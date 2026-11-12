Qué se sabe sobre Wilson Joseph, el cabecilla de 400 Mawozo al que Bukele prometió destruir y cuyo paradero sigue siendo un misterio

Vehículos blindados del Ejército de El Salvador operan de forma independiente de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), autorizada por la ONU, tras el despliegue de tropas adicionales a raíz de una emboscada ocurrida el 18 de octubre en la que desaparecieron cuatro miembros salvadoreños de la GSF, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

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El presidente de El Salvador, NayibBukele, anunció el 10 de noviembre que sus fuerzas destruyeron en Haití la vivienda de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, y el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, en medio de la búsqueda de cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre.

El mandatario difundió en X un video donde al menos tres helicópteros abren fuego contra una vivienda de dos pisos en una zona rural, mientras varias personas abandonan el lugar. El mensaje, publicado en criollo haitiano, sostuvo: “Cumplimos nuestra promesa”.

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Bukele afirmó que la mayoría de los integrantes de la banda escapó sin intentar combatir. El operativo se produjo después de que un usuario identificara el 5 de noviembre en X una propiedad como sede de 400 Mawozo y pidiera al presidente salvadoreño que la atacara; Bukele respondió que necesitaba la dirección exacta para destruirla.

El contingente de 2,000 soldados enviado por El Salvador llegó al país caribeño tras la desaparición de los cuatro técnicos, que integraban una fuerza antipandillas multilateral. Bukele aseguró que no estaban allí para “hacer la guerra”, sino para apoyar evacuaciones médicas.

Los salvadoreños fueron emboscados en Santo, dentro del municipio de Croix-des-Bouquets, al norte de Puerto Príncipe. La zona está bajo control de grupos armados y es uno de los territorios donde opera 400 Mawozo.

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Un líder buscado por secuestro y tráfico de armas

Wilson Joseph, nacido el 28 de febrero de 1993, tiene 33 años, encabeza una de las pandillas con mayor capacidad territorial y financiera de Haití. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 1 millón por información que permita localizarlo y detenerlo.

Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y líder de la banda 400 Mawozo de Haití, es requerido por las autoridades de Estados Unidos con una recompensa de un millón de dólares. (FBI)

El FBI lo acusa formalmente de secuestro y lo describe como un hombre de cerca de 1.70 metros, con cicatrices visibles y tatuajes de una calavera, una telaraña, un cuchillo y una serpiente. También padece una enfermedad renal y, por sus vínculos con República Dominicana, se considera posible que pueda desplazarse hacia ese país.

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Joseph y 400 Mawozo ganaron notoriedad internacional en octubre de 2021, cuando secuestraron a 17 misioneros occidentales y familiares, entre ellos cinco niños. El grupo los mantuvo cautivos durante 61 días, aunque ya acumulaba antecedentes de secuestros de ciudadanos haitianos.

La extorsión y el contrabando fronterizo forman parte de las fuentes de ingresos de la organización. La pandilla controla Croix-des-Bouquets y los accesos viales entre Haití y República Dominicana, lo que le permite cobrar pagos por la circulación de mercancías y personas por ese corredor.

“Con ese acceso logró cobrar extorsión sistemática a todo lo que entra y sale por ese eje, lo que le da recursos financieros considerables”, explicó Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime, organización internacional que monitorea el crimen organizado transnacional, a BBC Mundo. El especialista añadió que la banda actúa como intermediaria en el tráfico de armas desde República Dominicana, con cómplices a ambos lados de la frontera.

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Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou y líder de la banda 400 Mawozo de Haití, es requerido por las autoridades de Estados Unidos con una recompensa de un millón de dólares. (FBI)

La Comisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas atribuye a Joseph, de forma directa o mediante órdenes a miembros de su estructura, ataques mortales contra civiles, violaciones incluso contra menores, reclutamiento de niños, robos, saqueos y la destrucción de cárceles y comisarías. También lo señala por impedir el ingreso de ayuda humanitaria y servicios médicos a las zonas bajo control de la organización.

