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El conmovedor mensaje de Natalia Lobo a 7 años de atravesar un cáncer de colon: “Una puerta a la sanación”

La actriz compartió un álbum íntimo de aquellos días y repasó la transformación física y emocional que transitó en el último tiempo

Natalia Lobo celebró siete años desde que dejó atrás un cáncer de colon
Natalia Lobo celebró siete años desde que dejó atrás un cáncer de colon
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Hay fechas que el cuerpo no olvida. Para quienes atravesaron un diagnóstico que puso en juego su vida, el calendario suele dividirse en un antes y un después, y ciertos días quedan marcados como un punto de inflexión que se repite cada año. Son los aniversarios silenciosos: los que no figuran en ningún festejo pero conviven con el resto de las fechas importantes de la vida.

Algunos eligen guardar esos recuerdos en la intimidad. Otros, con el paso del tiempo, encuentran las palabras para compartirlos: una forma de cerrar etapas, de homenajear el propio proceso o de acompañar a quienes están atravesando algo similar. Natalia Lobo es una de ellas. Este 11 de noviembre, la actriz recurrió a sus redes sociales para marcar un nuevo aniversario de un episodio que atravesó en la intimidad hasta que decidió hacerlo público.

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La actriz publicó dos fotografías de su brazo con la vía intravenosa y leyendas escritas sobre la piel antes de la operación
La actriz publicó dos fotografías de su brazo con la vía intravenosa y leyendas escritas sobre la piel antes de la operación

“11/11... hoy 7 años”, escribió al inicio del texto, en el que detalló que nunca había compartido material de ese momento. “Nunca puse nada, no tengo muchas fotos de ese momento, esas dos, esto que encontré subrayado de esos días, que dice ‘hablar’ y una foto de cuando salí, una semana después”, precisó.

Las fotografías que acompañan el mensaje muestran su brazo con la vía intravenosa colocada antes de la intervención. Sobre la piel, escrito a mano, puede leerse “se coloca 11/11”, la fecha “11/11/19” y las palabras “TNA” y “curado”. Son las únicas imágenes que Lobo conservó de ese período y que decidió hacer públicas recién en este aniversario.

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El diagnóstico llegó de forma inesperada, a partir de un chequeo que la actriz decidió hacerse tras conocer la muerte de una excompañera por un cáncer de colon. Los estudios revelaron un tumor en el intestino que debió operarse apenas cuatro días después, un procedimiento del que resultó clave que la masa estuviera encapsulada, lo que evitó tratamientos posteriores.

Un control médico realizado tras el fallecimiento de una excompañera por cáncer de colon permitió detectar el tumor intestinal.
Un control médico realizado tras el fallecimiento de una excompañera por cáncer de colon permitió detectar el tumor intestinal.

En el extenso texto, la actriz definió lo vivido en estos siete años como “todo un ciclo de transformación y trabajo personal”. Sostuvo que la enfermedad funcionó como punto de partida de ese proceso. “La enfermedad abrió ese portal”, escribió, y detalló los primeros cambios que implementó tras la operación: meditación diaria, una alimentación distinta, la práctica de yoga y una reducción en su carga laboral.

“Inicié cambios y pensé que ya estaba, que eso era todo”. Sin embargo, aclaró que ese fue solo el inicio y que “el trabajo de verdad vino después y fue mucho más profundo”. Describió una etapa posterior marcada por la confrontación con heridas emocionales previas, pensamientos recurrentes y creencias arraigadas. La actriz utilizó el concepto de “la sombra”, desarrollado por el psicoanalista Carl Jung, y la expresión “la noche oscura del alma” para referirse a ese tramo.

La foto de hace siete años que compartió Natalia Lobo, una semana después de recibir el alta
La foto de hace siete años que compartió Natalia Lobo, una semana después de recibir el alta

“Había días, muchos días, es difícil poner en palabras los sentimientos, las sensaciones, pero sentía como que estaba metida en una pesadilla, que no era real lo que me estaba pasando, que no podía salir, que no iba a salir más”, relató sobre esa etapa del proceso.

“¡Aprendí tanto todo este tiempo! Parece que una parte de uno tiene que morir para que todo realmente cambie”, reflexionó, antes de expresar gratitud pese a lo aparentemente contradictorio. “Es raro decir esto, pero estoy tan agradecida con todo lo vivido. El episodio de salud que viví abrió una puerta a la sanación verdadera”, sostuvo.

La actriz vinculó esa experiencia personal con una reflexión de alcance más general sobre el sufrimiento humano. “No sé por qué a veces los humanos necesitamos atravesar el dolor para avanzar, pero parece que es así, por lo menos para algunos, todo lo que nos sucede tiene un sentido superior”, escribió. A partir de ese momento, según contó, comenzó a prestar atención a lo que interpreta como señales, y el 11 de noviembre se convirtió para ella en una fecha de significado particular, a la que describió como “un día de renacimiento”.

El texto concluyó con un balance sobre el presente. “Hoy se cierra un ciclo. Soy la misma, pero soy otra”, escribió la actriz, quien añadió que lo transitado en estos siete años “se hizo carne” en su biología y su energía actuales.

“Soy feliz sabiendo cómo es la vida, con sus subidas y bajadas, pero estoy en paz conmigo, me quiero, me cuido, me escucho, me hablo”, admitió Lobo al final de su texto, que cerró con algo muy parecido a una declaración de principios. “Y me encanta estar viva y cada día más despierta en esta hermosa y desafiante aventura”.

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