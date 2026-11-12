Así era la vida de Paolo El Rockero, quien murió a los 68 años: entre el último posteo en sus redes y un presente en Tandil lejos del foco mediático

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Montejo vivía en Tandil desde hace unos años, su ciudad natal

En sus últimos años, Jorge Montejo, el actor y humorista que dio vida a Paolo el Rockero y murió a los 68 años, había vuelto a Tandil, la ciudad donde nació. Lejos de la exposición televisiva que lo convirtió en una figura reconocible durante las décadas de 1980 y 1990, mantenía contacto con su público a través de las redes sociales, compartía recuerdos de su carrera y volvía a ponerse en la piel de su personaje en sus apariciones públicas. Sus últimas intervenciones conocidas como Paolo fueron durante 2024.

El regreso a Tandil significó una vuelta a un ámbito cercano para Montejo. Había dejado la ciudad años antes por motivos laborales, pero con el tiempo regresó. En sus redes alternaba publicaciones vinculadas a la actividad artística, fotos familiares y mensajes personales, en los que mostraba una faceta distinta de aquella que popularizó con la vincha, el pelo largo, la guitarra y los latiguillos de Paolo.

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En la descripción de sus perfiles se presentaba de manera directa: “Actor, padre, y amante del arte. Creador e intérprete de Paolo el Rockero”. Esa definición resumía el lugar que el personaje ocupaba en su vida, incluso después de los años de mayor presencia en televisión.

Jorge Montejo y el gran dolor de sus últimos años: la muerte de su padre

La foto que compartió en las redes Jorge Montejo el día en que murió su padre

Uno de los momentos personales que compartió en las redes ocurrió en abril de 2022, cuando anunció la muerte de su padre, Jorge Héctor Montejo. En aquella publicación, acompañada por fotos familiares, el actor contó que no había podido estar en Tandil en el momento de la despedida porque se encontraba de viaje en Buenos Aires.

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“Mi querido padre Jorge Héctor Montejo falleció en Tandil durante las Pascuas”, escribió. “Lamentablemente yo me encontraba en Buenos Aires, pero gracias al cielo mi hermano estuvo con él”, agregó.

En el mismo mensaje recordó la personalidad y el recorrido laboral de su padre, a quien describió como “un hombre muy trabajador, experto gomero, inteligente, buen padre, buen esposo, buen vecino”. También destacó el respaldo que había recibido cuando decidió orientarse hacia el mundo artístico: “A pesar de que no fue lo convencional al principio, él siempre me apoyó en mi carrera artística”.

La despedida cerraba con una referencia a su madre, fallecida previamente. “Siempre te voy a extrañar papá, pero me quedo tranquilo que ahora estás con mamá en el cielo”, escribió Montejo. Las imágenes que difundió mostraban a sus padres junto a él en reuniones familiares y a su padre en un encuentro íntimo, fuera del universo público que rodeaba a Paolo.

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Previamente a la muerte de su padre, también había fallecido la madre de Montejo

La internación de 2023 y el anuncio de una vuelta a los escenarios

En abril de 2023, Montejo atravesó una internación en el hospital Ramos Mejía tras una descompensación. Durante unas horas se retiró del establecimiento, un episodio que derivó en una denuncia por su paradero. Más tarde volvió al hospital por sus propios medios.

En declaraciones brindadas entonces a Infobae, su hijo explicó que el actor estaba estable, acompañado y fuera de peligro. También atribuyó lo ocurrido a antecedentes de salud mental y señaló que la familia realizaba gestiones para un posible traslado a un centro especializado.

“Mi papá tuvo una descompensación”, explicó su hijo en esa oportunidad. “Lo encontramos unas horas después sano y salvo, y ahora se encuentra nuevamente en el hospital. Está estable y su vida no corre peligro. Pronto estará bien y de regreso a la actividad haciendo lo que más le gusta”, precisó en aquel momento, y detalló que sufría bipolaridad.

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Montejo en la piel de Paolo El Rockero, el personaje que lo acompañó toda su vida

Meses más tarde, en octubre de 2023, Montejo volvió a hablar públicamente de su carrera y de la posibilidad de regresar a los escenarios. En una entrevista recordó el formato de los espectáculos que había hecho alrededor de Paolo, donde combinaba música y humor. “Terminé teniendo como siete músicos y un camión, como si fuera Pappo. Hacíamos un show mechado entre la música y el humor”, relató.

