El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: “Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir”

Gladys La Bomba Tucumana eligiò esta fotografìa para recordar a su sobrino

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La cantante Gladys La Bomba Tucumana atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de su sobrino, Ian. A través de sus redes sociales, la artista compartió una foto junto al niño y le dedicó una extensa despedida en la que expresó la conmoción que provocó su partida. El joven tenía 12 años.

En la imagen, la intérprete aparece junto a Ian dentro de un auto. Ambos miran a cámara y sonríen. La publicación quedó acompañada por un texto en el que Gladys recordó el vínculo familiar que los unía y manifestó la dificultad de aceptar la ausencia del niño.

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“Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, escribió la cantante al inicio de su mensaje.

La artista no brindó detalles sobre las circunstancias de la muerte del menor. Su publicación estuvo centrada en el recuerdo de Ian, el afecto de la familia y la despedida que eligió hacer pública frente a sus seguidores.

En sus palabras, Gladys aseguró que su presencia permanecerá en la memoria de todos sus seres queridos: “Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones”.

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Gladys La Bomba Tucumana publicó un mensaje de despedida dedicado a su sobrino de doce años tras su fallecimiento

Luego, la artista hizo referencia a la forma en que su familia conservará el recuerdo del niño: “Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia. Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros”.

El mensaje también tuvo un componente religioso. La cantante pidió por el descanso de Ian y por la contención de su familia ante la pérdida: “Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”.

La despedida continuó con palabras dirigidas a su sobrino: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito”, agregó la cantante, junto a emojis de un corazón, una paloma y manos en oración.

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Hacia el final, Gladys dejó una frase que resumió el impacto que tuvo la noticia entre sus seres cercanos: “Te ama la tía, mis ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé”.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo. Seguidores de la cantante, amigos y personas que dijeron haber conocido al niño enviaron sus condolencias a la familia y recordaron a Ian con afecto.

Gladys La Bomba Tucumana y el emotivo recuerdo de su sobrino: "Nos dejaste devastados"

“Qué tristeza, quedé helada. Él jugaba con mi sobrina cuando íbamos al departamento. Un niño tan dulce. Mi más sentido pésame para la familia, muchas fuerzas para afrontar tanto dolor”, escribió una usuaria en los comentarios.

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Otro mensaje expresó: “Muchas fuerzas, Gladys, un abrazo inmenso. Te acompaño en el sentimiento para afrontar esta pérdida. Que brille para él la luz que no tiene fin”.

También hubo palabras dirigidas a la familia del niño y referencias a la fe como forma de consuelo. “Gladys, toda la fuerza de Dios para tu corazón y familia. El niño mecerá en los brazos del Señor, en paz y sin dolor. Que en paz descanse”, comentó una seguidora.

Entre los mensajes también apareció el recuerdo de su sonrisa: “Que en paz descanse, Ian querido. Siempre te vamos a recordar con esa hermosa sonrisa. Mis más sentido pésame, Yulianita, y a toda la familia. No hay palabras para afrontar tanto dolor”.

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La foto elegida por la artista muestra un momento de cercanía con su sobrino y acompañó una despedida atravesada por el dolor. En el mensaje, Ian fue nombrado como “mi chiquito querido”, “mi niño hermoso” y “mis ojitos verdes”, expresiones con las que Gladys dejó plasmado el lugar que ocupaba el niño dentro de la familia.