Más de seis muertes diarias en la carretera: Guatemala y Uruguay unen fuerzas en una misión que busca frenar la crisis vial

Guatemala y Uruguay pusieron en marcha una misión de cooperación técnica bilateral para reducir los siniestros viales. (Archivo/Policía Nacional Civil)

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Guatemala y Uruguay pusieron en marcha una misión de cooperación técnica bilateral para fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, una iniciativa enmarcada en el Proyecto de Cooperación Sur-Sur que se desarrolla del 9 al 13 de noviembre en la capital guatemalteca.

El encuentro tiene como propósito central transferir herramientas de gestión, normativas y metodologías operativas entre ambos Estados para mitigar la siniestralidad y consolidar una cultura de prevención en la vía pública.

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La ceremonia de apertura de las capacitaciones tuvo lugar en la Escuela de Especialidades de la Policía Nacional Civil (PNC), con la intervención del ministro de Gobernación guatemalteco, Marco Antonio Villeda Sandoval, autoridades de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y representantes diplomáticos de la Embajada de Uruguay en Guatemala.

La comitiva técnica suramericana está encabezada por la secretaria general ejecutiva de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), María Fernanda Artagaveytia, junto a directivos de la Fundación Gonzalo Rodríguez, entre ellos María José Pessano y Mathías Silva.

Autoridades de Guatemala y Uruguay participaron en la inauguración de las jornadas de capacitación en la Escuela de Especialidades de la Policía Nacional Civil. (PNC de Tránsito en Guatemala)

Instituciones de salud y seguridad definen planes de atención integral y prevención

El itinerario de trabajo integró una jornada técnica en el Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), enfocada en el abordaje integral de los siniestros.

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Durante la sesión, los equipos médicos de las unidades de Accidentes Ceibal y Regional de Escuintla, junto a especialistas de medicina preventiva y estadística, compartieron sus esquemas de asistencia hospitalaria, recuperación funcional y secuelas físicas de los pacientes afectados por colisiones vehiculares.

Por su parte, los representantes de la Unasev y la Fundación Gonzalo Rodríguez presentaron los modelos de fiscalización, diseño normativo y educación vial aplicados en territorio uruguayo.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presentó sus protocolos de asistencia hospitalaria y rehabilitación física para víctimas de colisiones. (Archivo/Bomberos Municipales de Guatemala)

Las delegaciones establecieron mesas de diálogo interinstitucional con el jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC), Carlos Fuentes, y el subjefe de dicha dependencia, Osman Esquivel, con el propósito de optimizar los operativos de control en rutas críticas, fortalecer la recopilación de datos estadísticos y robustecer las estrategias de protección para peatones y conductores.

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Las muertes viales reflejan tasas críticas y alta vulnerabilidad de motociclistas

El intercambio técnico adquiere relevancia frente a los indicadores de siniestralidad vial que enfrentan ambas naciones. En Uruguay, los informes oficiales de la Unasev registraron en 2024 un total de 21.597 siniestros de tránsito que dejaron 27.300 personas lesionadas y 434 fallecidos, lo que situó la tasa de mortalidad en 12,1 decesos por cada 100 mil habitantes.

Del total de víctimas mortales registradas en el país suramericano, el 49% de los casos correspondió a usuarios de motocicletas, mientras que los fines de semana concentraron casi el 40% de los sucesos fatales.

Los siniestros viales en Uruguay causaron 434 fallecimientos en 2024 y 2.364 muertes en Guatemala. (Archivo/Policía Nacional Civil)

En contraste con la dimensión demográfica, en Guatemala las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito del DT-PNC reportaron en 2024 un saldo de 8.403 hechos de tránsito que provocaron 2.364 personas fallecidas y 8.907 lesionados, lo cual representa un promedio diario de más de seis muertes en las carreteras y una tasa de mortalidad estimada en 13 fallecidos por cada 100 mil habitantes.

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Ambas administraciones coinciden en que el parque de motocicletas y la franja de jóvenes de entre 20 y 29 años constituyen el sector de mayor riesgo, una prioridad operativa que guiará los compromisos bilaterales hasta la conclusión de las jornadas el 13 de noviembre.