Con el tono que solía utilizar para hablar del personaje y del paso del tiempo, también bromeó: “Soy como el señor Burns, pero con barba”.

Su actividad artística había sufrido un impacto durante la pandemia, cuando los shows privados y los eventos se redujeron. Sin embargo, no estaba del todo alejado de la actuación. Continuaba identificándose con su oficio y Paolo seguía presente en sus apariciones públicas y en el contenido que difundía en internet.

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El último posteo en Instagram y la decisión de dejar de fumar

Su última publicación en Instagram fue el 18 de octubre de 2024. En una foto al aire libre, sonriente y con los brazos en alto, Montejo celebró que llevaba casi cinco meses sin fumar. El mensaje funcionó como un testimonio personal y, a la vez, como una invitación dirigida a quienes atravesaban la misma situación.

“Casi 5 meses sin fumar”, escribió. Luego detalló que durante años había consumido entre 20 y 40 cigarrillos diarios y que la tos de cada mañana se había convertido en una rutina. “Y a mis 66 años asumí que ya es tarde para cambiar. Pero no, decidí dejar de poner mis deseos antes de mi bienestar”, expresó.

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La última foto que subió Jorge Montejo a las redes sociales para anunciar que había dejado de fumar

Montejo enumeró las mejoras que, según contó, había percibido desde que abandonó el cigarrillo: “Ya no hay más tos, no me canso al caminar, duermo mucho mejor”. La publicación concluía con un mensaje para sus seguidores: “Si todavía no dejaste el cigarrillo, esta es tu oportunidad para hacerlo”.

Ese posteo fue la última actividad de una cuenta que reunía cerca de 79 mil seguidores. Hasta entonces, Instagram había sido una de sus principales vías de contacto con el público, con fotos, videos y reels en los que aparecía tanto como Jorge Montejo como caracterizado de Paolo.

De YouTube a TikTok, una presencia digital que se apagó en 2024

Montejo había abierto una cuenta en X en junio de 2020. La sostuvo activa hasta diciembre de 2022 y su último mensaje fue publicado el 19 de ese mes, un día después de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar.

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Con una voz cercana a la de su personaje, escribió: “Uy loco, viví el mundial del 86 y del 78 pero este fue una locura, persona... ARGENTINA CAMPEÓN”.

También había inaugurado un canal de YouTube en noviembre de 2020. Allí publicó dos videos recopilatorios con actuaciones televisivas y cerca de 20 videos breves. Parte de ese material fue reutilizado como reels en Instagram, donde continuó publicando hasta 2024.

Montejo había abierto su perfil de YouTube en 2020, pero no tuvo mucha continuidad allí

En TikTok, donde acumulaba unos 23 mil seguidores, ocurrió algo similar. Montejo también dejó de crear contenido durante 2024. El cese de su actividad digital coincidió con el final de las publicaciones en Instagram.

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Algunas de las imágenes que difundió permiten ver las dos dimensiones que sostuvo en sus redes: el actor fuera de personaje, con una guitarra en la mano, y Paolo el Rockero, con vincha roja, pelo largo y el instrumento como parte de una identidad escénica que mantuvo vigente durante décadas.

Montejo posa, guitarra en mano, en una foto que compartió en sus redes

Paolo siguió siendo el puente con varias generaciones

Paolo el Rockero había nacido en 1986 y se convirtió en el personaje más conocido de Montejo. Su paso por Badía & Cía., Feliz Domingo, películas y otros programas lo instaló en la cultura televisiva de una época. Con el tiempo, el personaje siguió funcionando como un puente con quienes lo habían visto en pantalla y con un público que lo encontró después en redes sociales.

En sus últimos años, Montejo sostuvo ese vínculo desde formatos más acotados: videos, publicaciones, recuerdos de su trayectoria y apariciones caracterizado. La foto con la guitarra, vestido como Paolo, muestra esa continuidad. La otra, sin peluca ni vincha, también con el instrumento entre sus manos, remite a la dimensión musical que había integrado a sus espectáculos.

Entre Tandil, las imágenes de su familia y el contacto intermitente con sus seguidores, sus redes dejaron un registro de su vida cotidiana y artística hasta 2024. Su último mensaje público en Instagram quedó asociado a una decisión personal: haber dejado de fumar después de décadas y compartir esa experiencia con quienes lo seguían.