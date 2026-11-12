Manchester United despidió a Michael Carrick en medio de su crisis y ya tendría cerrado el arribo de Mauricio Pochettino como entrenador

Mauricio Pochettino es el elegido para reemplazar a Carrick en Manchester United (Foto: Reuters/Carlos Barria)

Guardar

La crisis que tiene al Manchester United en puestos de descenso en la Premier League tuvo un cimbronazo en las últimas horas: Michael Carrick dejó de ser el entrenador tras sumar apenas una victoria en las últimas once presentaciones del equipo. El poderoso clubes inglés anticipo que buscará confirmar al sucesor “lo antes posible” y todos los medios de ese país anticipan que el argentino Mauricio Pochettino ya tiene encaminado su desembarco al banco de suplentes de Old Trafford.

“El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino”, especificó la entidad por intermedio de un comunicado. “Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”, reconocieron. En ese mismo mensaje aclararon que ya están negociando por su reemplazante: “El club tiene la intención de nombrar a un sucesor definitivo lo antes posible”.

PUBLICIDAD

El periódico The Guardian anticipó que Coach Poch es el elegido por la directiva: “El Manchester United ha destituido a Michael Carrick como entrenador del equipo, que se encuentra en la zona de descenso de la Premier League, y ha fichado a Mauricio Pochettino para que se haga cargo del equipo”, aseguró el periodista Jamie Jackson en esa prestigiosa publicación.

Lo cierto es que el entrenador argentino de 54 años primero debe sellar su salida de la selección de Estados Unidos, ya que tras el Mundial 2026 había renovado su contrato para continuar al mando hasta la Copa del Mundo 2030. En ese contexto, el citado periódico británico aseguró que hay “acuerdo” con Poch, aunque hay una traba económica: “El contrato de Pochettino incluye una cláusula de rescisión de unos 10 millones de dólares, aunque la indemnización que el United tendría que pagar será mayor si el argentino trae consigo a su propio personal, incluido su asistente y confidente de toda la vida, Jesús Pérez, que ha trabajado con Pochettino durante 16 años”.

PUBLICIDAD

La situación es, al menos, particular: el argentino está a cargo del seleccionado norteamericano con la mira puesta en el duelo del sábado contra Haití por la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. El martes 17 de noviembre afrontará la vuelta como local y definirá si accederá a las semifinales del certamen.

Pochettino debe solucionar su salida de la selección de Estados Unidos (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

Carrick, de 48 años, que tenía una relación previa con el club tras más de una década como futbolista, había iniciado su carrera como interino en el club: llegó como asistente de José Mourinho, se quedó acompañando a su sucesor Ole Gunnar Solskjaer y estuvo tres partidos al mando en la transición hasta la firma de Ralf Rangnick a fines del 2021. Luego de una extensa etapa en el Middlesbrough en la segunda división inglesa, llegó para otra etapa de transición y se quedó: despidieron a Rubén Amorim, Darren Fletcher asumió de manera momentánea y finalmente Carrick tomó el mando de manera definitiva en enero del 2025.

PUBLICIDAD

Ganó 12 partidos sobre los 17 que restaban en la pasada temporada y dejó tercero al United, para clasificarlo a la Champions League. Sin embargo, la situación se dio vuelta en la nueva temporada: los Diablos Rojo ganaron un partido sobre diez disputados en la Premier League, suman apenas ocho unidades y están en zona de descenso junto el Crystal Palace (7 puntos) y Sunderland (8). El único triunfo liguero tuvo lugar el pasado 30 de agosto, jornada en la que superó por 5-2 a Ipswich Town. A partir de esa fecha, el elenco sumó cinco empates y cuatro caídas en la competencia interna, entre las que figuran tropiezos frente a Hull City, Chelsea, AFC Bournemouth y el clásico con Manchester City. El paso por las copas nacionales resultó todavía más breve. En la tercera ronda de la Carabao Cup, el United cayó 3-2 ante Brighton & Hove Albion en Manchester.

