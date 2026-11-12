Quién era Alix Small, la campeona de culturismo que superó la anorexia y murió a los 26 años

La fisicoculturista, ganadora de dos torneos de la IFBB Pro League, falleció el 8 de noviembre de 2026, según la información difundida por su madre Karen (@alixsmallll)

Guardar

Alix Small, la fisicoculturista escocesa que superó la anorexia para convertirse en dos veces campeona de la IFBB Pro League y competir en el Mr. Olympia, murió el 8 de noviembre de 2026 a los 26 años. La causa de su muerte aún no fue informada.

Según reveló la revista estadounidense People, la noticia la confirmaron su madre, Karen Small, y su mejor amiga. Tras conocerse el deceso, la comunidad del fisicoculturismo reaccionó con una catarata de homenajes en redes sociales desde distintos puntos del mundo.

PUBLICIDAD

A los 15 años comenzó una batalla contra la anorexia que la llevó a pesar 32 kilogramos

La deportista creció en Forfar, Escocia, y comenzó a restringir su alimentación durante la adolescencia. Lo que en un principio se presentó como hábitos saludables derivó en inanición extrema y, luego, en bulimia. En su momento más crítico, llegó a pesar alrededor de 32 kilogramos.

La atleta fue siempre abierta sobre ese período. “La anorexia es, literal y objetivamente, la enfermedad mental más letal”, escribió en sus redes sociales. En una entrevista con STV News en 2021, explicó que el fisicoculturismo fue el punto de inflexión en su recuperación: le permitió reorientar su vínculo con el cuerpo y pasar de concentrarse en la apariencia a priorizar la fuerza y el rendimiento.

PUBLICIDAD

La deportista de 26 años perdió la vida el 8 de noviembre de 2026, sin que se comunicaran las circunstancias del deceso de manera pública (@alixsmallll)

En un episodio del podcast The Woman’s Fittest, grabado a los 22 años, describió una temporada de mejora de 18 meses durante la cual subió más de 18 kilogramos y llegó a consumir aproximadamente 6.000 calorías diarias. Calificó ese proceso como uno de los más exigentes de su vida, aunque también como el más transformador. No se estableció ninguna vinculación entre su historial de trastornos alimentarios y su muerte.

Obtuvo su credencial profesional a los 19 años y llegó a competir en el Mr. Olympia

Con la misma determinación que aplicó a su recuperación, la escocesa escaló rápido en el deporte. Consiguió su credencial de la IFBB Pro League a los 19 años y, en 2021, ganó los Europa Pro Championships disputados en España, su primer título como profesional. Su entrenador, Darren Farrell, la describió en ese momento como una “atleta fenomenal”, según recogió People. Esa victoria le otorgó clasificación directa al Mr. Olympia, donde terminó en el puesto 12 de la categoría fitness.

PUBLICIDAD

Al año siguiente, la joven se impuso en el Mr. Big Evolution Pro, celebrado en Portugal, lo que le valió una segunda invitación al Mr. Olympia. Problemas de salud la obligaron a retirarse antes de poder competir y, desde entonces, no regresó al circuito profesional.

La joven de Forfar restringió su alimentación desde los 15 años, atravesó luego un cuadro de bulimia y relató que los hábitos inicialmente saludables derivaron en una inanición extrema prolongada (@alixsmallll)

Su trayectoria fue breve pero contundente: dos títulos internacionales, una actuación en el escenario más exigente del deporte y una voz pública que trascendió la competencia. A través de entrevistas y redes sociales, se convirtió en referente para jóvenes que atraviesan trastornos alimentarios.

Colegas, entrenadores y fanáticos despidieron a la campeona con mensajes de homenaje

Tras conocerse la noticia, competidoras y figuras del mundo del fisicoculturismo volcaron sus palabras en redes sociales. Phoebe Goodwin, colega y también profesional de la IFBB, compartió una foto junto a la fallecida y escribió: “Eras una persona tan divertida, cariñosa y considerada. Siempre recordaré la amabilidad que me mostraste. La vida es increíblemente cruel a veces. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo y más recuerdos por hacer.”

PUBLICIDAD

Por su parte, Kerry Sexton, otra competidora profesional, expresó: “Mi corazón duele. Se fue demasiado pronto. Era un ser humano tan especial.” Además, la entrenadora Tamara Vahn, del circuito del Mr. Olympia, señaló “tuve la suerte de compartir el escenario con esta increíble mujer”. También la profesional Corinne Bean agregó, “fue mi primera amiga en el fisicoculturismo. Compartimos luchas y victorias. Siempre pareció esperanzada.”

Por último, la madre de la atleta también se expresó públicamente. “Estamos destrozados. Era mi mejor amiga y hacíamos todo juntas. El mundo será un lugar muy solitario sin ella”, declaró según recogió People.

PUBLICIDAD