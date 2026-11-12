A 6 años del abandono de dos mellizos africanos en una comisaría de Bahía Blanca: qué pasó con los menores y sus padres adoptivos

Natacha Perrig y Eduardo Rucci habían adoptado a mellizos africanos en 2019

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“¿Cuándo vuelve papá?”. Esa era la pregunta que los mellizos africanos repetían una y otra vez mientras permanecían en una comisaría de Bahía Blanca, después de que el hombre al que consideraban su padre los dejara allí y se fuera. Tenían seis años, habían llegado desde Guinea Bissau a la Argentina, en 2019, junto a un matrimonio que los había adoptado y, hasta entonces, compartían la vida cotidiana con sus padres y una hermana mayor.

El episodio ocurrió el 17 de noviembre de 2020 y provocó una fuerte conmoción social. Eduardo Rucci se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca con los dos chicos y manifestó que quería que algún organismo provincial de niñez se hiciera cargo de ellos. Como explicación, alegó que atravesaba razones personales que dificultaban el vínculo con los menores y la convivencia familiar.

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La decisión de dejarlos en una dependencia policial, después de haber compartido con ellos casi un año y medio, dio lugar a una denuncia por presunto maltrato infantil, posibles irregularidades en la adopción y eventuales infracciones a la legislación migratoria.

La imagen de los dos hermanos esperando que su padre regresara se convirtió en el aspecto más doloroso de una historia que, hasta ese momento, parecía la de una familia que había decidido ampliar sus integrantes.

Seis años después, la situación judicial y la vida de los chicos tomaron caminos diferentes de los que se imaginaban en aquel momento. Según pudo averiguar Infobae, la causa penal que se había iniciado contra los padres adoptivos terminó cerrada por inexistencia del delito.

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Un año y medio después de la adopción, el padre abandonó a los mellizos en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca

Tras conocerse el episodio, tomó intervención el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien comenzó a investigar la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (contempla una pena de hasta dos años de prisión y es excarcelable)y un eventual fraude a la Ley de Migraciones.

La investigación buscaba determinar si los adultos habían incumplido sus responsabilidades legales respecto de los menores y si existían irregularidades vinculadas con su ingreso y permanencia en el país.

Con el avance de las actuaciones, la causa terminó en el fuero federal. Finalmente, el fiscal federal Santiago Ulpiano, jefe de la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, determinó no condenar a Rucci y Perrig por los hechos investigados.

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En cuanto a los menores, desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia confirmaron a Infobae que los hermanos fueron adoptados en 2022, tras permanecer dos años en una casa de abrigo bonaerense. ”Por tratarse de un caso que puede rastrearse, no podemos aportar mayor información porque se podrían vulnerar sus derechos”, señalaron.

De Guinea Bissau a la Argentina: cómo comenzó la historia

La historia de los hermanos comenzó mucho antes de aquella escena en la comisaría. El matrimonio integrado por Eduardo Rucci y Natacha Perrig había iniciado contactos para adoptar a los chicos en Guinea Bissau, un país de África occidental.

Rucci es oriundo de Bahía Blanca y tiene una hija biológica junto a Perrig

Durante varios meses, la pareja mantuvo videollamadas periódicas con los menores para generar un vínculo antes de concretar el encuentro presencial. En agosto de 2019, ambos viajaron a ese país africano y regresaron a la Argentina con los mellizos.

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La familia se instaló inicialmente en Bahía Blanca, ciudad de origen de Rucci. Los chicos comenzaron a integrarse a su nueva vida: fueron escolarizados y participaron en actividades deportivas y sociales. También compartían el hogar con una hija biológica del matrimonio, que entonces tenía 11 años.

En febrero de 2020, los cinco se mudaron a San Martín de los Andes, en Neuquén. La decisión respondía al deseo de comenzar una nueva etapa en un entorno más tranquilo, al pie de la cordillera de los Andes. Rucci ya conocía la localidad por su participación en competencias de triatlón y la pareja buscaba nuevas oportunidades para instalarse.

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“A pesar de mis casi 11 años, me he dado cuenta que esto recién empieza. Todos los días del padre son diferentes, pero este es muy particular. Elegimos empezar una nueva vida lejos de nuestros afectos, atravesando una situación particular y con 2 hijos del corazón incorporándose a nuestra familia. Nada casi!! Juli cada vez más grande y enseñándome todos los días. En fin, aprendiendo a SER PAPÁ!”, había escrito Rucci en su cuenta de Facebook.

Posteo de Facebook de Eduardo Rucci. Tras el hecho, decidió cerrar todas sus redes sociales

Los vecinos que los conocieron durante esos meses describieron una convivencia que, a simple vista, no permitía advertir los problemas que terminarían desencadenando el abandono. Los veían pasear por la rambla, caminar frente al lago y concurrir a la plaza. Los chicos hablaban español, jugaban con otros niños y asistían a la escuela.