400 Mawozo integra la coalición Viv Ansanm, “Vivir juntos” en criollo haitiano, cuya creación se anunció en febrero de 2024. La alianza ha llegado a controlar cerca del 90% de Puerto Príncipe y sus alrededores, aunque las bandas mantienen autonomía sobre los territorios, los recursos y sus decisiones militares.

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El pacto les permite circular por áreas dominadas por otras organizaciones, compartir información y coordinar ofensivas. Le Cour Grandmaison advirtió que la coalición se fragmentó en los últimos meses y que aún no está claro si la presencia salvadoreña contribuirá a recomponerla.

Bloomberg Línea señaló que Naciones Unidas también vinculó a 400 Mawozo con la coalición G-Pep y la identificó como una estructura activa en el tráfico de armas y municiones. La Policía Nacional de Haití busca a Joseph por asesinato, tentativa de asesinato, robo de vehículos y secuestro.

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

Las versiones enfrentadas sobre los cuatro salvadoreños

Joseph aseguró en redes sociales que los cuatro técnicos salvadoreños murieron durante la emboscada. Volvió a sostenerlo sin presentar pruebas en una entrevista con AP el 2 de noviembre, donde sostuvo que el ataque ocurrió en Santo, un territorio controlado por la agrupación Chen Mechan.

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La posición oficial salvadoreña es distinta: los cuatro hombres continúan desaparecidos. El 24 de octubre fueron encontrados restos humanos que todavía no han sido identificados, y Bukele afirmó que no pertenecen a integrantes de su contingente.

Diego Da Rin, analista para Haití del International Crisis Group, organización de análisis de conflictos, dijo a Bloomberg Línea que “es muy poco probable que los salvadoreños sigan vivos”. También cuestionó que no se haya informado con claridad si los uniformados operan bajo la Fuerza de Supresión de Pandillas o de manera independiente.

La Fuerza de Supresión de Pandillas trabaja junto a la Policía Nacional de Haití y cuenta con respaldo de Naciones Unidas. Un acuerdo bilateral entre Haití y El Salvador habría sido aprobado el 28 de octubre, pero sus términos no se han hecho públicos y Bukele no ha precisado bajo qué cadena de mando actúan sus fuerzas especiales.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el despliegue el 27 de octubre, según el relato de Bukele. El presidente estadounidense le habría dicho: “Tienes que hacer lo que tengas que hacer”.

El 3 de noviembre, helicópteros de ataque salvadoreños repelieron a pandillas que atacaban a soldados chadianos de la fuerza multinacional, de acuerdo con una publicación de Bukele. Al día siguiente, el encargado de negocios de Estados Unidos en Haití, David Howell, pidió al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, que solicitara la suspensión de las operaciones salvadoreñas hasta que existiera coordinación, según Axios.

El presidente Nayib Bukele anunció la destrucción del cuartel principal de la banda 400 Mawozo durante un operativo en Haití./ (Captura de pantalla de video)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que Bukele llamó a Trump para comunicarle la operación y sostuvo que Washington no participa necesariamente de manera activa. También alertó sobre los riesgos de una coordinación deficiente: “Lo que no puedes tener es a la fuerza de supresión de pandillas encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros”.

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Joseph pidió a Naciones Unidas el envío de una delegación internacional para facilitar el diálogo y la mediación. En una carta dirigida al secretario general António Guterres, advirtió que las amenazas y declaraciones de Bukele podían derivar en represalias y en una escalada de la violencia cuyos principales afectados serían los haitianos.

Haití atraviesa una crisis profundizada tras el asesinato de su entonces presidente, Jovenel Moïse, en 2021. La violencia de las bandas provocó el desplazamiento récord de 1.5 millones de personas y dejó más de 5,700 muertos y heridos entre enero y mediados de septiembre, además de más de 230 secuestros, según Naciones Unidas.