigación interna, siempre que se sostengan los precios observados fuera de rueda. Esa cifra ilustra el alcance financiero de una crisis de liderazgo en una empresa con una ponderación elevada en los principales índices bursátiles.

Los resultados del 17 de noviembre serán la próxima referencia para los inversores

La atención se concentrará ahora en cualquier comunicación del directorio y en los resultados que Nvidia tiene previsto difundir el 17 de noviembre. Los inversores buscarán precisiones sobre la conducción de la compañía, sus previsiones de ingresos y el comportamiento de la demanda de procesadores para centros de datos.

En el corto plazo, la demanda de chips no necesariamente cambia por una decisión sobre el CEO. Sin embargo, la inquietud alcanza a la estrategia de largo plazo, dado que Nvidia ha participado de manera directa en el financiamiento y desarrollo de parte del ecosistema de IA. Una modificación en esa política podría afectar a clientes, proveedores y competidores.

La deliberación del consejo se desarrolla además bajo una mayor atención sobre los controles a las exportaciones de chips hacia China. Reuters informó que las versiones vinculadas a Huang habían incrementado el escrutinio sobre el gobierno corporativo de Nvidia y sobre sus operaciones internacionales. La empresa no respondió de inmediato a las consultas de la agencia sobre la reunión del directorio.

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