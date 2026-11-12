Qué es Hyrox, la prueba de fuerza y resistencia que creció en 22 países y ya tiene gimnasios preparados para entrenarla

El entrenamiento híbrido reúne carrera, levantamiento de pesas y ejercicios funcionales para sostener el ritmo ante la fatiga muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hyrox convirtió el gimnasio en un circuito de competencia al combinar ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones funcionales —empujes de trineo, remo, transporte de cargas y lanzamientos contra una pared— en una prueba que exige sostener el ritmo después de cada esfuerzo de fuerza. El formato tiene reglas iguales en todos los eventos del mundo, lo que permite comparar marcas entre participantes de distintos países y da un propósito específico a ejercicios habituales de sala.

La propuesta responde a una pregunta concreta: ¿qué pasa cuando alguien combina carrera y fuerza en la misma sesión? La ciencia del ejercicio estudia esa combinación bajo el nombre de entrenamiento concurrente, definido como la planificación simultánea de trabajo aeróbico —el que mejora la capacidad cardiovascular— y trabajo de fuerza dentro de una misma semana o sesión. Una revisión de revisiones publicada en Sports Medicine en 2026 evaluó 17 metaanálisis con 144 estudios y 1.492 participantes sanos, y concluyó que el entrenamiento concurrente puede mejorar la capacidad aeróbica con resultados comparables al entrenamiento de fuerza aislado en cuanto a fuerza, potencia e hipertrofia —el aumento de masa muscular—.

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El crecimiento de Hyrox quedó documentado en cinco temporadas de competencia

La difusión internacional del formato tiene respaldo académico. Un estudio publicado en Research Quarterly for Exercise and Sport analizó 145 carreras, 278.063 participantes y cinco temporadas de Hyrox hasta 2023 y 2024. La investigación registró crecimiento en todas las divisiones, con la excepción del período afectado por la pandemia, y documentó pruebas realizadas en 22 países. Cada temporada sumó nuevos países anfitriones, lo que da cuenta de una expansión sostenida que el estudio atribuye, en parte, a la estandarización del recorrido: las mismas distancias, los mismos ejercicios y las mismas reglas en cada evento.

Esa estructura uniforme es lo que distingue a Hyrox de otras competencias físicas. Los ocho segmentos de un kilómetro se intercalan con ocho estaciones funcionales que demandan piernas, agarre y zona media —el conjunto de músculos del abdomen y la zona lumbar—. El resultado es una prueba en la que la carrera no termina cuando aparece la fatiga muscular, sino que continúa después de cada estación.

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Separar fuerza y resistencia en distintos momentos del día puede preservar la potencia explosiva

La prueba de Hyrox establece una secuencia de ocho tramos de un kilómetro intercalados con ocho estaciones de ejercicios funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica aporta un matiz relevante para quienes planifican su preparación. Una revisión sistemática de Moritz Schumann y colegas, publicada en Sports Medicine en 2022 y basada en 43 estudios, confirmó que combinar trabajo aeróbico y fuerza no compromete el desarrollo de la fuerza máxima ni el aumento de masa muscular. Sin embargo, detectó una posible menor ganancia de potencia explosiva —la capacidad de generar fuerza en el menor tiempo posible— cuando ambas modalidades se realizaban en la misma sesión, en comparación con esquemas que las separaban por al menos tres horas. Para quienes priorizan la velocidad de reacción muscular, esa diferencia puede ser relevante al organizar los días de entrenamiento.

Ambas revisiones aclaran que sus conclusiones se aplican principalmente a adultos sanos con niveles de actividad recreativos o moderados. Los datos sobre deportistas altamente entrenados siguen siendo limitados, por lo que sus resultados no definen una fórmula única para todos los perfiles ni reemplazan la orientación de un profesional del ejercicio.

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El entrenamiento para Hyrox prioriza la tolerancia a la fatiga sobre cualquier cualidad aislada

El perfil que exige Hyrox no apunta a optimizar una sola capacidad física. La preparación habitual pone el foco en el ritmo de carrera, la tolerancia a la fatiga acumulada —la capacidad de seguir rindiendo cuando el cuerpo ya acusó el esfuerzo previo—, la técnica de cada ejercicio y la distribución del esfuerzo a lo largo de toda la prueba. La recuperación incompleta entre estaciones —es decir, que el participante vuelve a correr sin haber descansado del todo— es una condición central del formato, y distingue a este tipo de competencia de los circuitos de fuerza convencionales.

La expansión del modelo dentro de los gimnasios cuenta con respaldos institucionales. F45 Training se presenta como socio global oficial de Hyrox y ofrece programación específica para la carrera. EōS Fitness anunció en agosto de 2026 zonas de entrenamiento oficiales, contenidos digitales en su aplicación y un despliegue previsto en 25 sedes de Estados Unidos. Ambas iniciativas apuntan a conectar las rutinas de gimnasio con un calendario competitivo.

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Cadenas como F45 y EōS Fitness incorporaron áreas y programas específicos para conectar las rutinas semanales con el calendario competitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hyrox y las carreras de obstáculos al aire libre responden a lógicas distintas

El modelo indoor se diferencia de las carreras de obstáculos por el entorno y las condiciones. Disciplinas como Spartan y Tough Mudder proponen terreno variable, clima impredecible y recorridos que cambian en cada edición. Las pruebas bajo techo, en cambio, funcionan en un entorno controlado con condiciones estándar. Esa diferencia convierte a los eventos indoor en una extensión natural de la actividad cotidiana de los gimnasios: el equipamiento es el mismo, el espacio es conocido y la preparación puede seguirse semana a semana con métricas concretas.

Quien considere prepararse para Hyrox conviene que cuente con una base de resistencia aeróbica —al menos varios meses de carrera regular— y experiencia en ejercicios de fuerza funcional. El formato no requiere un nivel élite, pero sí que el participante pueda correr ocho kilómetros con esfuerzo intercalado. Para quienes retoman el ejercicio después de un período de inactividad, tienen lesiones previas o condiciones de salud particulares, la consulta con un profesional del movimiento antes de iniciar la preparación es el paso recomendado.

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