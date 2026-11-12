Ciencia

La luz del celular o de una puerta entreabierta puede dañar el corazón mientras se duerme, advierte un estudio

Investigadores de la Universidad Tulane hallaron que niveles mínimos de iluminación nocturna alteran la estructura cardíaca y se asocian a un 29% más de riesgo de insuficiencia cardíaca en un seguimiento de diez años

Hombre durmiendo en una cama junto a una mesa de noche con un teléfono encendido y una figura de corazón con reloj sobre su pecho.
Un estudio observacional vinculó la exposición a la luz durante el sueño con modificaciones en la estructura y el funcionamiento cardíaco sin comprobar una relación causal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir con luz encendida puede alterar la estructura del corazón, según un estudio de más de 11.000 personas.

Un estudio publicado en el European Heart Journal reveló que incluso niveles bajos de luz nocturna —equivalentes a la pantalla de un teléfono o la claridad que se filtra por debajo de una puerta— se asocian con cambios en la forma y el funcionamiento del corazón. Los resultados, obtenidos a partir del seguimiento de más de 11.000 adultos en el Reino Unido y su impacto en los ritmos circadianos, mostraron que cuanto mayor era la exposición a la luz durante la noche, más pronunciadas eran las alteraciones cardíacas detectadas.

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La investigación, liderada por Lu Qi, profesor de Epidemiología de la Universidad Tulane (Nueva Orleans), analizó datos de 11.071 participantes del UK Biobank, un registro poblacional de salud a largo plazo. Los voluntarios usaron durante siete días un sensor de luz en la muñeca para medir su exposición nocturna y, tres años más tarde, se les realizó una resonancia magnética cardíaca para examinar la estructura y la función del corazón.

Tres lux bastan para observar cambios en el músculo cardíaco

El umbral de riesgo resultó sorprendentemente bajo. Los participantes expuestos a más de tres lux durante la noche —una intensidad comparable a la luz de tres velas encendidas a un metro de distancia— presentaron un 2,4% más de masa en el ventrículo izquierdo, paredes cardíacas un 1,5% más gruesas y una capacidad de contracción del miocardio (el músculo del corazón) un 1,9% menor en comparación con quienes dormían en oscuridad casi total. Además, el miocardio mostraba menor capacidad de deformarse elásticamente durante cada latido, una señal temprana de disfunción cardíaca. Todas estas asociaciones siguieron un patrón lineal de dosis-respuesta: a mayor exposición lumínica, mayores cambios estructurales.

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El fenómeno que describen los investigadores recibe el nombre de remodelación cardíaca, un proceso mediante el cual el corazón modifica su estructura y funcionamiento en respuesta a un estrés o lesión sostenidos. Es el mecanismo de adaptación del organismo ante una agresión crónica, pero con el tiempo debilita el órgano y puede derivar en insuficiencia cardíaca.

Una mujer duerme en una cama junto a una mesa de noche con una lámpara encendida, un reloj digital, un teléfono móvil, una taza y un libro.
La investigación médica evaluó alteraciones en el ventrículo izquierdo del corazón y reportó porcentajes sobre los cambios observados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luz nocturna se vincula con mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca

En un análisis paralelo con 73.286 participantes —seguidos entre ocho y diez años—, el equipo de Qi encontró que quienes dormían con alta exposición a la luz tenían un 29% más de riesgo de insuficiencia cardíaca, un 24% más de riesgo de infarto, un 33% más de riesgo de accidente cerebrovascular, un 15% más de riesgo de fibrilación auricular y un 26% más de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, en comparación con quienes dormían en oscuridad.

Los investigadores identificaron además un mediador parcial de estos efectos: la reducción del tiempo de sueño. Dormir con luz encendida tiende a acortar las horas de descanso, y ese acortamiento explicó entre el 24% y el 49% de los cambios observados en la estructura cardíaca. Estos porcentajes describen diferencias observadas entre los participantes y no permiten anticipar el riesgo individual de una persona.

Estos resultados se suman a los de un estudio publicado en BMC Public Health en 2025, que analizó datos de más de 502.000 participantes del mismo UK Biobank durante una mediana de seguimiento de 14,6 años. Esa investigación encontró que el grupo con mayor exposición lumínica nocturna tenía un 16% más de probabilidades de desarrollar una primera enfermedad cardiometabólica respecto del grupo con menor exposición, y que la acumulación de dos o más enfermedades simultáneas —diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica u otras— también aumentaba con el nivel de exposición. La consistencia entre estudios de distintas metodologías y escalas refuerza la solidez de la hipótesis.

El mecanismo involucra el reloj biológico y la supresión de melatonina

La vía biológica principal pasa por los ritmos circadianos, ciclos de aproximadamente 24 horas que regulan el sueño, la vigilia, la liberación de hormonas, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La luz es el principal sincronizador del reloj interno: cuando penetra en el ojo durante la noche, suprime la producción de melatonina y desplaza esos ritmos, lo que activa vías adicionales vinculadas a la remodelación cardíaca.

Los hallazgos requieren cautela y no reemplazan los controles médicos

Una persona duerme en una cama dentro de una habitación en penumbra, junto a una ventana por la que se ve una calle iluminada de noche.
El uso de dispositivos móviles antes de dormir proyecta la luminosidad de las pantallas de forma directa sobre el rostro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio es observacional: registra asociaciones estadísticas entre variables, pero no prueba que la luz nocturna cause directamente los cambios cardíacos. Otros factores no controlados podrían contribuir a los resultados. “Este es el primer estudio de este tipo y muestra que la exposición a niveles más altos de luz nocturna está relacionada con la remodelación cardíaca”, declaró Qi en un comunicado de la universidad. “La contaminación lumínica ha surgido como un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Nuestros hallazgos sugieren que reducir la exposición nocturna a la luz debería considerarse como una de las estrategias para prevenir enfermedades cardíacas.”

La American Heart Association incorporó la luz nocturna como factor de riesgo cardiovascular modificable

Los resultados se inscriben en un contexto científico más amplio. La American Heart Association (AHA) publicó en octubre de 2025 una declaración científica en su revista Circulation sobre el papel de la salud circadiana en las enfermedades cardiometabólicas. La organización señaló que incluso niveles bajos de luz artificial durante la noche se han asociado con un mayor riesgo cardiovascular y destacó que la exposición lumínica nocturna es un factor modificable, es decir, que puede cambiarse con hábitos concretos.

Para quienes necesitan luz durante la noche —por razones de seguridad o movilidad—, la AHA sugiere opciones de baja intensidad y ubicadas cerca del suelo. Los expertos también recomiendan usar cortinas opacas o antifaz para dormir, apagar pantallas al menos 30 minutos antes de acostarse y evitar encender luces brillantes si se despierta durante la madrugada.

La luz solar intensa durante el día, en cambio, no mostró ninguna asociación con los resultados cardiovasculares analizados en el estudio, lo que refuerza la hipótesis de que el efecto nocivo es específico de la exposición lumínica nocturna y su interferencia con los ritmos biológicos.

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