Al mismo tiempo, entre todas las competencias, triunfó en un juego sobre los últimos 11: fue 3-2 sobra Roma por la Champions League tras estar 0-2. Tras cuatro jornadas completadas en el nuevo cuadro principal, suma seis unidades que lo ubican en el decimoséptimo escalón de la tabla unificada. La trayectoria continental inició con un triunfo 4 a 0 sobre Sabah FK en septiembre, aunque el panorama se tornó complejo en octubre por dos caídas sucesivas como visitante: 2 a 0 frente al Atlético de Madrid en España y 4 a 1 contra el Como.

PUBLICIDAD

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que hizo como jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalidad durante todo el tiempo que ha estado de vuelta en el club. Su liderazgo y sus logros de la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, aclararon en el comunicado.

El Manchester United destituyó a Michael Carrick

Pochettino completó una trayectoria de más de una década en el fútbol inglés al frente de tres clubes de la Premier League. Su recorrido por Inglaterra, que comenzó en enero de 2013 y concluyó a mediados de 2024, incluyó etapas en Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea, instituciones donde dirigió un total de 395 partidos oficiales entre competencias locales e internacionales.

PUBLICIDAD

El surgido en Newell’s esembarcó en el fútbol británico a comienzos de 2013 para sustituir a Nigel Adkins en el Southampton. Pese a las dudas iniciales de los simpatizantes por su falta de dominio del idioma en sus primeras semanas, el técnico consolidó con rapidez un esquema de presión alta y salida limpia desde el fondo. En sus primeros meses garantizó la permanencia del equipo en la máxima categoría al finalizar en el puesto 14.

Durante el curso 2013-2014, el club del sur inglés firmó su mejor campaña en la Premier League en más de una década al obtener el octavo puesto con 56 puntos. Aquella etapa potenció el rendimiento de futbolistas jóvenes que luego alcanzaron la selección nacional inglesa, entre ellos Luke Shaw y Adam Lallana, lo que atrajo la atención de las principales instituciones de la capital británica.

PUBLICIDAD

En mayo de 2014, Tottenham anunció la contratación de Pochettino con un contrato inicial de cinco años. Durante cinco temporadas completas en el norte de Londres, el entrenador modificó la posición competitiva del plantel, al que clasificó cuatro veces consecutivas a la Liga de Campeones de Europa. En la temporada 2016-2017, el equipo alcanzó el subcampeonato con 86 puntos, el registro más alto de su historia en la Premier League.

La instancia más destacada de su gestión ocurrió en la temporada 2018-2019, cuando el equipo londinense disputó la final de la Liga de Campeones en Madrid frente al Liverpool, tras revertir el marcador en la semifinal frente al Ajax en Ámsterdam. Pese a no conquistar títulos oficiales durante este periodo de 293 encuentros dirigidos, su proyecto impulsó las carreras de referentes internacionales como Harry Kane y Son Heung-min. El ciclo concluyó en noviembre de 2019 ante el descenso en los resultados del torneo local.

PUBLICIDAD

Tras una experiencia en Francia al frente del París Saint-Germain, regresó a Inglaterra en julio de 2023 para asumir el mando del Chelsea. La directiva del club de Stamford Bridge le encomendó la conducción de un plantel renovado con numerosos fichajes jóvenes, en un contexto de reorganización institucional.

A lo largo de los 51 partidos al frente del equipo azul, el entrenador alcanzó la final de la Copa de la Liga inglesa y la semifinal de la FA Cup. Una serie final de cinco triunfos consecutivos en el campeonato doméstico permitió que el conjunto finalizara en la sexta posición y asegurara el retorno a las competencias continentales. En mayo de 2024, ambas partes acordaron la rescisión del vínculo contractual. Ahora, a la espera del anuncio oficial, volverá a Inglaterra tras dirigir a USA en el Mundial.

PUBLICIDAD