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El atípico contrato que firmó Vojvoda tras su salida de Racing: no recibirá salario y tres partidos definirán su futuro

El técnico argentino regresó a Fortaleza para conducir la última fecha del torneo y la serie de playoffs ante Criciúma en búsqueda del ascenso

Juan Pablo Vojvoda regresó a Fortaleza tras un mal paso por Racing (FOTOBAIRES)
Juan Pablo Vojvoda regresó a Fortaleza tras un mal paso por Racing (FOTOBAIRES)
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Juan Pablo Vojvoda aceptó regresar a Fortaleza para conducir los últimos tres partidos de la Serie B de Brasil sin percibir un salario fijo, con el objetivo de pelear por el retorno a la Primera División. El entrenador argentino dirigirá el encuentro ante Vila Nova, por la última jornada de la fase regular, y los dos cruces de playoffs contra Criciúma, que definirán uno de los ascensos para 2027.

El acuerdo se cerró después de un cambio de postura del técnico. Vojvoda había rechazado una primera propuesta del club el 9 de noviembre, principalmente por la ausencia de un plan definido para la próxima temporada. Un día después retomó las conversaciones con la dirigencia y aceptó asumir el desafío en el tramo decisivo del campeonato.

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La información fue publicada primero por O Povo y luego confirmada por ESPN Brasil y por ge. Los tres medios coincidieron en que el vínculo abarcará solamente el cierre de la competencia, aunque difieren en la caracterización contractual: mientras ESPN informó que el entrenador no recibirá salarios, ge precisó que el acuerdo tendrá una duración de tres semanas y que habrá un premio económico para el cuerpo técnico si Fortaleza consigue el ascenso.

Juan Pablo Vojvoda regresó a Fortaleza con la misión de regresar al equipo a la Serie A de Brasil (REUTERS/Carla Carniel)
Juan Pablo Vojvoda regresó a Fortaleza con la misión de regresar al equipo a la Serie A de Brasil (REUTERS/Carla Carniel)

El regreso de Vojvoda se produce en un escenario de urgencia deportiva. Fortaleza quedó fuera de los puestos de ascenso directo, aunque aseguró su presencia en los playoffs de la Serie B. Antes de la eliminatoria ante Criciúma, el equipo enfrentará a Vila Nova en la fecha 38, un partido que definirá cuestiones de orden y localía para la etapa decisiva.

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El argentino tendrá poco margen de preparación. Llegará junto a los integrantes de su cuerpo técnico que lo acompañaron durante su anterior ciclo: los asistentes Nahuel Martínez y Gastón Liendo, el preparador físico Luis Azpiazu, el psicólogo Christian Rodríguez y el entrenador de arqueros Santiago Piccinini.

Según ESPN Brasil, la propuesta inicial no convenció a Vojvoda porque no incluía certezas sobre el proyecto de 2027. El entrenador consideraba insuficiente tomar un plantel a falta de tres encuentros sin conocer cómo se estructuraría el área de fútbol para la temporada siguiente. La negociación cambió cuando el propio técnico retomó el contacto con los dirigentes. El medio brasileño indicó que aceptó volver “sin pago de salarios y sin la definición de que continuará la próxima temporada”. Esa decisión dejó en suspenso cualquier discusión sobre una continuidad más allá de noviembre.

El aspecto económico fue uno de los elementos centrales del acuerdo. ge informó que Vojvoda no cobrará un salario por los tres partidos, aunque podrá recibir una parte de la bonificación prevista para el plantel y la comisión técnica en caso de que Fortaleza asegure el ascenso a la Serie A. O Povo añadió que el argentino evitó debatir las condiciones económicas durante la videollamada que terminó de sellar su retorno. De acuerdo con ese medio, Vojvoda comunicó que postergaría la conversación financiera hasta después de los tres partidos restantes, con la prioridad puesta en el intento por subir de categoría.

El diario también informó que la definición llegó tras contactos con directivos, exdirigentes y jugadores. La identificación del técnico con el club influyó en la decisión. Vojvoda dirigió a Fortaleza entre 2021 y 2025, un período en el que el equipo consolidó su presencia en la élite brasileña y obtuvo títulos regionales.

Durante su paso por el conjunto brasileño levantó cinco trofeos (tres campeonatos Cearense y dos Copa do Nordeste). Además, fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2023.

El primer compromiso del nuevo ciclo será frente a Vila Nova. Después llegarán los duelos ante Criciúma, con una plaza en la Serie A en juego. Para Vojvoda, el retorno comienza con un calendario reducido y una negociación pendiente; para Fortaleza, los próximos tres partidos determinarán si recupera la categoría que perdió y si prolonga la relación con el entrenador argentino.

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