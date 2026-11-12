Guatemala

El homenaje postal al premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias antes del retorno de sus restos a Guatemala

La pieza filatélica reúne un retrato del Nobel y guiños a cinco de sus libros, mientras el país prepara los homenajes para recibir al autor tras 52 años fuera de casa

La ceremonia oficial incluyó la aplicación del matasellos de primer día de circulación dentro de los tributos dedicados al Nobel de Literatura.
Las autoridades de Guatemala presentaron en el Palacio Nacional de la Cultura el sello postal conmemorativo en homenaje a Miguel Ángel Asturias. (Diario Oficial)
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A pocas horas de que los restos de Miguel Ángel Asturias regresen a Guatemala, autoridades presentaron el sello postal conmemorativo “El Universo de Miguel Ángel Asturias”, una emisión dedicada al Nobel de Literatura de 1967 y a la vigencia de su obra. El acto se realizó en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura.

La presentación incluyó la aplicación del matasellos del primer día de circulación, un procedimiento que registra la fecha de emisión de la pieza filatélica. La actividad formó parte de los homenajes previstos antes de la llegada de los restos del escritor, que permanecieron fuera del país durante 52 años.

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El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, definió la jornada como el cierre de un período de más de cinco décadas en el que Asturias estuvo lejos de su país natal. El funcionario vinculó la emisión con la recuperación de la memoria cultural y literaria guatemalteca.

Las autoridades de Guatemala presentaron en el Palacio Nacional de la Cultura el sello postal conmemorativo en homenaje a Miguel Ángel Asturias.
La administración postal guatemalteca sumó una nueva pieza tras las emisiones conmemorativas dedicadas a Asturias en 1967, 1968, 1987 y 2001. (Diario Oficial)

Cuando un pueblo decide qué imagen llevan sus sellos, está decidiendo qué es aquello que quiere recordar”, afirmó Méndez Salinas durante la ceremonia.

El sello reúne obras centrales del Nobel guatemalteco

La emisión recibió el nombre de “El Universo de Miguel Ángel Asturias” en alusión a la amplitud de la producción del autor. El diseño incorpora un retrato del escritor y referencias visuales a algunas de sus obras, entre ellas Hombres de maíz, El señor Presidente, Torotumbo, Viernes de Dolores y Leyendas de Guatemala.

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El sello tiene un valor facial de Q30 (unos USD 3,90), mide 65 por 28 milímetros y cuenta con un tiraje de 4.000 unidades. El Taller Nacional de Grabados en Acero lo produjo a color mediante impresión offset digital, con tinta de seguridad sobre papel Winter engomado.

Las autoridades de Guatemala presentaron en el Palacio Nacional de la Cultura el sello postal conmemorativo en homenaje a Miguel Ángel Asturias.
El diseño de la estampilla incorpora un retrato del autor y referencias a obras como El señor Presidente y Hombres de maíz. (Diario Oficial)

La pieza utiliza tonos azules, blancos y grises, además de detalles dorados y elementos de escritura manuscrita. La Dirección General de Correos y Telégrafos indicó que la emisión busca incorporar el legado del escritor al patrimonio filatélico nacional y llevar su nombre a otros destinos dentro y fuera del país.

El viceministro de Comunicaciones, Raúl Solares Chiu, recordó que Asturias ya había aparecido en sellos postales emitidos en 1967, 1968, 1987 y 2001. La nueva edición suma otro registro de su figura en la historia postal guatemalteca.

La familia destacó el regreso a la tierra que inspiró su obra

El acto contó con la participación de Sandino Asturias, integrante de la familia del escritor y presidente de la Junta Directiva de la Fundación Miguel Ángel Asturias. El familiar agradeció la iniciativa oficial y señaló que el reconocimiento coincide con un momento de relevancia para la memoria del autor.

Las autoridades de Guatemala presentaron en el Palacio Nacional de la Cultura el sello postal conmemorativo en homenaje a Miguel Ángel Asturias.
La ceremonia oficial incluyó la aplicación del matasellos de primer día de circulación dentro de los tributos dedicados al Nobel de Literatura. (Diario Oficial)

Un país que honra a sus grandes es un país que tiene futuro”, expresó Sandino Asturias. También recordó que el autor vivió en el exilio y murió lejos de Guatemala tras la persecución que enfrentó por sus ideas.

Miguel Ángel Asturias murió en Madrid en 1974. Sus restos llegarán a Guatemala este 12 de noviembre, después de 52 años fuera del país. El retorno permitirá que el escritor reciba honores de Estado y quede sepultado en el monumento funerario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los restos recibirán honores de Estado el 15 de noviembre

El programa oficial prevé que los restos del autor sean depositados el 15 de noviembre en el recinto cultural que lleva su nombre. La ceremonia cerrará una serie de actos organizados alrededor de su regreso y de la conmemoración de su trayectoria literaria.

La emisión postal estará disponible desde el 12 de noviembre en la sala de ventas de Correos de Guatemala, ubicada en el Palacio de Correos de la ciudad de Guatemala.

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