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“Parecían una familia amorosa”, relató entonces un vecino consultado por este medio. Otra persona que frecuentaba a la pareja contó que los veía habitualmente y que los chicos jugaban con su perro.

La imagen pública que proyectaba el matrimonio también parecía acompañar esa impresión. Antes de que sus perfiles en redes sociales desaparecieran, Rucci se la pasaba publicando fotografías familiares y mensajes sobre su experiencia como padre de los mellizos.

En junio de 2020, para el Día del Padre, escribió sobre el comienzo de una nueva vida lejos de sus afectos y la incorporación de los dos chicos a la familia. “Con 2 hijos del corazón incorporándose a nuestra familia”, había expresado en una publicación en la que también se refería a los desafíos de aprender a ser padre.

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Sin embargo, meses después, esa historia tendría un desenlace inesperado.

El viaje de 1.500 kilómetros y el abandono en la comisaría

El 17 de noviembre de 2020, Rucci salió de San Martín de los Andes y viajó hasta Bahía Blanca con los dos hermanos. El recorrido entre ambas localidades supera los 1.500 kilómetros.

Una vez en la ciudad bonaerense, se dirigió a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Allí manifestó ante los integrantes del Equipo Interdisciplinario que deseaba entregar a los menores para que quedaran bajo la responsabilidad de algún organismo provincial.

La licenciada en Trabajo Social Letizia Tamborindeguy y otros dos integrantes del equipo dieron a conocer lo sucedido y realizaron una denuncia por la situación de los chicos.

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Según el relato incorporado al expediente, el hombre llegó sujetando a los menores de ambos brazos y comunicó que quería desentenderse de su cuidado. Los funcionarios señalaron que se retiró de la dependencia y dejó a los hermanos a la espera de que su padre regresara.

Los chicos no paraban de preguntar cuándo volvería su papá a buscarlos. No comprendían por qué habían quedado en ese lugar ni por qué el adulto con el que habían vivido durante meses se había marchado.

Elementos incautados por la Policía Federal Argentinas tras el allanamiento a la casa de Rucci y Perrig San Martín de Los Andes

El equipo que intervino cuestionó con dureza la conducta del matrimonio. En la presentación judicial describió el episodio como un “acto inhumano, cruel y perjudicial para los menores”. También consideró que podía constituir una forma de maltrato infantil y una vulneración de sus derechos.

La denuncia advertía que los chicos habían sido tratados como si fueran objetos de los que sus responsables podían desprenderse cuando ya no quisieran hacerse cargo de ellos. Los profesionales remarcaron que la obligación de los adultos era garantizar su cuidado, alimentación, educación y convivencia.

A partir de esa intervención, los mellizos quedaron bajo la protección de los organismos de niñez de la provincia de Buenos Aires.

Las dudas sobre la adopción y los documentos de los chicos

Además del abandono, uno de los aspectos que generó mayor preocupación entre los funcionarios fue la documentación de los hermanos y las condiciones en las que se había realizado su adopción en África.

De acuerdo con lo que surgía de la denuncia inicial, los nombres originales de los menores habían sido modificados en el país de origen por decisión de sus padres adoptivos. También se advirtió que no contaban con un Documento Nacional de Identidad provisorio ni con documentación de residencia argentina.

Los integrantes del equipo interdisciplinario señalaron que el matrimonio no había presentado los documentos que permitieran acreditar que la adopción había completado todos los pasos legales correspondientes en Guinea Bissau.

Otra de las observaciones apuntaba a los pasaportes. Según la presentación, los documentos contenían los nombres de pila elegidos por los adoptantes y el apellido de Rucci, en lugar de las identidades originales de los hermanos. Además, no figuraba en ellos la fecha de ingreso a la Argentina, aunque sí constaba el sello de salida de Guinea Bissau.

La justicia archivó la denuncia contra el matrimonio por inexistencia del delito

Estas circunstancias motivaron pedidos de información a distintos organismos para determinar si la adopción se había realizado conforme a las normas vigentes y si el ingreso de los chicos al territorio argentino había quedado debidamente registrado.

La investigación también buscaba establecer si existían irregularidades en la documentación presentada por el matrimonio y si se había producido alguna infracción a la Ley de Migraciones.

La denuncia había sido elevada a la Justicia de Familia y a distintos organismos vinculados con la protección de derechos, entre ellos el entonces Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Hoy, a 6 años del hecho, la nueva adopción representó para los mellizos la posibilidad de comenzar otra etapa y tener una segunda oportunidad de crecer en un entorno familiar estable, después de una experiencia que los había dejado abruptamente separados de quienes consideraban sus padres.

Aunque su historia quedó marcada por aquel episodio en la comisaría de Bahía Blanca, el desenlace de su recorrido por el sistema de protección de la infancia abrió una puerta hacia un futuro diferente: la posibilidad de reconstruir sus vínculos, recuperar la confianza y crecer acompañados por adultos dispuestos a cuidarlos de verdad.